Selenskyj: Ukraine wartet auf US-Waffenlieferungen

Kiew (Kyjiw) - Angesichts der schwierigen Lage an der Front hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine schnelle Lieferung der kürzlich versprochenen US-Waffen gefordert. "Ich bin dem US-Kongress für seine Entscheidung dankbar, doch auch mit der Liefergeschwindigkeit und der Umsetzung von Entscheidungen darf es kein Problem geben", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache am Donnerstag. "Wir warten darauf, dass die Waffen für unsere Kämpfer in der Ukraine ankommen."

US-Sanktionen gegen russischen Unternehmer in Wien

Washington/Wien/Hongkong - Im Zusammenhang mit dem seit 2022 laufenden Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine haben die USA am 1. Mai unter anderem einen russischen Unternehmer mit Österreich-Bezügen sanktioniert. Im Raum stehen Vorwürfe der Umgehung US-amerikanischer Sanktionen gegen den russischen militärisch-industriellen Komplex über Hongkong. Sergej M., der sich in Wien offiziell mit Transportconsulting und Schönheitsberatung beschäftigt, ließ Anfragen der APA am Donnerstag unbeantwortet.

Verhandlungen über Geisel-Deal an kritischem Punkt

Tel Aviv - Die indirekten Verhandlungen über einen Geisel-Deal im Gaza-Krieg sind Medienberichten zufolge an einem kritischen Punkt angelangt. Die Führung in Israel gehe davon aus, dass die Terrororganisation Hamas das jüngste Angebot für ein Abkommen über die Freilassung israelischer Geiseln und eine Waffenruhe offiziell ablehnen wird, zitierte die Zeitung "Times of Israel" am späten Donnerstagabend einen Regierungsbeamten.

Insider: Irakische Gruppe schoss Raketen auf Tel Aviv

Bagdad/Tel Aviv - Eine mit dem Iran verbündete irakische Milizgruppe hat einem Insider zufolge mehrere Angriffe auf Israel mit Marschflugkörpern durchgeführt. Die Angriffe zielten demnach erstmals auf die israelische Stadt Tel Aviv. Israel hat bisher keine Stellungnahme zu dem Vorfall abgegeben. Seit Ausbruch des Krieges zwischen Israel und der Hamas hatte die Islamische Widerstandsbewegung im Irak mehrmals die US-Armee im Irak und Syrien sowie Ziele in Israel angegriffen.

Kommunalwahl in England beendet - Auszählung beginnt

London - In England hat am Donnerstagabend die Auszählung der Kommunalwahl begonnen. Die Wahllokale schlossen um 23.00 Uhr (MESZ). Das Ergebnis könnte die politische Zukunft des seit Oktober 2022 amtierenden britischen Premierministers Rishi Sunak beeinflussen. Laut Experten könnte er in Bedrängnis geraten, wenn seine Konservativen deutlich mehr als 500 ihrer derzeit knapp 1.000 Gemeinderatssitze verlieren. Erste richtungsweisende Ergebnisse soll es am Freitagvormittag geben.

Kenia ordnet Evakuierung rund um Staudämme an

Nairobi - Das kenianische Innenministerium hat die Evakuierung für Bewohnerinnen und Bewohner angeordnet, die in der Nähe von vollgelaufenen Staudämmen und Wasserreservoirs liegen. Betroffen sind demnach 178 Anlagen in 33 Landkreisen des ostafrikanischen Landes. Diese drohen, jederzeit überzulaufen, hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums auf X (früher Twitter). Die Zahl der bestätigten Todesopfer durch das Hochwasser stieg indes auf 188.

Weiter Proteste in Georgien gegen "russisches Gesetz"

Tiflis - Aus Protest gegen das geplante Gesetz zur "ausländischen Einflussnahme" sind in Georgiens Hauptstadt Tiflis am Donnerstagabend erneut zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Ein Teil der Demonstranten versammelte sich vor dem Parlament. Weitere Protestteilnehmer zogen zum Heldenplatz, auf dem ein Denkmal für die im Krieg gefallenen georgischen Soldaten steht. UNO-Menschenrechtskommissar Volker Türk rief die Regierung auf, das Gesetz fallen zu lassen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red