Wien Energie mit sattem Gewinn, Preise sollen sinken

Wien - Der städtische Energieversorger Wien Energie hat auch 2023 wieder gut verdient. Obwohl der Umsatz um 21,4 Prozent auf 4,67 Milliarden Euro gesunken ist, legte der Jahresüberschuss um 54,9 Prozent auf 598,1 Mio. Euro zu. "Wir stehen wirtschaftlich auf guten Beinen", sagte Wien-Energie-Chef Michael Strebl am Freitag auf einer Pressekonferenz. Das gute Ergebnis will der Energieversorger zur Gänze in Preissenkungen, Versorgungssicherheit und erneuerbare Energien investieren.

Politik gedenkt der Opfer des Nationalsozialismus

Wien - Hochrangige Vertreter der Republik haben am Freitag anlässlich des Gedenktages gegen Gewalt und Rassismus der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) forderte in seiner Eröffnungsrede im Parlament die bedingungslose Solidarität mit Israel und kritisierte die EU, im Nahost-Konflikt die Terrororganisation Hamas nicht ausreichend verurteilt zu haben.

Sprengstoff-Anschlag auf Auto von Zeugen Jehovas-Mitglied

Premstätten - Ein Pkw eines Mitglieds der Zeugen Jehovas hat am Freitag in Premstätten (Bezirk Graz-Umgebung) gebrannt. Wie die Polizei der APA bestätigte, sei "davon auszugehen, dass es sich um einen Sprengsatz handelt". Gegen 4.00 Uhr soll es eine "Art Explosion" gegeben haben, daraufhin fingen der Pkw und eine Thujenhecke Feuer. Verletzt wurde niemand. Seit August 2023 waren bereits drei Bomben in Autos oder Gotteshäusern der steirischen Zeugen Jehovas gefunden worden.

TikTok will rund um EU-Wahl Desinformation bekämpfen

Peking/Frankfurt/Berlin - In Vorbereitung auf die Europawahl Anfang Juni hat TikTok neue Initiativen im Kampf gegen Falschinformationen im Internet vorgestellt. Die vor allem für Tanzvideos bekannte Plattform gab am Freitag bekannt, dass in allen 27 Mitgliedsstaaten der Europäische Union spezielle Informationsseiten in der jeweiligen Landessprache angeboten würden. Gleichzeitig würden verstärkt Äußerungen auf ihre Richtigkeit geprüft.

RSF, NGOs und Opposition wegen Pressefreiheit alarmiert

Wien - Drei Plätze hat Österreich im Pressefreiheitsindex von Reporter ohne Grenzen (RSF) verloren und landet auf Platz 32. Damit findet sich das Land im Mittelfeld der als "zufriedenstellend" eingestuften Länder. Von einer "guten" Lage entfernt man sich mit einem Score von 74,7 von 100 Punkten zusehends. RSF und weitere Interessensvertretungen zeigten sich am Freitag wie auch Oppositionsparteien darüber alarmiert. ÖVP und Grüne ließen Zweifel am Ergebnis anklingen.

Europaweite Aktion gegen Mehrwertsteuerbetrüger

Wien/München - Steuerfahnder haben in Europa eine Gruppe von Mehrwertsteuerbetrügern ausgeforscht, die über den Verkauf von Smartphones, anderen kleinen elektronischen Geräten und auch Schutzmasken 195 Millionen Euro Schaden verursacht haben soll. Bei einer europaweit koordinierten Aktion unter Federführung der Europäischen Staatsanwaltschaft (EPPO) in München und Köln gab es Anfang April 130 Durchsuchungen in 17 Staaten, darunter Österreich, berichtete das Finanzministerium am Freitag.

Chinesische Mondmission "Chang'e 6" gestartet

Peking - China hat das Raumschiff "Chang'e 6" auf den Weg zum Mond geschickt. Eine Rakete vom Typ "Langer Marsch-5 Y8" hob am Freitagnachmittag (Ortszeit) vom Weltraumbahnhof Wenchang auf der südchinesischen Tropeninsel Hainan ab. Die unbemannte Mondsonde soll auf der erdabgewandten Seite des Mondes landen und von dort erstmals Gesteinsproben zur Erde zurückbringen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red