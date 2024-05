Hamas signalisiert Einlenken vor neuen Gaza-Gesprächen

Kairo/Gaza - Vor einer neuen Verhandlungsrunde im Gaza-Krieg hat die islamistische Hamas ein Einlenken signalisiert. Es gebe zwar noch Punkte zu besprechen und Klarstellungen zu treffen, insgesamt reise man aber mit einer "positiven Einstellung" zu den indirekten Verhandlungen nach Kairo, um eine Einigung zu erzielen, hieß es am Freitagabend aus Hamas-Kreisen. Einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge hatte Israel der Terrororganisation ein Ultimatum gestellt.

Feierliches KZ-Gedenken in Gusen

Langenstein/Wien - Nach einem Gedenkakt eines Teils der Bundesregierung am Donnerstag in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen wird am Samstagabend auf dem Areal des ehemaligen Nebenlagers Gusen in Langenstein der Befreiung vor 79 Jahren gedacht. Zu der Feier des Gusen Gedenkdienstkomitees in der Gedenkstätte Mauthausen wird auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) erwartet.

17-jähriger Radfahrer in Vorarlberg tödlich verunglückt

Hohenems - Ein 17-jähriger Radfahrer ist in der Nacht auf Samstag in Hohenems tödlich verunglückt. Der Jugendliche war auf dem Radweg bei der Bahnäckerstraße stadteinwärts unterwegs gewesen, als er laut Polizei vor einer Unterführung aus unklarer Ursache auf die Wiese neben dem Radweg geriet und auf die Fahrbahn stürzte. Ein nachkommender Radfahrer verständigte die Rettung und versuchte, den 17-jährigen Vorarlberger zu reanimieren.

Großbrände in Charkiw nach russischen Angriffen

Kiew (Kyjiw) - Nach nächtlichen russischen Angriffen mit Raketen und Drohnen sind in der ostukrainischen Millionenstadt Charkiw mehrere Brände ausgebrochen. Das größte Feuer auf einer Gesamtfläche von 3.000 Quadratmetern sei in Lagerräumen ausgebrochen, teilte der ukrainische Katastrophenschutz am Samstag mit. Die Löscharbeiten dauerten in der Früh an. Bei der Attacke wurden vorläufigen Angaben nach vier Menschen verletzt, darunter auch ein Kind.

Grüne im EU-Wahlkampf auf Konfrontation mit EVP

Wien - Lena Schilling, Spitzenkandidatin der österreichischen Grünen bei der EU-Wahl, geht auf Konfrontationskurs mit der Europäischen Volkspartei (EVP). Deren "Lügenkampagne" gegen das EU-Renaturierungsgesetz sei "wirklich - Pardon - unter aller Sau". Im APA-Interview forderte sie klare Pfade zur Emissionsreduktion, eine Mobilitätswende, Naturschutz und die Abkehr von fossiler Energie als Voraussetzungen für eine grüne Unterstützung der künftigen Kommissionsspitze.

Toter und mehrere Verletzte bei Schüssen in Pariser Vorstadt

Bobigny - Bei einem Schusswechsel in einer Pariser Vorstadt hat es in der Nacht auf Samstag einen Toten und mehrere Schwerverletzte gegeben. Die Schüsse seien am Freitagabend kurz vor Mitternacht in einem Brennpunktviertel der Vorstadt Sevran gefallen, teilte die Staatsanwaltschaft von Bobigny am Samstag der Nachrichtenagentur AFP mit und bestätigte damit einen Bericht des französischen Nachrichtenportals Actu17.

Dutzende Tote durch Überschwemmungen in Brasilien

Brasilia - Die Zahl der Toten durch schwere Überschwemmungen im Süden Brasiliens ist weiter gestiegen. Offiziellen Angaben vom Freitag zufolge kamen 39 Menschen ums Leben, mindestens 68 Menschen wurden demnach vermisst. Starkregen hatte im Bundesstaat Rio Grande do Sul zu Überschwemmungen und Erdrutschen geführt. Inmitten anhaltender Regenfälle suchten Einsatzkräfte mit Booten und Flugzeugen nach Vermissten.

Brunner schickte Abgabenänderungsgesetz in Begutachtung

Wien - Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hat am Freitag das Abgabenänderungsgesetz in Begutachtung geschickt, das ein paar Erleichterungen für Steuerzahlerinnen und -zahler bringen soll. Im Paket enthalten sind die Steuerbefreiung für Lebensmittelspenden, Erleichterungen gibt es bei der antragslosen Arbeitnehmerveranlagung, für Start-ups und für Kleinunternehmen.

