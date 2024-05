Hamas signalisiert Einlenken vor neuen Gaza-Gesprächen

Kairo/Gaza - Vor einer neuen Verhandlungsrunde im Gaza-Krieg hat die islamistische Hamas ein Einlenken signalisiert. Es gebe zwar noch Punkte zu besprechen und Klarstellungen zu treffen, insgesamt reise man aber mit einer "positiven Einstellung" zu den indirekten Verhandlungen nach Kairo, um eine Einigung zu erzielen, hieß es am Freitagabend aus Hamas-Kreisen. Einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge hatte Israel der Terrororganisation ein Ultimatum gestellt.

Feierliches KZ-Gedenken in Gusen

Langenstein/Wien - Nach einem Gedenkakt eines Teils der Bundesregierung am Donnerstag in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen wird am Samstagabend auf dem Areal des ehemaligen Nebenlagers Gusen in Langenstein der Befreiung vor 79 Jahren gedacht. Zu der Feier des Gusen Gedenkdienstkomitees in der Gedenkstätte Mauthausen wird auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) erwartet.

Großbrände in Charkiw nach russischen Angriffen

Kiew (Kyjiw) - Nach nächtlichen russischen Angriffen mit Raketen und Drohnen sind in der ostukrainischen Millionenstadt Charkiw mehrere Brände ausgebrochen. Das größte Feuer auf einer Gesamtfläche von 3.000 Quadratmetern sei in Lagerräumen ausgebrochen, teilte der ukrainische Katastrophenschutz am Samstag mit. Die Löscharbeiten dauerten in der Früh an. Bei der Attacke wurden vorläufigen Angaben nach vier Menschen verletzt, darunter auch ein Kind.

Toter und mehrere Verletzte bei Schüssen in Pariser Vorstadt

Bobigny - Bei einem Schusswechsel in einer Pariser Vorstadt hat es in der Nacht auf Samstag einen Toten und mehrere Schwerverletzte gegeben. Die Schüsse seien am Freitagabend kurz vor Mitternacht in einem Brennpunktviertel der Vorstadt Sevran gefallen, teilte die Staatsanwaltschaft von Bobigny am Samstag der Nachrichtenagentur AFP mit und bestätigte damit einen Bericht des französischen Nachrichtenportals Actu17.

Ausgaben des Bundes stiegen im ersten Quartal

Wien - Die Ausgaben des Bundes sind im ersten Quartal deutlich gestiegen. Von Jänner bis März 2024 betrugen die Auszahlungen 28,9 Mrd. Euro und waren somit um 12,4 Prozent höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, teilte das Finanzministerium am Samstag in einer Aussendung mit. Der Anstieg resultiere etwa aus Maßnahmen im Bereich Klima, Umwelt und Energie sowie Gesundheit. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) verwies auf bereits beschlossene Investitionen.

Bei Auseinandersetzungen in Wien mehrfach Messer gezückt

Wien - Neben dem Streit zwischen zwei Männern in Wien-Mariahilf, wo es vermutlich um Drogen ging, hat es am Freitag mehrere Einsätze für die Polizei gegeben, wo Messer im Spiel waren. Vier Menschen wurden verletzt, bei den anderen Fällen blieb es zum Glück bei Drohungen. Die Exekutive musste drei Männer festnehmen, wurde am Samstag berichtet.

Brunner schickte Abgabenänderungsgesetz in Begutachtung

Wien - Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hat am Freitag das Abgabenänderungsgesetz in Begutachtung geschickt, das ein paar Erleichterungen für Steuerzahlerinnen und -zahler bringen soll. Im Paket enthalten sind die Steuerbefreiung für Lebensmittelspenden, Erleichterungen gibt es bei der antragslosen Arbeitnehmerveranlagung, für Start-ups und für Kleinunternehmen.

