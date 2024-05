Zyklon "Hidaya" trifft bereits überschwemmtes Ostafrika

Nairobi - Nach wochenlangen Überschwemmungen mit hunderten Toten sind die ostafrikanischen Länder Kenia und Tansania von einem Zyklon getroffen worden. Laut dem kenianischen Wetterdienst traf der vom Indischen Ozean kommende Tropensturm "Hidaya" am Samstag an der Küste von Tansania auf Land. Er sorgte demnach für heftigen Wind und Wellen von mehr als zwei Metern. Ab Sonntag rechnen die Experten mit heftigen Regenfällen, die sich in den folgenden Tagen noch verstärken dürften.

Katar stellt Vermittlerrolle im Gaza-Konflikt infrage

Kairo/Gaza - Mitten in aufkeimenden Hoffnungen auf eine Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas stellt das Emirat Katar seine Vermittlerrolle auf den Prüfstand. Der Golfstaat stelle parallel dazu Erwägungen zu der Frage an, ob die radikal-islamische Hamas weiter ihr politisches Büro in Katar behalten dürfe, sagt eine mit den Überlegungen vertraute Person. Die Entscheidungen würden vom Verhalten der Hamas und Israels bei den laufenden Vermittlungsversuchen beeinflusst.

Feierliches KZ-Gedenken in Gusen

Langenstein/Wien - Nach einem Gedenkakt eines Teils der Bundesregierung am Donnerstag in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen wird am Samstagabend auf dem Areal des ehemaligen Nebenlagers Gusen in Langenstein der Befreiung vor 79 Jahren gedacht. Zu der Feier des Gusen Gedenkdienstkomitees in der Gedenkstätte Mauthausen wird auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) erwartet.

Dieter Steger zum neuen SVP-Obmann gewählt

Meran - Die Südtiroler Volkspartei (SVP) hat am Samstag bei ihrer 66. Landesversammlung im Meraner Kursaal den Kammerabgeordneten Dieter Steger zum neuen Parteiobmann gekürt. 95,47 Prozent der Delegierten votierten für den 59-Jährigen. Damit übernahm Steger die Obmannschaft von Bildungs- und Kulturlandesrat Philipp Achammer, der nach den herben Wahlverlusten bei der Landtagswahl im Herbst des Vorjahres angekündigt hatte, nicht mehr zur Wiederwahl antreten zu wollen.

Großbrände in Charkiw nach russischen Angriffen

Kiew (Kyjiw) - Nach nächtlichen russischen Angriffen mit Raketen und Drohnen sind in der ostukrainischen Millionenstadt Charkiw mehrere Brände ausgebrochen. Das größte Feuer auf einer Gesamtfläche von 3.000 Quadratmetern sei in Lagerräumen ausgebrochen, teilte der ukrainische Katastrophenschutz am Samstag mit. Die Löscharbeiten dauerten in der Früh an. Bei der Attacke wurden vorläufigen Angaben nach vier Menschen verletzt, darunter auch ein Kind.

Toter und mehrere Verletzte bei Schüssen in Pariser Vorstadt

Bobigny - Bei einem Schusswaffenangriff in einer Pariser Vorstadt sind ein Mensch getötet und mehrere weitere schwer verletzt worden. Die Schüsse seien am Freitagabend kurz vor Mitternacht in einem Brennpunktviertel der Vorstadt Sevran gefallen, teilte die Staatsanwaltschaft am Samstag mit. Vermutet wird ein Zusammenhang mit der eskalierenden Gewalt zwischen Drogenbanden. Einen weiteren Vorfall mit einem Toten gab es zudem im südfranzösischen Toulouse.

"Letzte Generation" startete Großproteste in Wien

Wien - Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" haben am Samstagvormittag ihre neuerliche Protestwelle gestartet. Vor dem Parlament am Ring ging der Auftakt über die Bühne. Neben einer Verkehrsblockade gab es auch eine angemeldete Demonstration am Gehsteig. Dort fand ein sogenanntes Protesttraining statt, wo etwa das Festkleben ausprobiert werden konnte. Kurz vor 13.00 Uhr bewegte sich der Demonstrationszug über den Ring, der von der Polizei begleitet wurde.

Sächsischer EU-Spitzenkandidat bei Angriff verletzt

Berlin - Der deutsche Europaabgeordnete Matthias Ecke (SPD) ist beim Plakatieren im Dresdner Stadtteil Striesen angegriffen und schwer verletzt worden. Beim Befestigen von Wahlplakaten für die SPD am späten Freitagabend schlugen vier Unbekannte auf einen 41-Jährigen ein, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er habe im Krankenhaus medizinisch versorgt werden müssen. Nach Angaben der SPD Sachsen handelt es sich dabei um ihren Spitzenkandidaten bei der Europawahl, Matthias Ecke.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red