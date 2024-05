Putin ordnete Atomübungen an

Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine Militärübung angeordnet, in der auch die Bereitschaft der Nuklearstreitkräfte getestet werden soll. Hintergrund seien provokative Drohungen des Westens, teilte das Verteidigungsministerium am Montag mit. Zu den militärischen Übungen gehörten auch die Vorbereitung und der Einsatz von nicht-strategischen Atomwaffen. Verbände des südlichen Militärkommandos nahe der Ukraine und der Seestreitkräfte würden teilnehmen.

Chinas Parteichef Xi trifft von der Leyen und Macron

Paris - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping will sich bei seinem Besuch in Frankreich an diesem Montag (ab 11.00 Uhr) mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu einem Dreiergespräch treffen. Nach der Unterredung im Pariser �lys�epalast wollen sich Macron und Xi am Nachmittag zu zweit austauschen.

Russische Grenzregion Belgorod meldet sechs Tote

Kiew (Kyjiw)/Belgorod - In der russischen Grenzregion Belgorod sind Behördenangaben zufolge sechs Menschen durch einen ukrainischen Drohnenangriff getötet worden. Unweit des Dorfes Berjosowka hätten die Ukrainer drei Fahrzeuge beschossen - darunter zwei Busse mit Arbeitern, schrieb Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow am Montag auf Telegram. Weitere 35 Menschen seien verletzt worden, darunter zwei Kinder. Gladkow veröffentlichte auch ein Foto, das einen stark beschädigten Bus zeigt.

Sobotka und Deutsch übermalten antisemitische Slogans

Wien - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) und IKG-Präsident Oskar Deutsch haben am Montag im Beisein des israelischen Botschafters David Roet in Wien-Leopoldstadt antisemitische Parolen an der Fassade eines Geschäfts mit jüdischem Besitzer übermalt. In der Nacht auf den 1. Mai waren dort wie auch an zahlreichen anderen Hauswänden in der Heinestraße die Slogans "Death to Zionism" und "Victory to Palestine" aufgemalt worden.

Pensionist in Leoben wegen Mord an Ehefrau vor Gericht

Leoben - Ein "außergewöhnlich brutaler Femizid" ist laut Staatsanwältin am Montag am Landesgericht Leoben im Mittelpunkt gestanden. Angeklagt war ein 62-Jähriger, der im November 2023 seine Ehefrau im Bezirk Murtal durch 40 Messerstiche getötet haben soll. Er verdächtigte sie, einen Liebhaber zu haben, was von den Zeugen in keiner Weise bestätigt wurde. Laut Gutachter leidet er an einer schwerwiegenden psychischen Störung.

Nach Fund von Leiche in Kofferraum in Bayern Ex in Haft

Regensburg - Nach dem Fund einer toten Frau im Kofferraum eines Autos in Deutschland sitzt der festgenommene Verdächtige wegen Totschlagverdachts in Untersuchungshaft. Die Ermittler vermuten, dass der 55-Jährige die 19-Jährige getötet hat. Die Tat habe er bei seiner Vernehmung allerdings nicht gestanden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Regensburg am Montag. Wodurch die junge Frau starb, wollte der Sprecher mit Verweis auf Täterwissen zunächst nicht verraten.

ÖVP sieht "blauen Machtmissbrauch bewiesen"

Wien - Die ÖVP hat noch vor dem Ende des von ihr eingesetzten parlamentarischen Untersuchungsausschusses zum "rot-blauen Machtmissbrauch" schon Bilanz gezogen. Fraktionsführer Andreas Hanger sieht Skandale dabei ausschließlich auf freiheitlicher Seite. "Der blaue Machtmissbrauch ist mehrfach bewiesen, das System Kickl ist demaskiert", resümierte er am Montag in einer Pressekonferenz und ärgerte sich zugleich über eine weitere Absage für das Ausschuss-Finale.

Präsidentschaftswahl im Tschad begonnen

N'Djamena - Im Tschad hat am Montag die Präsidentschaftswahl begonnen. Bei dem Urnengang sind die wahlberechtigten Bürger des zentralafrikanischen Landes aufgerufen, nach drei Jahren Militärherrschaft einen Staatschef zu bestimmen. Die aussichtsreichsten Kandidaten sind der Chef der Militärjunta, General Mahamat Idriss D�by Itno, und sein früherer Regierungschef Succ�s Masra. Tschadische Oppositionelle kritisieren die Wahl als Farce.

