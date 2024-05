Hamas: Grenzübergang Kerem Shalom erneut beschossen

Gaza - Der bewaffnete Arm der islamistischen Hamas hat nach eigenen Angaben erneut den für die Lieferung von Hilfsgütern wichtigen Grenzübergang Kerem Shalom zwischen Israel und dem Gazastreifen mit Raketen beschossen. Die Raketen seien auf eine "Ansammlung" israelischer Soldaten abgefeuert worden, erklärten die Qassam-Brigaden am Dienstag. Am Sonntag waren bei einem auch von den Qassam-Brigaden reklamierten Raketenangriff auf Kerem Shalom vier israelische Soldaten getötet worden.

ÖH distanziert sich von Protestcamp an Uni Wien

Wien - Die HochschülerInnenschaft (ÖH) an der Uni Wien hat sich vom am Montag errichteten Protestcamp distanziert. Zu diesem "Emcampment" hätten u.a. "ganz klar antisemitische Gruppierungen" wie "Der Funke" oder die Israelboykott-Kampagne BDS aufgerufen. Durch solche Proteste würden sich jüdische Studierende zunehmend unsicherer fühlen. Dass im Camp per Flyer zu einer "Global Student Intifada" aufgerufen werde, nannte sie am Dienstag per Aussendung "untragbar".

Wifo erwartet bis 2028 nur schwaches Wirtschaftswachstum

Wien - Das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) erwartet bis 2028 ein nur schwaches Wirtschaftswachstum. Um rund ein-einviertel Prozent werde die Wirtschaftsleistung Österreichs in den fünf Jahren der Mittelfristprognose jährlich zulegen, teilte das Institut am Dienstag mit. Die Aussichten sind damit etwas schlechter als vor einem Jahr erwartet. Die Inflation dürfte erst 2027 den Zielwert von 2 Prozent erreichen. Dafür dürfte Arbeitskräftemangel die Arbeitslosenrate sinken lassen.

Geheimdienst: Russischer Anschlag auf Selenskyj vereitelt

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Geheimdienst hat nach eigenen Angaben ein von Russland geplantes Attentat auf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vereitelt und zwei Verdächtige festgenommen. Es sei ein vom russischen Geheimdienst FSB gesteuertes "Netzwerk von Agenten" zerschlagen worden, welche "die Ermordung des ukrainischen Präsidenten vorbereiteten", erklärte der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU am Dienstag.

Richter-Kritik an Grazer Finanzcausa im U-Ausschuss

Wien - Die von der ÖVP forcierte Thematisierung der Grazer FPÖ-Finanzcausa im Untersuchungsausschuss zum "rot-blauen Machtmissbrauch" hat am Dienstag nicht nur die Freiheitlichen protestieren lassen. Auch der unparteiische Verfahrensrichter Wolfgang Höller warnte die Fraktionen davor, diese Praxis beizubehalten. Anlass war die Befragung von Alexis Pascuttini, ein ausgeschlossener Grazer FPÖ-Gemeinderat, der einen eigenen Klub gegründet hatte.

Putin für fünfte Amtszeit vereidigt

Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin ist für eine fünfte Amtszeit vereidigt worden. Damit kann der 71-Jährige das Land weitere sechs Jahre regieren. Die Zeremonie in Moskau wurde von den USA und zahlreichen europäischen Staaten wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine boykottiert, darunter auch Österreich. Putin war im März wiedergewählt worden, der Westen erkennt die Wahl wegen offensichtlicher Manipulationen aber nicht an.

Österreich will sich der NATO annähern

Brüssel/Wien - Österreich will gemeinsam mit Irland, Malta und der Schweiz den Austausch mit der NATO intensivieren. Ein entsprechendes Schreiben richteten die vier neutralen Länder bereits im Dezember an das Militärbündnis, wie die "Presse" (Dienstagsausgabe) berichtete. Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine habe die Partnerschaft mit dem Bündnis eine "wachsende Bedeutung", hießt es demnach in dem Papier.

Erstes EU-Gesetz gegen Gewalt gegen Frauen final abgesegnet

Brüssel - Der Rat hat am Dienstag in Brüssel final das erste EU-Gesetz abgesegnet, dass Gewalt gegen Frauen den Kampf ansagt. Die neuen Regeln zielen darauf ab, geschlechtsspezifische Gewalt zu verhindern und ihre Opfer, insbesondere Frauen und Opfer häuslicher Gewalt, besser zu schützen. Stalking und Mobbing im Internet, die Weitergabe von intimen oder manipulierten Bildern, sowie die Aufstachelung zu Hass oder Gewalt gegen Frauen werden damit erstmals EU-weiter Straftatbestand.

Wiener Börse tendiert im Verlauf freundlich

Wien - Der heimische Leitindex ATX verbesserte sich am frühen Dienstagnachmittag leicht um 0,22 Prozent und notierte bei 3.622,73 Zählern. Auch das europäische Umfeld zeigte sich mit Zugewinnen. Unterstützung lieferten die US-Börsen, die am Vortag weiter von Zinshoffnungen profitiert hatten. Auch auf positive Konjunktursignale wurde verwiesen. So haben die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone im März etwas stärker als erwartet zugelegt.

