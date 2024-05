Hamas: Grenzübergang Kerem Shalom erneut beschossen

Gaza - Der bewaffnete Arm der islamistischen Hamas hat nach eigenen Angaben erneut den für die Lieferung von Hilfsgütern wichtigen Grenzübergang Kerem Shalom zwischen Israel und dem Gazastreifen mit Raketen beschossen. Die Raketen seien auf eine "Ansammlung" israelischer Soldaten abgefeuert worden, erklärten die Qassam-Brigaden am Dienstag. Am Sonntag waren bei einem auch von den Qassam-Brigaden reklamierten Raketenangriff auf Kerem Shalom vier israelische Soldaten getötet worden.

Israelische Delegation für Waffenruhe-Gespräche in Kairo

Kairo - Israel hat eine Delegation für weitere Gespräche über eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung der Hamas-Geiseln nach Kairo geschickt. Das Verhandlungsteam sei in der ägyptischen Hauptstadt eingetroffen, teilte der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu am Dienstag in einer Erklärung mit.

Signa Retail mit 1 Mrd. Euro Schulden pleite

Wien - Die nächste Großpleite im Signa-Konglomerat: Die Signa Retail GmbH ist insolvent, teilten AKV, Creditreform und KSV1870 am Dienstag mit. Schulden von 1,13 Mrd. Euro bei 26 Gläubigern steht ein Vermögen von nur 1,51 Mio. Euro gegenüber. Dennoch strebt das Unternehmen ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung mit 20 Prozent Quote innerhalb von zwei Jahren an. "Die Frage, wie sie das machen wollen, stelle ich mir auch", so AKV-Kreditschützerin Cornelia Wesenauer zur APA.

Kickls ehemaliger Kabinettschef im U-Ausschuss befragt

Wien - Der einstige Kabinettschef im von Herbert Kickl geführten Innenministerium, Reinhard Teufel, hat während seiner Zeit im Ministerium keine Wahrnehmungen zu Ex-Verfassungsschützer Egisto Ott gehabt. Er sei in dessen Suspendierung in "keinster Art und Weise" involviert gewesen, sagte Teufel am Dienstag bei seiner Befragung im Untersuchungsausschuss zum "rot-blauen Machtmissbrauch".

Karner will verurteilte Straftäter in den Kosovo abschieben

Kopenhagen/Wien - Die Bundesregierung will Pläne vorantreiben, um den Transfer verurteilter Straftäter aus Drittstaaten zur Verbüßung ihrer Haftstrafe in den Kosovo zu ermöglichen. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) tauschte sich dazu am Dienstag mit dem dänischem Justizminister Peter Hummelgaard aus. Dänemark arbeitet bereits an einem entsprechenden Abkommen mit dem Kosovo.

Schon 238 Überschwemmungstote in Kenia

Nairobi - Trotz Evakuierungsanordnungen ist die Zahl der bei den Überflutungen in Kenia ums Leben gekommenen Menschen erneut gestiegen. Inzwischen seien 238 Todesfälle bestätigt, sagte Regierungssprecher Isaac Mwaura am Dienstag. Die Zahl könnte noch weiter steigen, da 75 Menschen als vermisst gelten. Allein in der Hauptstadt Nairobi sind 164.000 Menschen direkt von den Folgen der schweren Regenfälle der vergangenen Wochen betroffen.

John Swinney wird neuer Regierungschef in Schottland

Edinburgh - Nach dem Rücktritt von Humza Yousaf wird John Swinney neuer Regierungschef von Schottland. Das Regionalparlament in Edinburgh wählte den Vorsitzenden der Unabhängigkeitspartei SNP am Dienstag zum Nachfolger von Yousaf, der nach dem Bruch der Regierungszusammenarbeit mit den Grünen das Amt abgegeben hatte. Swinney bringt viel Erfahrung mit: Der 60-Jährige war jahrelang Stellvertreter von Regierungschefin Nicola Sturgeon.

Pornostar Stormy Daniels soll in Trump-Prozess aussagen

New York - Im Prozess gegen Donald Trump wird am Dienstag eine zentrale Zeugin erwartet: Pornodarstellerin Stormy Daniels, die von dem ehemaligen US-Präsidenten Schweigegeld erhalten hatte. Mehrere US-Medien berichteten übereinstimmend, dass Daniels in den Zeugenstand treten werde.

Wiener Börse schließt mit Gewinnen

Wien - Der heimische Leitindex ATX verbesserte sich am Dienstag um 0,86 Prozent und schloss bei 3.645,84 Zählern. Auch das europäische Umfeld zeigte sich mit klaren Kursgewinnen. Unterstützung lieferten die erneut freundlich tendierenden US-Börsen. Aber auch auf positive Konjunktursignale wurde verwiesen. So haben die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone im März etwas stärker als erwartet zugelegt.

