Grüne über "Schmutz"-Kampagne gegen Schilling entrüstet

Wien - Die Grünen sind am Mittwoch geeint einer "Schmutzkübel-Kampagne" ihre EU-Wahl-Spitzenkandidatin Lena Schilling betreffend entgegengetreten. Nach Bekanntwerden von Vorwürfen gegen die Listenerste versammelte Parteichef Werner Kogler das Spitzenteam der Partei, um Schilling Rückendeckung zu geben. Der Vizekanzler sprach von "anonymem Gemurkse" und "Gefurze". Schilling selbst kommentierte die Vorwürfe inhaltlich nicht.

Rekord-Kakaopreise bringen Süßwarenhersteller unter Druck

Wien - Der rasant gestiegene Kakaopreis an den Warenterminbörsen belastet zunehmend die heimischen Süßwarenproduzenten. "Alle Hersteller von Kakaoerzeugnissen wie Schokolade oder Kakaogetränken sowie kakaohaltigen Lebensmitteln wie Dauerbackwaren (z. B. Schnitten mit Kakaofüllung) stehen derzeit bei der Beschaffung und Finanzierung von Kakao unter Druck", so die Geschäftsführerin des WKÖ-Fachverbands der Lebensmittelindustrie, Katharina Koßdorff, in einer Aussendung.

Wlazny präsentierte erste Bierpartei-Mitstreiter

Wien - Bierparteigründer Dominik Wlazny hat bei einer Pressekonferenz am Mittwoch erste Mitstreiter präsentiert. "Alles Menschen mit Zivilberufen, die Bock haben, sich einzubringen, mitzumachen und anzupacken", wie er formulierte. Bekannte Namen finden sich keine darunter, was daran liege, dass man nicht auf "arrivierte" Politiker setze. Konkrete Inhalte blieb Wlazny weiter schuldig und bat um Verständnis, dass man am "Menü" genannten Parteiprogramm erst arbeite.

Österreichs Filmbranche erarbeitete ein Kindeswohlkonzept

Wien - Österreichs Filmbranche hat ein Kindeswohlkonzept - kurz "KiwoK" - erarbeitet. Dieses tritt mit 1. Jänner 2025 in Kraft und gilt für Filmprojekte, die durch öffentliche Gelder mitfinanziert werden. Bis zur Auszahlung einer Drehstartrate muss ein für die jeweilige Produktion zugeschnittener Kinder-Mitwirkplan vorgelegt werden. Kommt es zu Verletzungen der Vorgaben, droht eine Rückzahlung der Fördermittel. Die Gesamtverantwortung tragen die Produzenten.

Biochemiker Hans Tuppy 99-jährig gestorben

Wien - Der Biochemiker und ehemalige Wissenschaftsminister Hans Tuppy ist im Alter von 99 Jahren gestorben, wie das Bildungsministerium am Mittwoch in einer Aussendung bekannt gab. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) würdigte Tuppy als "großartigen Denker und Visionär". Am 22. Juli hätte der gebürtige Wiener seinen 100. Geburtstag gehabt, laut Parte ist er bereits am 24. April verstorben.

Häufiges Nachsalzen beim Essen erhöht Krebsrisiko

Wien - Eine Langzeit-Studie der MedUni Wien zeigt erstmals auf, dass zwischen dem Nachsalzen von Speisen und dem Risiko für Magenkrebs auch in europäischen Krebsstatistiken ein Zusammenhang sichtbar ist. Wie die im Fachjournal "Gastric Cancer" publizierte Analyse ergab, erkranken Menschen, die ihr Essen häufig nachsalzen, um rund 40 Prozent häufiger an Magenkrebs als jene, die den Salzstreuer bei Tisch nicht benutzen. Das Risiko war für asiatische Länder bereits erwiesen.

Deutlich mehr Strom- und Gasanbieterwechsel im 1. Quartal

Wien - Preise vergleichen lohnt sich - das wissen auch die österreichischen Strom- und Gaskunden, denn die Zahl jener, die sich neue Anbieter suchen, ist im ersten Quartal erneut deutlich gestiegen. So wechselten 92.354 Haushalte und Unternehmen von Jänner bis März den Lieferanten, zu Jahresbeginn 2023 waren es noch wesentlich weniger, teilte die Regulierungsbehörde E-Control am Mittwoch mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red