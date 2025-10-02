Kursbewegungen 02.10.2025 03:40:09

Rohstoffe im 3. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.

Rohstoffe im 3. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Jahresviertel stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.

So bewegten sich die einzelnen Commodities im dritten Quartal 2025:

Weitere Links:

Hier geht es zu den Kursen von Goldmünzen
Alle Nachrichten zu Rohstoffen
Realtime-Rohstoff-Kurse
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: jurgenfr / Shutterstock.com,Tomasz Wyszolmirski / Shutterstock.com,vyp / Shutterstock.com,Julian Mezger

×

    Newssuche

    GO

    Letzte Top-Ranking Nachrichten

    03:55 September 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
    03:40 Rohstoffe im 3. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
    03:39 Kryptowährungen im 3. Quartal 2025: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
    01.10.25 3. Quartal 2025: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
    01.10.25 September 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat

    Börse aktuell - Live Ticker

    US-Shutdown im Fokus: ATX schlussendlich klar im Plus -- DAX schließt deutlich über 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street letztlichetwas höher -- Nikkei beendet Handel im Minus - China-Börsen geschlossen
    Der heimische sowie der deutsche Markt notierten zur Wochenmitte klar im Plus. An den US-Börsen ging es leicht aufwärts. Der japanische Leitindex gab zur Wochenmitte nach, die China-Börsen blieben daneben feiertagsbedingt geschlossen.
    Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

    Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

    Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen