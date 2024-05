USA: Israel kann Beschränkung von Waffenlieferungen abwenden

Washington/Jerusalem - Die US-Regierung hat an Israel appelliert, von einer großen Bodenoffensive in Rafah im Gazastreifen abzusehen und so auch eine Beschränkung amerikanischer Waffenlieferungen abzuwenden. "Wir hoffen, dass es nicht dazu kommt", sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, am Donnerstag. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu erklärte, sein Land sei bereit, notfalls allein zu kämpfen.

Protest vor Polizeianhaltezentrum nach Protestcamp-Räumung

Wien - Nach der Räumung des Pro-Palästina-Protestcamps in der Nacht auf Donnerstag auf dem Campus der Universität Wien haben sich am Vormittag rund 50 Personen zu einer Spontankundgebung beim Polizeianhaltezentrum Roßauer Lände eingefunden. Die Aktivistinnen und Aktivisten forderten die Freilassung von drei Frauen, die bei der Räumung vorläufig festgenommen worden und seither in Polizeigewahrsam waren. Der Verkehr auf der Lände wurde von der Gruppe immer wieder blockiert.

Van der Bellen ruft zur Teilnahme bei der EU-Wahl auf

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Donnerstag in einer Fernsehrede zur Teilnahme bei der EU-Wahl am 9. Juni aufgerufen. Den heutigen Europatag nannte er die "Geburtsstunde der Europäischen Union". An diesem Tag vor 74 Jahren hätten sich die europäischen Staaten zur Zusammenarbeit für "ein Leben in Frieden, Freiheit und Wohlstand" entschieden, anstatt gegeneinander Kriege zu führen. "Wir entscheiden, welche Ideen von Europa wir gut finden", so Van der Bellen.

Xi vereinbarte mit Budapest "strategische Partnerschaft"

Budapest - Der chinesische Präsident Xi Jinping hat auf der letzten Station seiner Europa-Reise am Donnerstag in Budapest Gespräche mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orb�n geführt. Dabei habe man eine "umfassende strategische Partnerschaft" zwischen beiden Ländern vereinbart, sagten beide Politiker im Rahmen einer gemeinsamen Erklärung, die vom staatlichen ungarischen Fernsehen übertragen wurde.

Selenskyj entließ Leibwache-Chef nach Mordanschlagsplänen

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach einem vereitelten Mordanschlagsversuch den Leiter seiner Leibwache entlassen. Selenskyj veröffentlichte am Donnerstag ein Dekret zur "Entlassung von Serhij Leonidowitsch Rud aus dem Amt des Leiters der Abteilung für Staatsschutz der Ukraine". Der Erlass nannte keine Gründe für den Personalwechsel auf dem hochsensiblen Posten.

Großfeuer durch Explosion von Chemietank in Thailand

Bangkok - In einem Industriegebiet im Osten von Thailand ist ein mit Chemikalien gefüllter Tank explodiert. Das Unglück, das ein großes Feuer auslöste, ereignete sich in einer Lagerstätte des Unternehmens Siam Cement Group (SCG) in der Provinz Rayong. Mindestens ein Mensch sei getötet und drei weitere verletzt worden, berichtete die Zeitung "Bangkok Post" am Donnerstag unter Berufung auf den Konzern.

Generalstreik in Argentinien gegen Sparkurs der Regierung

Buenos Aires - Mit einem landesweiten Generalstreik hat der argentinische Gewerkschaftsverband CGT gegen die harte Sparpolitik des ultraliberalen Präsidenten Javier Milei protestiert. Durch den Ausstand kamen am Donnerstag der öffentliche Nahverkehr sowie der Flugverkehr in Argentinien weitgehend zum Erliegen. Geschäfte blieben geschlossen, weil Angestellte ihre Arbeitsstelle nicht erreichten. Auch Banken, Supermärkte, Schulen, Universitäten, Müllabfuhr und die Post wurden bestreikt.

Kajakfahrer in Oberösterreich tödlich verunglückt

Weißenbach am Attersee - Ein 54-jähriger Tscheche ist am Donnerstag beim Kajakfahren in Weißenbach am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) tödlich verunglückt. Der erfahrene Wassersportler stürzte während einer Wildwassertour im Gimbach an einer Gefahrenstelle aus dem Boot und konnte sich wegen des starken Kehrwassers nicht mehr selbst aus dem Strudel befreien. Zwei Kollegen zogen ihn noch ans Ufer, er starb aber wenig später im Spital, so die Polizei.

