USA kündigten Veto bei UNO-Palästinenser-Abstimmung an

New York - Auch im Falle einer erwarteten großen Mehrheit in der UNO-Vollversammlung für eine Vollmitgliedschaft der Palästinenser bei den Vereinten Nationen wollen die USA den Prozess im Weltsicherheitsrat blockieren. Hintergrund ist, dass das größte UNO-Gremium mit seinen 193 Mitgliedern am Freitag aller Voraussicht nach entscheiden wird, dass es den bisherigen Beobachterstaat Palästina geeignet für eine UNO-Vollmitgliedschaft hält. Österreich kündigte bereits an, sich zu enthalten.

Israelische Panzer kesseln Ostteil von Rafah ein

Gaza - Israelische Truppen treiben ungeachtet internationaler Bedenken den Vorstoß auf Rafah im Süden des Gazastreifens voran. Sie brachten die Hauptstraße unter ihre Kontrolle, die den Ostteil der von Flüchtlingen überfüllten Stadt vom Westteil trennt. Damit haben die Bodentruppen mit ihren Panzern faktisch den Ostteil Rafahs eingekesselt. Anrainer sprachen von anhaltenden Explosionen und Gewehrschüssen im Osten und Nordosten.

Verschärfungen bei Familiennachzug ab kommender Woche

Wien - Die von türkiser Regierungsseite angekündigten Verschärfungen beim Familiennachzug treten kommende Woche in Kraft. Per Erlass soll dann etwa die Zahl der DNA-Tests "massiv erhöht" werden, kündigte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Freitag in einer Pressekonferenz an - von derzeit ein auf ungefähr 50 Prozent. Die Tests müssen dann auch vor Ort in den zuständigen Botschaften durchgeführt und von den Antragstellern vorerst finanziell selbst getragen werden.

Russische Bodenoffensive in der Region Charkiw gestartet

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach Beginn einer massiven russischen Bodenoffensive von einem "heftigen Kampf" in der ostukrainischen Region Charkiw gesprochen. "Russland hat eine neue Welle von Gegenoffensivaktionen gestartet", sagte Selenskyj am Freitag bei einer Pressekonferenz. "Die Ukraine begegnete ihnen dort mit unseren Truppen, Brigaden und Artillerie (...) Jetzt ist in dieser Richtung ein heftiger Kampf im Gange."

Zwei Österreicher bei Flugzeugabsturz in Frankreich getötet

Chambery - Eine Österreicherin und ein Österreicher sind am Donnerstag bei einem Absturz eines Kleinflugzeugs kurz nach dem Start auf dem Flugplatz Challes-les-Eaux in Frankreich getötet worden. Entsprechende Berichte französischer Medien bestätigte ein Sprecher des Außenministeriums am Freitag gegenüber der APA. Die Opfer stammten demnach aus Tirol und Vorarlberg.

Bereits mehr als 100 Hochwassertote in Brasilien

Porto Alegre - Nach heftigem Regen im Süden von Brasilien kämpfen die Menschen in der Region gegen die Wassermassen. Im Bundesstaat Rio Grande do Sul standen große Landstriche unter Wasser, Straßen und Häuser wurden überschwemmt. 113 Menschen kamen infolge des Unwetters bisher ums Leben, teilte der Zivilschutz am Freitag mit. "Die Auswirkungen der Überschwemmungen und das Ausmaß der Tragödie sind verheerend", schrieb der Gouverneur von Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, auf der Plattform X.

Alkoholkonsum auf der Straße in Mallorca und Ibiza verboten

Palma de Mallorca - Am von deutschen Urlaubern als "Ballermann" bezeichneten Touristengebiet auf Mallorca darf man künftig weder auf der Straße noch am Strand Alkohol trinken. Das Verbot gab die Regionalregierung der Balearen am Freitag in Palma de Mallorca bekannt. Es gilt nicht nur für die Playa de Palma, sondern auch für weitere Partyzonen auf Mallorca und auf Ibiza, in denen der sogenannte Sauftourismus trotz verschiedener Maßnahmen zuletzt immer schlimmer geworden war.

Tourist auf dem Wiener Stephansdom kollabiert

Wien - Ein Tourist ist am Freitag kurz vor Mittag auf dem Südturm des Wiener Stephansdomes kollabiert. Die Höhenretter der Berufsfeuerwehr und die Seiltechnikgruppe der Berufsrettung bargen den 76-Jährigen. Der Mann wollte die Türmerstube besichtigen, hatte aber in 70 Metern Höhe auf dem Südturm medizinische Probleme bekommen. Die Feuerwehr rückte um 11.50 Uhr mit 22 Einsatzkräften in fünf Fahrzeugen, die Rettung mit ihrer Seiltechnikgruppe aus.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red