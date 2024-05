UN-Vollversammlung empfiehlt Mitgliedschaft Palästinas

New York - Die UN-Vollversammlung hat sich am Freitag mit großer Mehrheit für eine Vollmitgliedschaft der Palästinenser in dem Gremium ausgesprochen. Eine am Freitag mit überwältigender Mehrheit angenommene Resolution in New York räumt dem Beobachterstaat Palästina eine deutlich erweiterte Teilnahme an den Sitzungen der Vollversammlung ein, gibt ihm aber kein reguläres Stimmrecht. Für die Resolution stimmten 143 Länder, neun dagegen. Österreich und 24 weitere Länder enthielten sich.

Israelische Panzer kesseln Ostteil von Rafah ein

Gaza - Israelische Truppen treiben ungeachtet internationaler Bedenken den Vorstoß auf Rafah im Süden des Gazastreifens voran. Sie brachten die Hauptstraße unter ihre Kontrolle, die den Ostteil der von Flüchtlingen überfüllten Stadt vom Westteil trennt. Damit haben die Bodentruppen mit ihren Panzern faktisch den Ostteil Rafahs eingekesselt. Anrainer sprachen von anhaltenden Explosionen und Gewehrschüssen im Osten und Nordosten.

In Malmö steigt das Finale des 68. Song Contest

Malmö/Wien - Jetzt wird es ernst für Österreichs ESC-Hoffnung Kaleen: Am Samstagabend geht in der schwedischen Hafenstadt Malmö das große Finale des 68. Eurovision Song Contests über die Bühne. Die rot-weiß-rote Kandidatin hat dabei mit ihrer Technohymne "We Will Rave" den letzten Startplatz des 26-köpfigen Feldes ausgefasst. Die Buchmacher rechnen der 29-Jährigen derzeit einen Platz im oberen Mittelfeld aus.

Stinkbombe traf "Festung Europa" bei FPÖ-Wahlkampfauftakt

Wien - Die Freiheitlichen sind am Freitag offiziell in den EU-Wahlkampf gestartet - und mussten gleich einmal einen Anschlag auf ihre "Festung Europa" erleben. Noch vor dem Auftritt von Spitzenkandidat Harald Vilimsky wurde eine Stinkbombe auf die Bühne in der Wiener Lugner City geworfen. Die FPÖ trotzte allerdings dem üblen Geruch und erneuerte den Anspruch, bei der Wahl am 9. Juni stimmenstärkste Fraktion in Österreich zu werden.

Mindestens sieben Tote bei Busunglück in St. Petersburg

St. Petersburg - Bei einem schweren Busunglück im Zentrum der russischen Ostseemetropole St. Petersburg sind am Freitag mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Zunächst hatten die Behörden nach Angaben der Staatsagentur Tass von drei Toten und vier "klinisch toten" Insassen des Busses, der in einen Fluss gestürzt war, gesprochen. Zwei weitere Fahrgäste wurden schwer verletzt aus dem Wrack in dem Fluss Mojka geborgen. Insgesamt seien rund 20 Menschen an Bord gewesen.

Dutzende Tote nach Fluten in Nordafghanistan

Kabul - In den nordafghanischen Provinzen Badachschan und Baghlan sind bei erneuten Fluten Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Bachtar am späten Freitagabend (Ortszeit). Der afghanische Nachrichtensender Tolonews meldete mit Verweis auf die lokale Katastrophenschutzbehörde 50 Tote. Zahlreiche Menschen würden vermisst. Ein verbreitetes Video zeigt eine überschwemmte Ortschaft und zahlreiche Trümmer, die im reißenden Wasser treiben.

45-Jähriger bei Forstunfall in der Steiermark gestorben

Frohnleiten - Ein 45-Jähriger ist am Freitagvormittag bei einem Forstunfall in Frohnleiten (Bezirk Graz-Umgebung) ums Leben gekommen. Der Mann brach gegen 8.00 Uhr allein zu Arbeiten in dem Wald auf, berichtete die steirische Polizei am Abend. Als er gegen Mittag nicht wie vereinbart nach Hause kam, machte sich seine Mutter auf die Suche und fand ihren Sohn gegen 13.00 Uhr reglos zwischen Baumstämmen eingeklemmt. Die Notärztin konnte nur mehr den Tod des 45-Jährigen feststellen.

Am Wochenende Chance auf Polarlichter in Österreich

Wien - In den Nächten auf Samstag und Sonntag sind "recht gute Beobachtungsbedingungen für Polarlichter in Österreich zu erwarten". Das teilte Geosphere Austria (vormals Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, ZAMG) am Freitag auf Facebook und Instagram mit. Die Sonne ist wieder sehr aktiv und hat in den vergangenen Tagen mindestens vier Sonnenstürme ausgestoßen, die sich auf dem Weg zur Erde befinden und ab Freitagabend eintreffen, hieß es auf den Social-Media-Kanälen.

