Israel rückt in Nord-Gaza vor und erhöht Druck auf Rafah

Gaza/Tel Aviv - Die israelische Armee hat ihre Angriffe im Gazastreifen am Wochenende auch wieder auf Orte ausgeweitet, in denen das Militär schon im Einsatz gewesen ist. Israelische Soldaten hätten einen erneuten Einsatz in dem Flüchtlingsviertel Jabalia im Norden des Küstengebiets begonnen, teilte das Militär am Sonntag mit. Die Armee setzt außerdem ihre nach eigenen Angaben "präzisen" Vorstöße in der mit Flüchtlingen überfüllten Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens fort.

Lopatka schließt Koalition mit FPÖ auf Bundesebene aus

Wien - Der ÖVP-Spitzenkandidat für die EU-Wahl, Reinhold Lopatka, schließt eine Zusammenarbeit seiner Partei mit der FPÖ in Österreich auf Bundesebene aus. "Ich halte es für unmöglich, mit dieser Führerpartei mittlerweile zusammenzuarbeiten", sagte Lopatka am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Dies gelte auch, wenn FP-Chef Herbert Kickl einen Schritt zur Seite machen würde, denn: "Die FPÖ ist Kickl." Bei den Grünen sieht Lopatka "eine Reihe offener Fragen" in der Causa Schilling.

FPÖ in Umfrage für EU-Wahl stabil erste, NEOS legen zu

Wien - Vier Wochen vor der EU-Wahl bleiben die Freiheitlichen in Umfragen weiter klar die Favoriten für den ersten Platz. In einer OGM-Erhebung für den "Kurier" (Sonntagsausgabe) liegt die FPÖ stabil bei 26 Prozent (EU-Wahl 2019: 17,2 Prozent). Zulegen können die NEOS, die auf 14 Prozent kommen (2019: 8,4 Prozent), während die Grünen leicht verlieren - möglicherweise erste Auswirkungen der Turbulenzen um ihre Spitzenkandidatin Lena Schilling.

Erster Patient mit Schweineniere-Transplantat gestorben

Washington - Der erste Patient, dem eine Schweineniere eingesetzt wurde, ist verstorben. Das behandelnde Krankenhaus Massachusetts General in Boston in den USA teilte am Samstagabend mit, das Personal sei tief bestürzt über den plötzlichen Tod von Rick Slayman. Es gebe keine Hinweise darauf, dass sein Tod im Zusammenhang mit der Transplantation von Ende März stehe. Zur Todesursache machte das Krankenhaus keine Angaben.

Tote bei Gebäudeeinsturz in russischer Stadt Belgorod

Belgorod - In der russischen Stadt Belgorod ist nach Angaben Russlands ein mehrstöckiges Wohnhaus von einer Rakete getroffen worden und teilweise eingestürzt. Dabei seien mindestens sieben Menschen getötet und 15 verletzt worden. "Die Stadt und die Oblast waren massivem Beschuss durch die Streitkräfte der Ukraine ausgesetzt", sagte der Gouverneur der Oblast Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow. Die Ukraine wies die Anschuldigungen zurück und sprach von einer "russischen Provokation".

Netanjahu lobte Israels ESC-Kandidatin Eden Golan

Malmö - Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu hat die Kandidatin seines Landes beim Eurovision Song Contest (ESC) am Sonntag überschwänglich gelobt. Die 20-jährige Eden Golan war in Malmö teilweise sehr angefeindet worden. Proteste gegen die Teilnahme Israels wegen des Gaza-Kriegs hatten die Schlagerparty in diesem Jahr stark geprägt.

Mehr als 30 Tote bei Überschwemmungen auf Sumatra

Padang - Auf der indonesischen Insel Sumatra sind mindestens 34 Menschen bei Überschwemmungen ums Leben gekommen. Wie der Sprecher des Katastrophenschutzes für die Provinz Westsumatra, Ilham Wahab, am Sonntag mitteilte, starben mindestens 16 Menschen im Bezirk Agam und 18 in Tanah Datar. Es gebe mindestens 18 Verletzte. Nach 16 Vermissten werde gesucht. Zuvor hatte die nationale Rettungsbehörde Basarnas von zwölf Toten berichtet, darunter mindestens zwei Kinder.

21-Jährigem bei Streit in Wiener Park in Bauch gestochen

Wien - Einem 21-Jährigen ist bei einem Streit in einem Park in Wien-Simmering ein Stich in den Bauch versetzt worden. Die Tat wurde bereits am Freitag gegen 17.15 Uhr verübt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der junge Mann war nicht in Lebensgefahr und konnte das Krankenhaus bereits wieder verlassen und einvernommen werden. Zu zwei Jugendlichen, von denen einer mit einem spitzen Gegenstand zugestochen hatte, fehlte jedoch jede Spur.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red