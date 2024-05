Salzburg nach Sieg und Sturm-Remis noch im Titelrennen

Wien - Die Titel-Entscheidung in der österreichischen Fußball-Bundesliga fällt erst am Pfingstsonntag in der letzten Runde. Tabellenführer und Cupsieger Sturm Graz spielte am Sonntag in der 9. Runde der Meistergruppe beim Tabellen-Dritten LASK 2:2 und liegt damit nur noch zwei Punkte vor Salzburg. Der Titelverteidiger kam bei Hartberg zu einem 5:1. Bei Punktegleichheit hätte Salzburg am Saisonende wegen des gewonnenen direkten Duells die Nase vorne. Der LASK wird fix Dritter.

Israel rückt in Nord-Gaza vor und erhöht Druck auf Rafah

Gaza/Tel Aviv - Die israelische Armee hat ihre Angriffe im Gazastreifen am Wochenende auch wieder auf Orte ausgeweitet, in denen das Militär schon im Einsatz gewesen ist. Israelische Soldaten hätten einen erneuten Einsatz in dem Flüchtlingsviertel Jabalia im Norden des Küstengebiets begonnen, teilte das Militär am Sonntag mit. Die Armee setzt außerdem ihre nach eigenen Angaben "präzisen" Vorstöße in der mit Flüchtlingen überfüllten Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens fort.

Lopatka schließt Koalition mit FPÖ auf Bundesebene aus

Wien - Der ÖVP-Spitzenkandidat für die EU-Wahl, Reinhold Lopatka, schließt eine Zusammenarbeit seiner Partei mit der FPÖ in Österreich auf Bundesebene aus. "Ich halte es für unmöglich, mit dieser Führerpartei mittlerweile zusammenzuarbeiten", sagte Lopatka am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Dies gelte auch, wenn FP-Chef Herbert Kickl einen Schritt zur Seite machen würde, denn: "Die FPÖ ist Kickl." Bei den Grünen sieht Lopatka "eine Reihe offener Fragen" in der Causa Schilling.

Bisher 315 Tote bei Flut in Afghanistan

Kabul - Die Zahl der Toten nach den Überschwemmungen im Norden Afghanistans ist nach offiziellen Angaben weiter gestiegen. Das Ministerium für Flüchtlinge und Repatriierung gab die Opferzahl am Sonntag mit 315 an. Zur Zahl der Vermissten oder Verletzten gab es zunächst keine Angaben. Am schwersten betroffen ist Berichten zufolge die Provinz Baghlan, gefolgt von den Nachbarprovinzen Tachar und Badachschan.

Bereits mehr als 140 Tote durch Hochwasser in Brasilien

Rio de Janeiro - Die Zahl der Todesopfer ist nach dem verheerenden Hochwasser in Südbrasilien auf 143 gestiegen. Weitere 125 wurden vermisst und 806 Menschen verletzt, wie der Zivilschutz des Bundesstaates Rio Grande do Sul am Sonntag mitteilte. Da es auch an diesem Wochenende geregnet hatte, ist die Zahl der Menschen, die ihre Häuser verlassen mussten, auf über 618.000 gestiegen. Insgesamt sind über zwei Millionen Menschen von den Überschwemmungen betroffen.

Erster Patient mit Schweineniere-Transplantat gestorben

Washington - Der erste Patient, dem eine Schweineniere eingesetzt wurde, ist verstorben. Das behandelnde Krankenhaus Massachusetts General in Boston in den USA teilte am Samstagabend mit, das Personal sei tief bestürzt über den plötzlichen Tod von Rick Slayman. Es gebe keine Hinweise darauf, dass sein Tod im Zusammenhang mit der Transplantation von Ende März stehe. Zur Todesursache machte das Krankenhaus keine Angaben.

Motorradfahrer kollidierte mit Pkw in Oberösterreich: tot

Bad Leonfelden/Melk - Ein 53-jähriger Motorradfahrer aus dem NÖ-Bezirk Melk ist Sonntag Mittag bei einem Unfall in Oberösterreich ums Leben gekommen. Der Mann war mit zwei Freunden um 12.45 Uhr auf der B38 von Vorderweißenbach kommend in Fahrtrichtung Bad Leonfelden unterwegs, als er laut Polizei im offenen Ortschaftsbereich Leithen (Gemeinde Vorderweißenbach) mit einem in der Gegenrichtung fahrenden Auto frontal kollidierte. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Großbrand in Warschau zerstörte Einkaufszentrum

Warschau - In Polen hat ein Großbrand in der Hauptstadt Warschau ein Einkaufszentrum mit rund 1400 Geschäften zerstört. Der Brand in dem Einkaufszentrum Marywilska 44 im Stadtteil Bialoleka war in den frühen Morgenstunden ausgebrochen, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. An den Löscharbeiten beteiligten sich mehr als 240 Feuerwehrleute, zeitweise waren 99 Fahrzeuge der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz.

