Putin entlässt Verteidigungsminister Schoigu

Moskau - Mitten im Krieg gegen die Ukraine wechselt der wiedergewählte russische Präsident Wladimir Putin seinen Verteidigungsminister aus. Amtsinhaber Sergej Schoigu werde Sekretär des nationalen Sicherheitsrats und an der Ministeriumsspitze durch den Zivilisten Andrej Beloussow ersetzt, teilte die Präsidialverwaltung am Sonntag mit. Der Wirtschaftsexperte Beloussow war bisher Erster Stellvertretender Ministerpräsident. An Außenminister Sergej Lawrow will Putin festhalten.

Israel rückt in Nord-Gaza vor und erhöht Druck auf Rafah

Gaza/Tel Aviv - Die israelische Armee hat ihre Angriffe im Gazastreifen am Wochenende auch wieder auf Orte ausgeweitet, in denen das Militär schon im Einsatz gewesen ist. Israelische Soldaten hätten einen erneuten Einsatz in dem Flüchtlingsviertel Jabalia im Norden des Küstengebiets begonnen, teilte das Militär am Sonntag mit. Die Armee setzt außerdem ihre nach eigenen Angaben "präzisen" Vorstöße in der mit Flüchtlingen überfüllten Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens fort.

Katalonien: Separatisten verteidigen wohl Parlamentsmehrheit

Barcelona/Madrid - Die Separatistenparteien dürften bei der vorgezogenen Parlamentswahl in der spanischen Region Katalonien laut Prognosen ihre absolute Mehrheit verteidigt haben. Laut Medienberichten vom Sonntagabend werden die Unabhängigkeitsbefürworter diesmal von der liberal-konservativen Partei Junts des in Belgien im Exil lebenden Ex-Regionalpräsidenten Carles Puigdemont angeführt. Auf Platz eins landete demnach die Sozialistische Partei (PSC), sie verfehlte aber die absolute Mehrheit.

Außenminister Schallenberg zu Gesprächen in der Türkei

Ankara - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) reist am Montag in die Türkei, um Gespräche über Migration und internationale Konfliktherde zu führen. Zu Beginn der zweitägigen Visite ist am Nachmittag (Ortszeit) ein Treffen mit dem türkischen Innenminister Ali Yerlikaya in Ankara vorgesehen. Die Türkei spielt eine Schlüsselrolle in den Bemühungen der EU, die irreguläre Migration aus dem Nahen Osten einzudämmen. Außenminister Hakan Fidan trifft Schallenberg am Dienstag.

Umgang mit genetischen Ressourcen - UN-Vertrag fast fertig

Genf - Nach mehr als 20 Jahren Verhandlungen soll in Genf jetzt ein Vertrag über den Umgang mit genetischen Ressourcen und traditionellem Wissen unterzeichnet werden. Die letzte Verhandlungsrunde startet am Montag. Der Text soll spätestens am 24. Mai verabschiedet werden. Es geht darum, dass Herkunftsländer von Pflanzen oder anderen Organismen und dem oft Jahrtausende alte Wissen darüber entschädigt werden, wenn ausländische Firmen daraus Medikamente oder andere Produkte herstellen.

Sensorenhersteller ams-Osram stellt Investitionspläne vor

Premstätten - Beim steirischen Chip- und Sensorenhersteller ams-Osram mit Hauptsitz in Premstätten südlich von Graz findet heute, Montag, ein Standortgipfel unter dem Titel "Impulse für den Wirtschaftsstandort Europa" statt. Außerdem sollen neue Investitionspläne vorgestellt werden. Bei dem Gipfel werden Arbeitsminister Martin Kocher sowie Landeshauptmann Christopher Drexler (beide ÖVP) teilnehmen, ebenso die steirische Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP).

Motorradfahrer kollidierte mit Pkw in Oberösterreich: tot

Bad Leonfelden/Melk - Ein 53-jähriger Motorradfahrer aus dem NÖ-Bezirk Melk ist Sonntag Mittag bei einem Unfall in Oberösterreich ums Leben gekommen. Der Mann war mit zwei Freunden um 12.45 Uhr auf der B38 von Vorderweißenbach kommend in Fahrtrichtung Bad Leonfelden unterwegs, als er laut Polizei im offenen Ortschaftsbereich Leithen (Gemeinde Vorderweißenbach) mit einem in der Gegenrichtung fahrenden Auto frontal kollidierte. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Entscheidung zu EU-Lockerungen für Landwirte naht

Brüssel - Die EU-Staaten wollen am Montag (ab 10.00 Uhr) endgültig weitere Lockerungen für Landwirte beschließen. Die dafür nötige Änderung der gemeinsamen EU-Agrarpolitik war zuvor im Rekordtempo von den gesetzgebenden EU-Institutionen ausgehandelt worden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red