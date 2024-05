Ukraine fordert bei Blinken-Visite Patriot-Flugabwehrsysteme

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bei einem Besuch von US-Außenminister Antony Blinken Patriot-Flugabwehrsysteme für die von russischen Bomben und Raketen bedrohte Großstadt Charkiw gefordert. Zum Schutz der Stadt und ihres Umlands seien zwei dieser Systeme notwendig, sagte Selenskyj am Dienstag in Kiew. US-Hilfe für den Abwehrkampf sei von entscheidender Bedeutung. Dabei sei Flugabwehr das "größte Defizit", sagte Selenskyj.

Grüner Klub stellt sich hinter Schilling

Wien - Der Grüne Klub hat der Spitzenkandidatin für die EU-Wahl, Lena Schilling, am Dienstag den Rücken gestärkt. Die Berichte der letzten Tage wurden bei einer routinemäßigen Klubsitzung diskutiert, man stehe geschlossen hinter Schilling, betonten mehrere Abgeordnete am Rande der Sitzung vor Medienvertretern. Bereits zuvor kritisierte Bundespräsident Alexander Van der Bellen den Ton in der Politik als "zu schrill". Die Vorwürfe gegen Schilling kommentierte er zurückhaltend.

Handys von missbrauchverdächtiger Jugendbande ausgewertet

Wien - Im Fall des zwölfjährigen Mädchens, das zwischen Februar und Juni 2023 in Wien-Favoriten von einer Jugend-Bande sexuell missbraucht worden sein soll, sind die Handy-Auswertungen der 17 Tatverdächtigen abgeschlossen. Das bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Nina Bussek, nachdem zunächst "Puls 24" darüber berichtet hatte. Auf dem sichergestellten Bildmaterial sollen unter anderem gewalttätige Auseinandersetzungen zu sehen sein, die die Jugendlichen gefilmt hatten.

Transit: EU-Kommission mit Kritik, Italien klagt

Innsbruck/Brüssel - Die EU-Kommission hat im Streit um die Tiroler Anti-Transitmaßnahmen auf der Brennerstrecke den Weg für eine Klage Italiens gegen Österreich vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) frei gemacht. In einer Stellungnahme gab die Behörde der Kritik Italiens in markanten Bereichen recht, auf ein eigenes Vertragsverletzungsverfahren wurde aber verzichtet. Einige der Tiroler Maßnahmen würden den freien Warenverkehr einschränken. Italien reagierte erwartungsgemäß: Man klagt.

Zwei Beamte bei Angriff auf Häftlingstransporter getötet

Rouen - Ein brutaler Angriff auf einen Gefangenen-Transporter schockt Frankreich: Bei dem bewaffneten Überfall wurden am Dienstag im Norden des Landes zwei Strafvollzugsbeamte getötet - und der Häftling befreit. Nach Angaben der französischen Behörden sollten die Beamten den Inhaftierten von Rouen nach Evreux bringen. An einer Mautstelle in der Normandie wurde der Transporter von mehreren Angreifern mit Schusswaffen attackiert, dem Häftling und den Tätern gelang die Flucht.

Erster Hebevorgang von Kärntner Autobahnbrücke erfolgreich

Spittal/Drau - Der Talübergang Steinbrückenbach auf der Tauernautobahn (A10) bei Spittal an der Drau hat am Dienstag eine österreichweite Premiere erlebt. Das Tragwerk der rund 600 Meter langen Brücke wurde erfolgreich angehoben - und zwar in einem ersten Schritt um drei Meter. Am morgigen Mittwoch soll dann die Anhebung auf insgesamt sechs Meter abgeschlossen werden, wie die Asfinag mitteilte. Errichtet wird eine "Rüstkonstruktion" für den Bau eines neuen Brückentragwerks.

Wiener Börse schließt höher, ATX steigert sich um knapp 1 %

Wien - Die Wiener Börse hat den Dienstagshandel mit klaren Gewinnen beendet. Der ATX steigerte sich um 0,97 Prozent auf 3.722,29 Einheiten. Unter den Einzelwerten steigerten sich die Anteile von AT&S um 5,1 Prozent, nachdem der Konzern im Zuge seiner Zahlenvorlage die Streichung von bis zu 1.000 Stellen bekannt gegeben hatte. Um 5,2 Prozent höher gingen indes Verbund aus dem Handel. Die Experten der Baader Bank haben ihre Gewinnprognose etwas erhöht.

