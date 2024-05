Lena Schilling verliert massiv im APA-OGM-Vertrauensindex

Wien - Die Vorwürfe gegen die Grüne EU-Wahl-Spitzenkandidatin Lena Schilling lassen ihre Umfragewerte in den Keller rasseln. Im aktuellen APA-OGM-Vertrauensindex stürzt sie in noch nie da gewesenem Ausmaß um 33 Punkte auf einen Vertrauenswert von minus 50 ab und belegt damit den vorletzten Platz im Vertrauensranking. Hinter ihr liegt nur mehr Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP). Auch FPÖ-Chef Herbert Kickl genießt mehr Vertrauen als Schilling.

Slowakei bangt weiter um Regierungschef Fico

Bratislava/Banska Bystrica - Nach dem Attentat auf den slowakischen Regierungschef Robert Fico ist nicht mit einer schnellen Genesung zu rechnen. Der 59-Jährige befand sich am Donnerstag nach einer fünfstündigen Operation weiter auf der Intensivstation des Universitätskrankenhauses in Banska Bystrica. Über das weitere Vorgehen, etwa eine Verlegung in die Hauptstadt Bratislava, entscheide ein ärztliches Konsilium voraussichtlich am Montag, sagte Klinikdirektorin Miriam Lapunikova der Zeitung "Dennik N".

Ukraine wehrt sich an neuer Front im Osten

Kiew (Kyjiw)/London - Die Ukraine müht sich weiter, den russischen Angriff an ihrer Ostgrenze im Gebiet Charkiw zu stoppen. Die schwersten Gefechte gebe es bei den Orten Lipzy und Wowtschansk, teilte der Generalstab im Lagebericht für Donnerstagabend mit. Die russische Offensive werde von Kampfflugzeugen durch den Abwurf von Gleitbomben unterstützt. Präsident Wolodymyr Selenskyj reiste am Donnerstag in die Nähe der neuen Front und beriet mit den Militärs.

13 Außenminister warnen vor israelischer Offensive in Rafah

Jerusalem - Die Außenminister von 13 Staaten warnen laut einem Medienbericht Israel in einem Brief vor einer umfassenden Militäroffensive in der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen und fordern außerdem mehr Hilfe für die palästinensische Bevölkerung. Alle Staaten der Gruppe sieben großer Industrienationen (G7) haben das vierseitige Schreiben vom Mittwoch laut "Süddeutscher Zeitung" (Freitag) unterzeichnet - bis auf die USA.

Wiener Festwochen starten mit Eröffnungsfest am Rathausplatz

Wien - Am Freitagabend werden die Wiener Festwochen eröffnet. Beim traditionellen Fest am Rathausplatz ruft Neo-Intendant Milo Rau die "Freie Republik Wien" aus, auf der Bühne versammeln sich "Menschen aus allen Spektren der Kunst, Politik und des Aktivismus". Für das musikalische Konzept zeichnet Herwig Zamernik alias Fuzzman verantwortlich, auf der Bühne stehen u.a. Pussy Riot, Bipolar Feminin und Voodoo Jürgens. Die Eröffnung wird ab 21.20 Uhr live in ORF 2 und 3sat übertragen.

Junge Wiener Schutzgeld-Erpresser vor Gericht

Wien - Am Freitag beginnt am Wiener Landesgericht der Prozess gegen eine jugendliche Schutzgeld-Erpresser-Bande, die im September 2023 drei Brandanschläge auf ein Handy-Geschäft in Meidling verübt haben soll, um vom Betreiber Geld einzutreiben. Es sind vorerst acht Verhandlungstage anberaumt, die Urteile wird es im Juni geben. Angeklagt sind zehn Burschen im Alter zwischen 14 und 21 Jahren. Sechs von ihnen befinden sich in U-Haft.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

