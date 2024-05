Teuerung im April bei 3,5 % - Gastronomie als Preistreiber

Wien - Die Teuerung in Österreich schwächst sich weiter ab. Im April belief sich die Inflationsrate im Jahresvergleich auf 3,5 Prozent und sank damit auf den niedrigsten Wert seit September 2021. Der Anstieg der Preise in Restaurants und Hotels (+7,6 Prozent) war der bedeutendste Inflationstreiber. Erstmals seit Beginn des starken Anstiegs der Verbraucherpreise im Jahr 2021 hatten die Gaspreise "einen deutlich dämpfenden Effekt" auf die Teuerung, wie die Statistik Austria mitteilte.

Spanische Medien: Neuerlich Knie-OP bei Alaba, EM-Aus fix

Berlin/Madrid/Innsbruck - Die ohnehin äußerst geringe Chance auf eine Teilnahme von David Alaba an der Fußball-EM ist offenbar endgültig dahin. Wie spanische Medien, darunter "Relevo" und "Marca", berichteten, musste sich der ÖFB-Kapitän in Innsbruck einer Arthroskopie am linken Knie unterziehen und ist damit definitiv für die Endrunde kein Thema. Alaba hatte sich am 17. Dezember das Kreuzband im linken Knie gerissen, auch ohne den Rückschlag wären Einsätze in Deutschland sehr unrealistisch gewesen.

Lena Schilling verliert massiv im APA-OGM-Vertrauensindex

Wien - Die Vorwürfe gegen die Grüne EU-Wahl-Spitzenkandidatin Lena Schilling lassen ihre Umfragewerte in den Keller rasseln. Im aktuellen APA-OGM-Vertrauensindex stürzt sie in noch nie da gewesenem Ausmaß um 33 Punkte auf einen Vertrauenswert von minus 50 ab und belegt damit den vorletzten Platz im Vertrauensranking. Hinter ihr liegt nur mehr Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP). Auch FPÖ-Chef Herbert Kickl genießt mehr Vertrauen als Schilling.

Mann wollte Synagoge in Rouen anzünden - Von Polizei getötet

Paris/Stockholm - Die Polizei in der nordfranzösischen Stadt Rouen hat am Freitag in der Früh nach Behördenangaben einen Brandanschlag auf eine Synagoge verhindert und den bewaffneten Tatverdächtigen erschossen. Der Mann habe offensichtlich versucht, die Synagoge in Brand zu stecken und sei von den Einsatzkräften getötet worden, schrieb Innenminister G�rald Darmanin im Onlinedienst X.

13 Außenminister warnen vor israelischer Offensive in Rafah

Jerusalem - Die Außenminister von 13 Staaten warnen laut einem Medienbericht Israel in einem Brief vor einer umfassenden Militäroffensive in der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen und fordern außerdem mehr Hilfe für die palästinensische Bevölkerung. Alle Staaten der Gruppe sieben großer Industrienationen (G7) haben das vierseitige Schreiben vom Mittwoch laut "Süddeutscher Zeitung" (Freitag) unterzeichnet - bis auf die USA.

Brand in russischer Raffinerie nach ukrainischem Luftangriff

Moskau/Krasnodar - In der russischen Region Krasnodar ist laut den örtlichen Behörden ein Feuer in einer Ölraffinerie ausgebrochen. Grund sei ein ukrainischer Drohnenangriff, hieß es am Freitag in der Mitteilung auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Es sei gelungen, den Brand in der Stadt Tuapse einzudämmen. Tuapse liegt am Schwarzen Meer südöstlich der Halbinsel Krim, die Russland von der Ukraine annektiert hat. Die russische Luftwaffe hat in der Nacht 102 ukrainische Drohnen zerstört.

Ukraine wehrt sich an neuer Front im Osten

Kiew (Kyjiw)/London - Die Ukraine müht sich weiter, den russischen Angriff an ihrer Ostgrenze im Gebiet Charkiw zu stoppen. Die schwersten Gefechte gebe es bei den Orten Lipzy und Wowtschansk, teilte der Generalstab im Lagebericht für Donnerstagabend mit. Die russische Offensive werde von Kampfflugzeugen durch den Abwurf von Gleitbomben unterstützt. Präsident Wolodymyr Selenskyj reiste am Donnerstag in die Nähe der neuen Front und beriet mit den Militärs.

Wiener Festwochen starten mit Eröffnungsfest am Rathausplatz

Wien - Am Freitagabend werden die Wiener Festwochen eröffnet. Beim traditionellen Fest am Rathausplatz ruft Neo-Intendant Milo Rau die "Freie Republik Wien" aus, auf der Bühne versammeln sich "Menschen aus allen Spektren der Kunst, Politik und des Aktivismus". Für das musikalische Konzept zeichnet Herwig Zamernik alias Fuzzman verantwortlich, auf der Bühne stehen u.a. Pussy Riot, Bipolar Feminin und Voodoo Jürgens. Die Eröffnung wird ab 21.20 Uhr live in ORF 2 und 3sat übertragen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red