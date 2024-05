EU-Renaturierungsgesetz - Wien und Kärnten für Zustimmung

Wien/Klagenfurt/Brüssel - Die bisherige Blockade der Bundesländer zum EU-Renaturierungsgesetz hat am Freitag zu bröckeln begonnen, nachdem die beiden SP-regierten Bundesländer Wien und Kärnten ihre Zustimmung zu dem Gesetz ausgedrückt haben. Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) könnte nun auf EU-Ebene für das Gesetz stimmen. Aus EU-Kreisen hieß es, die nötige qualifizierte Mehrheit unter den EU-Staaten wäre damit wohl erreicht und könnte in dem Fall erneut zur Abstimmung gebracht werden.

Armee: Leiche von Deutsch-Israelin im Gazastreifen gefunden

Tel Aviv - Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge im Gazastreifen die Leiche der Deutsch-Israelin Shani Louk gefunden. Das teilte Armeesprecher Daniel Hagari am Freitag mit. Louk war am 7. Oktober beim Terrorangriff der Hamas in den Küstenstreifen verschleppt und später für tot erklärt worden. Zum Zeitpunkt des beispiellosen Angriffs war sie zusammen mit Hunderten anderen jungen Menschen auf dem Supernova-Festival in Südisrael gewesen.

Bidens Sicherheitsberater nach Saudi-Arabien und Israel

Washington - Der Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden wird am Wochenende nach Saudi-Arabien und Israel reisen. Jake Sullivan werde am Samstag Saudi-Arabiens Kronprinz und faktischen Herrscher, Mohammed bin Salman, treffen, kündigte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Freitag in Washington an. Bei dem Treffen werde es unter anderem um "die laufenden Bemühungen um einen dauerhaften Frieden und Sicherheit in der Region" gehen.

Enorme Schäden nach schweren Hagelunwettern im Burgenland

Eisenstadt - Im Burgenland haben am Freitagnachmittag schwere Hagelunwetter für enorme Schäden gesorgt. Nach ersten Erhebungen der Österreichischen Hagelversicherung beträgt der Schaden für die Landwirtschaft 1,3 Millionen Euro, hieß es am Abend in einer Aussendung. Betroffen waren vor allem die Bezirke Neusiedl am See und Eisenstadt Umgebung. Laut Landessicherheitszentrale wurden rund 30 Feuerwehreinsätze verzeichnet, ebenfalls vor allem im Nordburgenland.

Putin will "Pufferzone" in Region Charkiw einrichten

Moskau/Krasnodar - Der russische Machthaber Wladimir Putin hat Pläne zur Einnahme der ukrainischen Millionenstadt Charkiw bestritten. Dies sei derzeit nicht geplant, sagte Putin am Freitag bei einer Pressekonferenz im chinesischen Charbin. Die russischen Streitkräfte, die in der Nähe im Einsatz seien, bauten eine "Pufferzone" für die Sicherheit Russlands auf. Die ukrainische Armee hatte zuvor einen massiven Vorstoß russischer Truppen in der Region eingeräumt.

Verletzte bei Explosion in Militärakademie in St. Petersburg

Moskau/St. Petersburg - Bei einem Explosionsunfall in einer Militärakademie in St. Petersburg am Freitag sind nach Armee-Angaben sieben Soldaten verletzt worden. Munition aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs sei detoniert, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf das Militär. Der Vorfall an der Budjonny-Militärakademie habe sich während der Prüfung unterirdischer Bereiche ereignet.

Anzengruber als Innsbrucker Bürgermeister angelobt

Innsbruck - Johannes Anzengruber (JA - Jetzt Innsbruck) ist seit Freitagnachmittag offiziell Innsbrucker Bürgermeister. Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) gelobte Anzengruber bei der konstituierenden Gemeinderatssitzung im Innsbrucker Rathaus an. Als Stellvertreter wurden Ex-Bürgermeister Georg Willi (Grüne) und Stadträtin Elisabeth Mayr (SPÖ) gewählt. Der nunmehrige Stadtchef wird in einer Dreierkoalition mit Grünen und SPÖ regieren.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red