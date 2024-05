Israelisches Kabinett vor Zerfall - Gantz stellt Ultimatum

Tel Aviv - In Israel steht das nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas im Oktober gebildete Kriegskabinett vor dem Zerfall. Der führende Oppositionspolitiker Benny Gantz hat seinen Austritt aus dem Kabinett angedroht, sollte sich dieses nicht bis zum 8. Juni auf einen Sechs-Punkte-Plan im Gaza-Konflikt einigen können. Dieser Plan soll die Nachkriegsordnung für das Palästinensergebiet festlegen und auch die Befreiung orthodoxer Juden vom israelischen Militärdienst beenden.

Israels Einsatz in Rafah dauert an

Gaza/Tel Aviv - Israel hat auch am Wochenende seinen Militäreinsatz in Rafah im Süden des Gazastreifens fortgesetzt. Der israelische Armeesender meldete am Sonntag, die Truppen hätten mehrere Schmugglertunnel im Grenzgebiet zwischen dem Gazastreifen und Ägypten gefunden. Außerdem seien Tunnel entdeckt worden, die von Terroristen der Hamas bei ihrem Angriff am 7. Oktober vergangenen Jahres genutzt worden seien. Einige der Tunnel seien bereits zerstört worden.

Aktivisten bei Protest in Vorarlberg attackiert

Bregenz/Wien/Österreich-weit - Protestaktionen der Aktivistengruppen "Letzte Generation" und "Extinction Rebellion" in Hohenems sind am Samstag in körperliche Gewalt ausgeartet. Aufgebrachte Autofahrer beließen es nicht nur bei verbaler Aggression, sondern wurden auch handgreiflich, wie auf einem der APA vorliegenden Video zu sehen ist. Aktivistin Marina Hagen-Canaval (Extinction Rebellion) zeigte sich angesichts der Übergriffe "schockiert", wie sie auf APA-Anfrage sagte. Die Polizei sichtet die Videos.

Fico-Attentat: Medien in Slowakei mit Drohungen konfrontiert

Bratislava - Nach dem Schussangriff auf den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico sind Medien in der Slowakei vermehrt mit Drohungen und Schuldzuweisungen konfrontiert. "Nach dem Attentat erhielten wir sofort Drohungen, in denen behauptet wurde, dass ich an der Ermordung von Fico beteiligt war", erzählt die Chefredakteurin der Tageszeitung "Sme", Beata Balogov�, der APA. "Die gleichen Informationen habe ich auch von anderen Redaktionen."

Anfeindungen auf Politik nach Corona zurückgegangen

Wien - Die Bedrohung der Staatsorgane hat sich nach Ende der Corona-Maßnahmen stark reduziert. Das geht aus dem neuen "Verfassungsschutzbericht" hervor. Das allgemeine "Drohgeschehen" verringerte sich demnach von 2022 auf 2023 um mehr als 44 Prozent. Als Ursache für die Entwicklung angesehen wird die "Verschiebung von innenpolitischen Diskursen hin zu weltpolitischen Themen".

Moskau und Kiew werfen einander gegenseitige Angriffe vor

Kiew (Kyjiw) - Moskau und Kiew haben einander Sonntag früh gegenseitige Angriffe vorgeworfen. Russland hat demnach in der Nacht über der russisch besetzten Schwarzmeerhalbinsel Krim neun Raketen vom US-Typ ATACMS abgefangen. Zudem sei dort eine feindliche Drohne abgeschossen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau in der Früh auf Telegram mit. Kiew meldete unterdessen seinerseits, Russland habe die Ukraine in der Nacht auf Sonntag erneut mit massiven Drohnenattacken überzogen.

Experten: Für Grüne geht es nun um Schadensbegrenzung

Wien - Der EU-Wahlkampf ist aktuell von öffentlich gemachten Vorwürfen aus dem Privatleben von Grünen-Spitzenkandidatin Lena Schilling dominiert. Diese sieht sich mit sinkenden Vertrauenswerten konfrontiert, wie zuletzt aus dem APA-OGM-Vertrauensindex hervorging. Für Polit-Experte Thomas Hofer ist dieses Thema für die Grünen wohl bis zum Wahltag "ganz schwierig", es gehe um Schadensbegrenzung. "In drei Wochen bekommt man das nicht weg", sagte er im APA-Gespräch.

Entlaufenes Pferd sorgte für Polizeieinsatz an der A1 in NÖ

St. Pölten - Ein Pferd hat Sonntagfrüh an der Westautobahn (A1) nahe der Raststation Völlerndorf (Bezirk St. Pölten) für einen Einsatz von Polizei und Asfinag gesorgt. Das Tier hatte auf einem Grünstreifen direkt neben der Leitschiene gegrast, bestätigte die Polizei einen Bericht des ORF Niederösterreich (online). Mehrere Autofahrer hielten an, alarmierten die Einsatzkräfte und versuchten erfolgreich das Tier davon abzuhalten auf die Fahrbahn zu gelangen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red