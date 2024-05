Gouverneur: Fünf Tote bei russischem Beschuss auf Charkiw

Kiew (Kyjiw) - Bei russischem Beschuss auf den Stadtrand von Charkiw in der Ostukraine sind am Sonntag mindestens fünf Zivilisten getötet und 16 weitere Menschen verletzt worden. Charkiws Bürgermeister Ihor Terechow sprach am Sonntag von "Terror gegen friedliche Bewohner, gegen unser Recht auf Leben, gegen alles Menschliche und Gerechte". Unter den Toten sei auch eine schwangere Frau, hieß es. Die Region Charkiw, die an Russland grenzt, wird seit Wochen massiv beschossen.

Zwei Tote nach Schiffsunglück in Ungarn

Veröce - Bei einer mutmaßlichen Schiffskollision auf der Donau nördlich von Budapest sind am Samstagabend mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach fünf weiteren Passagieren an Bord eines Motorbootes würden Polizei und Rettungsmannschaften noch suchen, berichtete das Budapester Polizeipräsidium (BRFK) am Sonntagvormittag auf einer Pressekonferenz. Laut der Exekutive dürfte das Schiff mit einem Motorboot in der Nähe von Veröce (Komitat Pest) kollidiert sein.

Slowakischer Regierungschef nach Anschlag außer Lebensgefahr

Bratislava - Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico ist außer Lebensgefahr. Das sagten Vizepremier Robert Kalinak und der stellvertretende Leiter der Klinik in Banska Bystrica, Milan Urbani, am Sonntag der Nachrichtenagentur TASR. Fico war am Mittwoch von einem 71-jährigen Mann angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Der Angreifer wurde unmittelbar nach der Tat festgenommen.

Putschversuch in Demokratischer Republik Kongo vereitelt

Kinshasa - Die Streitkräfte der Demokratischen Republik Kongo (DRC) haben nach eigenen Angaben einen Putschversuch abgewehrt. Kongolesische und "ausländische" Kämpfer seien an dem versuchten Staatsstreich Sonntag früh beteiligt gewesen, sagte Armeesprecher Sylvain Ekenge in einer live übertragenen Ansprache im Staats-TV. Verteidigungs- und Sicherheitskräfte hätten den Angriff auf den Präsidentenpalast in der Hauptstadt Kinshasa umgehend niederschlagen können.

Israels Einsatz in Rafah dauert an

Gaza/Tel Aviv - Israel hat auch am Wochenende seinen Militäreinsatz in Rafah im Süden des Gazastreifens fortgesetzt. Der israelische Armeesender meldete am Sonntag, die Truppen hätten mehrere Schmugglertunnel im Grenzgebiet zwischen dem Gazastreifen und Ägypten gefunden. Außerdem seien Tunnel entdeckt worden, die von Terroristen der Hamas bei ihrem Angriff am 7. Oktober des Vorjahres genutzt worden seien. Israels Militärspitze genehmigte laut Medienberichten eine Ausweitung des Einsatzes.

Unruhen in Neukaledonien: Straßenblockaden geräumt

Noumea/Paris - Nach tagelangen schweren Unruhen im französischen Überseegebiet Neukaledonien sich die Lage am Sonntag leicht entspannt. Mehrere hundert Polizisten räumten am Sonntag die Straße von der Hauptstadt Noum�a zum internationalen Flughafen der Inselgruppe im Südpazifik frei, teilte Frankreichs Innenminister G�rald Darmanin auf X mit. Unabhängigkeitsbefürworter hatten dort in den vergangenen Tagen etwa mit ausgebrannten Autowracks über 70 Straßenblockaden errichtet.

Howard Carpendale sagt Wien-Konzert kurzfristig ab

Berlin - Der Sänger Howard Carpendale hat seine bevorstehenden Konzerte in Wien und Nürnberg abgesagt. Das Konzert in Wien hätte am Sonntagabend stattfinden sollen. Grund für die Absage sei ein grippaler Infekt "gepaart mit einer allergischen Reaktion", hieß es am Sonntag auf dem Instagram-Konto des 78-Jährigen. "Wir arbeiten mit Hochdruck an Ersatzterminen und werden diese umgehend bekanntgeben, sobald sie feststehen."

Weitere Tote nach neuen Überschwemmungen in Afghanistan

Kabul - In Afghanistan ist die Zahl der Todesopfer bei neuen Überschwemmungen infolge starker Regenfälle laut Behörden weiter gestiegen. Mindestens 47 Menschen seien in der nördlichen Provinz Farjab ums Leben gekommen, sagte ein Vertreter der Regionalregierung am Sonntag. Am Samstag hatte die zentralafghanische Provinz Ghor mitgeteilt, dass dort bei Überschwemmungen und anhaltendem Starkregen mindestens 50 Menschen umgekommen seien.

