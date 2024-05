Leiche von Irans Präsident Raisi geborgen

Teheran - Nach dem Absturz des Präsidenten-Hubschraubers im Iran sind nach Regierungsangaben alle neun Todesopfer identifiziert worden. Trotz starker Verbrennungen sei die Identität der Insassen am Montag festgestellt worden, sagte ein hochrangiger Regierungsvertreter der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim. Ihre Leichen seien inzwischen nach Täbris, Hauptstadt der Provinz Ost-Aserbaidschan, überführt worden. Der Sucheinsatz sei nun beendet.

Assange wird vorerst nicht an die USA ausgeliefert

London - Julian Assange darf wieder hoffen: Der WikiLeaks-Gründer kann gegen seine drohende Auslieferung an die USA noch einmal Berufung einlegen. Der Londoner High Court gab dem Antrag des gebürtigen Australiers am Montag teilweise statt. Damit ist eine unmittelbare Überstellung des 52-Jährigen an die USA zunächst abgewendet. Seine Ehefrau Stella Assange sprach von einem Wendepunkt und forderte die USA auf, das Verfahren umgehend einzustellen.

IStGH-Haftbefehl gegen Netanyahu und Hamas-Chef beantragt

Den Haag - Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) hat Haftbefehle gegen Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu und gegen den Anführer der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen, Yahya al-Sinwar, beantragt. Das teilte der Gerichtshof am Montag in Den Haag mit. Chefankläger Karim Khan verfolgt Verbrechen während des Gaza-Krieges. Israelische Politiker zeigten sich lagerübergreifend empört. Netanyahu sprach von einem "Verbrechen in historischem Ausmaß".

Tödliches Schiffsunglück in Ungarn - Kapitän festgenommen

Veröce - Nach der Schiffskollision auf der Donau nördlich von Budapest mit zwei Todesopfern, einem Verletzten und fünf Vermissten ist der Kapitän des Flusskreuzfahrtschiffs wegen unterlassener Hilfeleistung festgenommen worden. Das gab die Polizei am Montag bekannt. In Zusammenhang mit der Festnahme seien 25 Zeugen einvernommen worden, erklärte die Exekutive. Das unter Schweizer Flagge fahrende Flusskreuzfahrtschiff war am Samstag bei Veröce offenbar mit einem Motorboot kollidiert.

Fico nach Attentat außer Lebensgefahr

Bratislava - Nach dem Attentat verbessert sich der Zustand des slowakischen Regierungschefs Robert Fico weiter. Er könne inzwischen mit seiner Umgebung kommunizieren, teilte die Klinik in der mittelslowakischen Regionalhauptstadt Banska Bystrica am Montag mit. Schon am Sonntag hatten Klinik und Vizepremier Robert Kalinak darüber informiert, dass der 59-Jährige außer Lebensgefahr sei. Eine Überstellung in die Hauptstadt Bratislava sei in den kommenden Tagen noch nicht möglich.

Ukraine dementiert russische Eroberung von Bilogoriwka

Luhansk (Lugansk) - Die Ukraine dementiert, dass russische Truppen das Dorf Bilogoriwka im Osten des Landes unter Kontrolle haben. "Die Verteidigungskräfte halten seit geraumer Zeit den Ansturm des Feindes zurück, der versucht, irgendwie in das Gebiet von Bilogoriwka vorzudringen", teilte der Kiewer Generalstab auf Facebook mit. Zuvor hatte der Kreml verkündet, das Dorf in der Region Luhansk im Osten des Landes eingenommen zu haben.

Frachter nach Brückeneinsturz in Baltimore abtransportiert

Baltimore (Maryland)/Washington - Etwa acht Wochen nach dem Einsturz einer großen Autobahnbrücke in der US-Stadt Baltimore ist das Containerschiff, das die Brücke gerammt hatte, von der Unfallstelle entfernt worden. Der Frachter wurde am Montag "schwimmfähig" gemacht und mithilfe von Schleppbooten in Richtung des Hafens von Baltimore bewegt. Dort soll der Frachter entladen werden. Vor ein paar Tagen wurden bereits Trümmerteile gesprengt, die auf das Schiff gestürzt waren und es so festgesetzt hatten.

Sechs Verletzte bei Verkehrsunfall im Bezirk Linz-Land

Neuhofen/Krems - Bei einem Verkehrsunfall mit zwei Autos und einem Motorrad sind am Sonntagnachmittag in Neuhofen an der Krems (Bez. Linz-Land) sechs Personen verletzt worden. Ein 19-jähriger Einheimischer war mit seinem Auto in einer Kurve einem Motorrad aufgefahren und dann frontal gegen ein entgegenkommendes Auto gekracht. Dessen Lenkerin, eine 70-Jährige aus dem Bezirk Steyr-Land, wurde im Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, berichtete die Polizei.

