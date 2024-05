Hunderttausende bei Trauerzügen für verunglückten Raisi

Teheran/Tabriz - Nach dem Tod von Präsident Ebrahim Raisi bei einem Helikopterabsturz haben im Iran die mehrtägigen Trauerfeierlichkeiten begonnen. Am Dienstag erwiesen den Staatsmedien zufolge Hunderttausende Anhänger in Täbris und Ghom dem Präsidenten die letzte Ehre. In Täbris folgte die Menge einem Lastwagen, auf dem die Särge der Absturzopfer aufgebahrt waren. Der Leichnam des Präsidenten soll am Donnerstag in dessen Heimatort Mashhad beigesetzt werden.

Russland gibt Beginn von Atomwaffenübung bekannt

Moskau - Russland hat am Dienstag den Beginn einer Atomwaffenübung nahe der Ukraine verkündet. Bei der Übung handle es sich um eine "Antwort auf provokative Äußerungen und Drohungen bestimmter westlicher Vertreter", erklärte das russische Verteidigungsministerium. Es werde die "Bereitschaft" der "nicht-strategischen Nuklearwaffen" getestet, um die "territoriale Integrität und Souveränität des russischen Staates" zu gewährleisten.

Trump sagt nicht als Zeuge in Schweigegeld-Prozess aus

New York - Im Schweigegeld-Prozess gegen Donald Trump sagt der frühere US-Präsident nicht selbst als Zeuge aus. Trumps Anwälte beendeten am Dienstag die Zeugenbefragung, ohne Trump in den Zeugenstand zu rufen. Der Richter Juan Merchan kündigte daraufhin für Dienstag kommender Woche die Schlussplädoyers in dem Prozess an. Er erwarte, dass die Geschworenen dann "hoffentlich irgendwann am Mittwoch" mit ihren Beratungen beginnen könnten, fügte der Richter hinzu.

Polaschek widmet Schuljahr dem Gewaltschutz

Wien - Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) will im kommenden Schuljahr den Schwerpunkt Gewaltschutz setzen. Die Devise sein werde "hinschauen statt wegschauen". Neben diversen Präventionsaktivitäten bewarb der Ressortchef bei einem Pressegespräch am Dienstagnachmittag auch eine Senkung der Strafmündigkeit. Anlass für die Ansage waren stark gestiegene Deliktszahlen an den Schulen, die teils aber auch durch Absenzen während der Pandemie begründet sind.

Mitglied der "Feuerkrieg Division" war Identitären-Aktivist

Wien - Am 1. Juli muss sich ein 20 Jahre alter Rechtsextremer vor Geschworenen am Wiener Landesgericht verantworten, weil er als mutmaßliches Mitglied der internationalen Neonazi-Gruppierung "Feuerkrieg Division" (FKD) in geheimen Internet-Foren Anschlagspläne erörtert haben soll. Das bestätigte Gerichtssprecherin Christina Salzborn am Dienstag der APA. Der Mann hatte sich vor seiner Ausforschung bereits als Aktivist der Identitären Bewegung Österreich (IBÖ) einen Namen gemacht.

London kündigt nach Blutkonserven-Skandal Entschädigung an

London - Im Skandal um infizierte Blutkonserven hat die britische Regierung erste umfassende Schadenersatzzahlungen bis Ende des Jahres angekündigt. In den kommenden drei Monaten sollen viele Opfer vorläufige Entschädigungszahlungen in Höhe von 210.000 Pfund (mehr als 245.000 Euro) erhalten, so das zuständige Kabinettsmitglied John Glen am Dienstag im Parlament in London. Medienberichten zufolge hat die Regierung insgesamt mindestens zehn Milliarden Pfund (11,7 Mrd. Euro) vorgesehen.

Frankreichs Rechtspopulisten beenden Zusammenarbeit mit AfD

Paris - Frankreichs Rechtspopulisten kündigen die Zusammenarbeit mit der deutschen AfD im Europaparlament auf. Der Chef der Partei Rassemblement National (Nationale Sammlungsbewegung, RN) und Spitzenkandidat für die Europawahl, Jordan Bardella, habe "die Entscheidung getroffen", nicht mehr mit der AfD im Parlament "zu sitzen", sagte Wahlkampfleiter Alexandre Loubet am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Damit bestätigte Loubet einen Bericht der französischen Zeitung "Lib�ration".

EU-Wahl - "Standard" mit neuen Vorwürfen gegen Schilling

Wien - Während der Presserat ein Verfahren wegen der Berichterstattung des "Standard" über die grüne EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling eingeleitet hat, hat dieser nun neue anonyme Vorwürfe publiziert. Schilling soll in Gesprächen und einem Chat überlegt haben, nach der Wahl von den Grünen zur Linksfraktion im EU-Parlament wechseln zu wollen. Sie bestritt das gegenüber der Zeitung zwar als "falsch", diese publizierte dies aber nicht in dieser Formulierung, kritisieren die Grünen.

