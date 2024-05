Benko wird im COFAG-Ausschuss vorgeführt

Wien - Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Covid-Finanzierungsagentur COFAG erlebt am Mittwoch zumindest einen medialen Höhepunkt. Der insolvente Unternehmer Rene Benko soll aller Voraussicht nach kommen, wird er doch behördlich vorgeführt. Er selbst hat sein Kommen bereits - nach zwei Absagen - zugesichert. Die inhaltliche Befragung der prominenten Auskunftsperson könnte jedoch schwierig werden.

Russland gibt Beginn von Atomwaffenübung bekannt

Moskau - Russland hat am Dienstag den Beginn einer Atomwaffenübung nahe der Ukraine verkündet. Bei der Übung handle es sich um eine "Antwort auf provokative Äußerungen und Drohungen bestimmter westlicher Vertreter", erklärte das russische Verteidigungsministerium. Es werde die "Bereitschaft" der "nicht-strategischen Nuklearwaffen" getestet, um die "territoriale Integrität und Souveränität des russischen Staates" zu gewährleisten.

Van der Bellen in Schweden: Treffen mit Premier Kristersson

Wien/Stockholm/Brüssel - Bundespräsident Alexander Van der Bellen trifft am Mittwoch im Rahmen seines dreitägigen Arbeitsbesuchs in Schweden mit Premierminister Ulf Kristersson sowie Parlamentspräsident Andreas Norl�n zusammen. Zudem stehen in Stockholm auch Termine bei der gemeinnützigen Norrsken Foundation und der Schwedischen Akademie der Ingenieurwissenschaften auf dem Programm. Am Donnerstag folgt ein Meeting mit König Carl XVI. Gustaf.

Erstes Evakuierungsflugzeug in Neukaledonien gelandet

Noumea - Angesichts der Unruhen im französischen Überseegebiet Neukaledonien ist ein erstes Flugzeug zur Evakuierung von Touristen in der Hauptstadt Noum�a gelandet. Eine Hercules-Transportmaschine der australischen Armee stand am Dienstag auf dem Inlandsflughafen Magenta bereit, wie Korrespondenten der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Es seien zunächst zwei Flüge geplant, schrieb die australische Außenministerin Penny Wong in Online-Netzwerken.

WHO besorgt: Acht Millionen Syphilis-Infektionen pro Jahr

Genf - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schlägt Alarm wegen Rückschritten im Kampf gegen sexuell übertragbare Krankheiten. Die jährlichen Neuinfektionen mit Syphilis stiegen von rund 7,1 Millionen im Jahr 2020 auf 8 Millionen im Jahr 2022, wie die UNO-Organisation am Dienstag in Genf berichtete. Die größten Zuwächse wurden auf dem amerikanischen Kontinent und in Afrika verzeichnet. 230.000 Menschen starben 2022 an der bakteriellen Krankheit.

EU-Wahl - "Standard" mit neuen Vorwürfen gegen Schilling

Wien - Während der Presserat ein Verfahren wegen der Berichterstattung des "Standard" über die grüne EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling eingeleitet hat, hat dieser nun neue anonyme Vorwürfe publiziert. Schilling soll in Gesprächen und einem Chat überlegt haben, nach der Wahl von den Grünen zur Linksfraktion im EU-Parlament wechseln zu wollen. Sie bestritt das gegenüber der Zeitung zwar als "falsch", diese publizierte dies aber nicht in dieser Formulierung, kritisieren die Grünen.

Mindestens zehn Tote bei Sturz von Kleinbus in den Nil

Kairo - Bei einem Fährunglück in Ägypten sind mindestens zehn Erntehelferinnen ums Leben gekommen, darunter neun Minderjährige. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, war am Dienstag nördlich der ägyptischen Hauptstadt Kairo ein Kleinbus von einer Fähre in den Nil gestürzt. "Die Opferzahl liegt bei zehn und könnte noch steigen", sagte der Ministeriumssprecher Hossam Abdelghaffar.

Frankreichs Rechtspopulisten beenden Zusammenarbeit mit AfD

Paris - Frankreichs Rechtspopulisten halten die deutsche AfD inzwischen für zu radikal und kündigen deshalb die Zusammenarbeit im Europaparlament auf. Der Chef der Partei Rassemblement National und Spitzenkandidat für die Europawahl, Jordan Bardella, habe "die Entscheidung getroffen", nicht mehr mit der AfD im Parlament "zu sitzen", sagte Wahlkampfleiter Alexandre Loubet am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Anlass sind Äußerungen zur SS aus den Reihen der AfD.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red