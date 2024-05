Macron zur Schlichtung der Krise in Neukaledonien

Noumea - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist in Neukaledonien eingetroffen, um in dem von schweren Unruhen erschütterten französischen Überseegebiet zu schlichten. "Ich stehe an der Seite der Bevölkerung für die Rückkehr zu Frieden, Ruhe und Sicherheit", sagte Macron nach seiner Landung auf dem Flughafen der 1.500 Kilometer östlich von Australien gelegenen Inselgruppe am Donnerstag.

Mindestens fünf Tote in Mexikos Wahlkampf

Mexiko-Stadt - Beim Einsturz einer Bühne wegen starker Winde während einer Wahlkampfveranstaltung in Mexiko sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen und 50 weitere verletzt worden. Das teilte der Gouverneur des nordöstlichen Teilstaates Nuevo Le�n, Samuel Garc�a, am Unglücksort mit, wie der Fernsehsender N+ live berichtete. Das Unglück ereignete sich auf einem Baseballfeld in der Gemeinde San Pedro Garza Garc�a.

Ansuchen auf Familiennachzug rückläufig

Wien - Der starke Zuzug über die Familienzusammenführung flacht sich wohl demnächst ab. Das geht aus Zahlen des Innenministeriums hervor, die der APA vorliegen. Im April wurden 811 Einreisen nach Österreich beantragt, um 1.374 weniger als noch im Jänner und deutlich weniger als der Monatsschnitt des Vorjahres (1.169). Ebenfalls rückläufig sind die Asylzahlen und auch in der Grundversorgung werden nunmehr weniger Plätze benötigt.

Ukraine sammelt Zusagen für Friedenskonferenz

Kiew (Kyjiw)/Wien - Die Ukraine sammelt weiter Zusagen für den geplanten Friedensgipfel in der Schweiz Mitte Juni. "Heute habe ich mit den Staats- und Regierungschefs von Chile, Albanien, Österreich und Mosambik gesprochen", berichtete Präsident Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch in seiner Videobotschaft. "Vier weitere Länder auf dem Gipfel - ich danke ihnen." Österreich wird durch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) vertreten.

China hält Militärmanöver rund um Taiwan ab

Taipeh/Peking - Wenige Tage nach der Amtseinführung des neuen Präsidenten in Taiwan hat China eine großangelegte Militärübung um die ostasiatische Inselrepublik angekündigt. "Dies ist auch eine harte Strafe für die separatistischen Kräfte einer Unabhängigkeit Taiwans und eine ernsthafte Warnung gegen Einmischung und Provokation durch externe Kräfte", erklärte der Sprecher des Ost-Verbandes der Volksbefreiungsarmee, Marine-Oberst Li Xi, am Donnerstag.

Schallenberg zu Gesprächen in Saudi-Arabien

Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hält sich am Donnerstag zu einem eintägigen Besuch in Saudi-Arabien auf. Vor dem Hintergrund der dramatischen Lage nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und dem darauf folgenden Gazakrieg trifft Schallenberg in Riad seinen dortigen Amtskollegen Faisal bin Farhan Al Saud, den Nationalen Sicherheitsberater Musaad Bin Mohammed Al-Aiban und Wirtschaftsminister Faisal Alibrahim.

Ideenschmiede-Gründer als großes Fragezeichen im U-Ausschuss

Wien - Der Untersuchungsausschuss zum "rot-blauen Machtmissbrauch" findet am Donnerstag sein definitives Ende. Der Ersatztag ist ausschließlich für Vorführungen vorgesehen, was die ÖVP auch im Fall des Agenturchefs Thomas Sila beantragt hat. Ob der ehemalige Geschäftspartner von FPÖ-Obmann Herbert Kickl aber tatsächlich kommt ist fraglich, soll dessen Gesundheitszustand dies doch gar nicht erlauben.

UN-Vollversammlung stimmt über Srebrenica-Gedenktag ab

New York/Srebrenica - Die Vollversammlung der Vereinten Nationen soll am Donnerstag (ab 16.00 Uhr MESZ) über einen Resolutionsentwurf abstimmen, der einen internationalen Gedenktag zum Völkermord von Srebrenica 1995 einführen würde. Wenn der Entwurf wie erwartet angenommen wird, soll künftig am 11. Juli an den Genozid an 8.000 bosnischen Muslimen erinnert werden. Die serbische Regierung hatte sich dagegen unzufrieden über den Text gezeigt und argumentiert, die Resolution würde die Region spalten.

