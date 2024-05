Peking droht Unabhängigkeitsbefürwortern in Taiwan

Taipeh/Peking - Wenige Tage nach der Amtseinführung des neuen taiwanesischen Präsidenten Lai Ching-te hat China den Unabhängigkeitsbefürwortern in Taiwan in drastischen Worten mit einem Blutvergießen gedroht. "Die Unabhängigkeitskräfte werden mit zerschmetterten Schädeln und im Blut enden", nachdem sie mit Chinas "großem" Vorhaben der "vollständigen Vereinigung" mit Taiwan konfrontiert wurden, sagte Außenamtssprecher Wang Wenbin am Donnerstag in Peking.

SPÖ-FPÖ-Ausschuss endete ohne Ideenschmiede-Gründer

Wien - Die Befragungen im Untersuchungsausschuss zum "rot-blauen Machtmissbrauch" haben am Donnerstag ohne Auskunftsperson geendet. Eigentlich hätte der Agenturchef Thomas Sila polizeilich vorgeführt werden sollen, er war aber nicht greifbar. Silas Anwalt kritisierte gegenüber der APA, dass sein Mandant trotz einer schweren Erkrankung befragt hätte werden sollen. Die ÖVP sprach von angeblichen Hinweisen, wonach Sila in der Nähe des Strandbads Klagenfurt gesichtet worden sein soll.

Mindestens neun Tote in Mexikos Wahlkampf

Mexiko-Stadt - Beim Einsturz einer Bühne wegen starker Winde während einer Wahlkampfveranstaltung in Mexiko sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten sei auch ein Kind, teilte der Gouverneur des nordöstlichen Teilstaates Nuevo Le�n, Samuel Garc�a, in der Nacht auf Donnerstag (Ortszeit) auf der Plattform X mit. Mindestens 50 Menschen seien verletzt worden.

Dringend mehr Stammzellspender aus der Bevölkerung nötig

Wien - Etwa 300 an Blutkrebs erkrankte Personen in Österreich pro Jahr benötigen eine Stammzellspende. Für rund zehn Prozent werden jedoch keine kompatiblen Spenderinnen und Spender gefunden. Der Verein Geben für Leben - Leukämiehilfe Österreich ruft daher dringend potenzielle Lebensretterinnen und -retter zwischen 17 und 45 Jahren zum Typisieren mittels eines einfachen Wangenabstrich-Sets auf, das per Post nach Hause bestellt werden kann. Ziel seien jährlich 25.000 Typisierungen.

Israel will Gespräche über Geiselabkommen fortsetzen

Tel Aviv - Israel will die festgefahrenen Gespräche über eine Freilassung der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln wieder aufnehmen. Das Kriegskabinett wies das Verhandlungsteam an, die Bemühungen um eine Freilassung der Entführten fortzusetzen, berichteten israelische Medien in der Nacht auf Donnerstag unter Verweis auf eine Erklärung des Büros von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Das Kriegskabinett hatte zuvor vier Stunden lang getagt.

Nach tödlicher Hundeattacke Haft in Geldstrafe umgewandelt

Linz - Nach dem Prozess wegen der tödlichen Hundebisse in Naarn (Bezirk Perg) im Oktober 2023 hat das Landesgericht Linz den unbedingten Teil der Haftstrafe gegen die Halterin in eine Geldstrafe umgewandelt. Der Verteidiger hatte die nachträgliche Strafminderung beantragt, bestätigte Gerichtssprecher Walter Eichinger einen Bericht in den "Oberösterreichischen Nachrichten" am Donnerstag.

Tätlicher Angriff auf AfD-Politiker Kumpf in Sachsen

Görlitz - Die Serie tätlicher Übergriffe auf Politiker in Deutschland reißt nicht ab: Am Mittwochnachmittag wurde der AfD-Politiker Mario Kumpf in einem Supermarkt im sächsischen Ebersbach-Neugersdorf körperlich angegriffen. Der Täter habe dem Politiker in dem Geschäft ins Gesicht geschlagen und sei im Anschluss einkaufen gegangen, teilte die Polizei. Kumpf selbst habe nach dem Angriff die Polizei verständigt.

17-Jährige kracht in Tirol mit Pkw in Bankfiliale

Landeck - Eine 17-Jährige ist Mittwochabend in Landeck mit ihrem Pkw in eine Bankfiliale gefahren. Die L17-Anwärterin dürfte laut Polizei Gas- und Bremspedal verwechselt haben und rammte daraufhin die Glasfassade des Bankinstituts. Das Fahrzeug kam erst im Gebäude zum Stillstand und es wurde der Einbruchsalarm ausgelöst.

