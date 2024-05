Peking droht Taiwan mit Blutvergießen

Taipeh/Peking - Wenige Tage nach der Amtseinführung des neuen taiwanesischen Präsidenten Lai Ching-te hat China den Unabhängigkeitsbefürwortern in Taiwan in drastischen Worten mit einem Blutvergießen gedroht. "Die Unabhängigkeitskräfte werden mit zerschmetterten Schädeln und im Blut enden", nachdem sie mit Chinas "großem" Vorhaben der "vollständigen Vereinigung" mit Taiwan konfrontiert wurden, sagte Außenamtssprecher Wang Wenbin am Donnerstag in Peking.

Nehammer und Totschnig lehnen EU-Renaturierungsgesetz ab

Wien/Brüssel/EU-weit - Die ÖVP hat sich am Donnerstag bei einem Pressetermin weiterhin ablehnend gegenüber dem EU-Renaturierungsgesetz gezeigt. Bundeskanzler Karl Nehammer bezeichnete die Verordnung als "dramatisches Beispiel für den Überregulierungswahn in Brüssel", Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (beide ÖVP) betonte, dass bei einem möglichen Ende der einheitlichen Stellungnahme der Bundesländer die Verordnung auch sein Ressort betreffe - und er nicht zustimmen könne.

Russland will ostukrainisches Andrijiwka eingenommen haben

Kiew (Kyjiw)/Charkiw (Charkow) - Das russische Verteidigungsministerium hat die Einnahme des Dorfes Andrijiwka in der Region Donezk in der Ostukraine gemeldet. Eine Stellungnahme der Ukraine lag zunächst nicht vor. Bei einem russischen Raketenangriff auf die Großstadt Charkiw im Nordosten der Ukraine sind mehrere Menschen getötet und verletzt worden.

Russische Armee setzt gegen Ukraine auch Austro-Waffen ein

Wien/Moskau - Russlands Armee setzt tausende Waffen aus Österreich im Krieg gegen die Ukraine ein, berichtete der ORF am Donnerstag unter Berufung auf das russische Exilmedium "The Insider". Die Hersteller Steyr Arms und Glock wissen demnach nicht, wie die Waffen nach Russland gekommen sind. Eingesetzt werden sie auch an der Front. Als neutrales Land darf Österreich keine Waffen an Russland liefern, zudem gelten seit dem Überfall auf die Ukraine Ende Februar 2022 strenge Sanktionen.

Stephansdom-Anschlagspläne-Verdächtige nicht mehr in U-Haft

Wien/Köln - Im Zusammenhang mit den angeblichen Anschlagsplänen gegen den Stephansdom und den Kölner Dom, die vor Weihnachten zu Festnahmen mehrerer Terrorverdächtiger in Wien und in Deutschland geführt hatten, ist gegen die vier Hauptverdächtigen am späten Donnerstagvormittag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft die U-Haft aufgehoben worden. Das bestätigte die Sprecherin des Landesgerichts, Christina Salzborn, der APA. Die vier Beschuldigten befinden sich jedoch nicht auf freiem Fuß.

Versuchter Doppelmord am Wiener Reumannplatz angeklagt

Wien - Nach einer Messerstecherei mit zwei Schwerverletzten am Reumannplatz in Wien-Favoriten hat die Staatsanwaltschaft einen 22-Jährigen und dessen 45 Jahre alten Vater wegen versuchten zweifachen Mordes angeklagt. Die beim Landesgericht eingebrachte Anklageschrift ist bereits rechtskräftig, bestätigte Gerichtssprecherin Christina Salzborn auf APA-Anfrage. Bei den beiden Männern handelt es sich um gebürtige Tschetschenen, die Opfer im Alter von 18 und 21 Jahren stammen aus Syrien.

Van der Bellen und Schwedens König erörtern EU und Weltlage

Wien/Stockholm - Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist am Donnerstag zum Abschluss seines dreitägigen Arbeitsbesuchs in Schweden mit König Carl XVI. Gustaf zusammengetroffen. Bei einem Mittagessen im Königspalast von Stockholm besprachen die beiden Staatsoberhäupter laut Van der Bellens Büro vor allem EU-Themen samt den bevorstehenden Wahlen zum Europaparlament und die Weltlage angesichts der Kriege in der Ukraine und in Nahost. Zudem seien auch bilaterale Themen erörtert worden.

AfD soll aus Fraktion im EU-Parlament ausgeschlossen werden

Brüssel - Der Chef der rechten ID-Fraktion im Europäischen Parlament, Marco Zanni, hat den Ausschluss aller Abgeordneten der AfD beantragt. Das geht aus einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Dokument hervor, das am Donnerstag an Spitzenvertreter aller im Parlament vertretenen ID-Mitgliedsparteien versandt wurde. Grund sind die Negativ-Schlagzeilen der letzten Wochen.

Wiener Börse mit Kurszuwächsen

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstagnachmittag mit befestigter Tendenz präsentiert. Der ATX gewann 0,38 Prozent auf 3.773 Einheiten. Auch die europäischen Leitbörsen wiesen positive Vorzeichen auf. Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Zahlenvorlagen Porr und SBO ins Blickfeld der Anleger. Die Aktien des Ölfeldausrüsters SBO rutschte 7,7 Prozent tiefer und die Porr-Titel notierten unverändert. SBO erlitt im Quartal ein deutliches Gewinnminus.

