Sprengsätze bei Zeugen Jehovas - Ex-Mitglied geschnappt

Leibnitz - Ein ehemaliges Mitglied der Zeugen Jehovas steht unter Verdacht, seit Sommer 2023 mehrere Sprengsätze bei Fahrzeugen und Gebäuden der Glaubensgemeinschaft platziert zu haben. Manche der Bomben gingen hoch, verletzt wurde dabei niemand. Der 55-Jährige ist Mittwochmittag an seinem Arbeitsplatz festgenommen worden, hieß es bei einer Pressekonferenz in Graz. Er ist geständig, hatte seine Frau im Visier, aber eine am Auto seiner Ex-Frau montierte Bombe ist verschwunden.

Polizei löst neues Palästina-Protestcamp vor TU Wien auf

Wien - Die Polizei hat am Mittwoch ein neues "Protestcamp für Palästina" vor der Technischen Universität Wien aufgelöst. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich um eine "nicht angezeigte Versammlung". Im Zuge der Auflösung sei es zu 16 vorläufigen Festnahmen gekommen, da sich Personen aneinander ketteten bzw. eine Person auf einen Baum kletterte. Die Festgenommenen wurden in ein Polizeianhaltezentrum gebracht. Es erfolgen Anzeigen nach den Bestimmungen des Versammlungsgesetzes.

Čaputov� auf Abschiedsbesuch bei Van der Bellen

Schloßhof - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat bei einem Abschiedsbesuch der scheidenden, slowakischen Präsidentin, Zuzana Čaputov�, angesichts des Attentats auf Premier Robert Fico vor Polarisierung gewarnt. Das Attentat "hat uns alle geschockt", sagte Van der Bellen am Mittwoch in einer Pressekonferenz mit Čaputov� auf Schloss Hof. Solche Angriffe hätten aber immer eine Vorgeschichte. "Wir müssen alles tun, dass die tödliche Spirale erst gar nicht beginnt."

Entwarnung bei Sprengstoffverdacht in Graz

Graz - Nach einem Hinweis auf einen möglichen Sprengsatz an einem Auto auf einem Parkplatz in der Grazer Elisabethstraße hat es gegen 15.00 Uhr Entwarnung gegeben. Der Verdacht habe sich nicht bestätigt, teilte die Polizei auf X (vormals Twitter) mit. Zuvor errichtete Straßensperren wurden aufgehoben. Ein Zusammenhang mit den Sprengsätzen bei den Zeugen Jehovas dürfte aber bestehen, hieß es.

Trump-Prozess: Jury zog sich zu Beratungen zurück

New York - Im ersten Strafprozess gegen einen ehemaligen US-Präsidenten haben sich die Geschworenen zur Beratung über das Urteil zurückgezogen. Im Verfahren gegen Donald Trump entließ Richter Juan Merchan die Jury nach den obligatorischen Anweisungen an die zwölf New Yorker am Mittwoch aus dem Gerichtssaal, wie anwesende Journalisten berichteten. Die Geschworenen müssen nun ein einstimmiges Urteil fällen. Normalerweise dauern diese Beratungen zwischen einigen Stunden und mehreren Tagen.

Anklage gegen Hafenecker wegen gefälschter Covid-Zertifikate

Wien - FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker wird sich rund um den Vorwurf gefälschter Covid-Testzertifikate bald vor Gericht verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft Wien klagte den Politiker an, der Strafantrag wurde Anfang April beim Bezirksgericht Purkersdorf eingebracht, bestätigte Sprecherin Nina Bussek einen Bericht des "Standard". Vorgeworfen wird Hafenecker das Delikt der Datenfälschung als Bestimmungstäter.

Ukraine meldet acht Tote nach russischen Attacken

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Angriffen auf mehrere Regionen der Ukraine sind nach Behördenangaben mindestens acht Menschen getötet worden. In der östlichen Region Sumy nahe der Grenze zu Russland wurden bei einem Raketenangriff zwei Menschen getötet und drei weitere verletzt, wie die dortigen Behörden am Mittwoch in Onlinediensten mitteilten. Der Gouverneur der östlichen Region Donezk, Wadym Filaschkin, meldete drei Tote und mindestens zwölf Verletzte.

Wiener Börse schließt nach deutschen Inflationsdaten im Minus

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit Verlusten geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Minus von 1,59 Prozent auf 3.651,16 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach unten. Belastet wurden die Märkte von Ängsten vor weiter hohen Zinsen. Untermauert wurden diese Sorgen von den am Mittwoch gemeldeten deutschen Verbraucherpreisdaten. Im Vorfeld der EZB-Zinsentscheidung in der kommenden Woche galt den Zahlen große Aufmerksamkeit.

