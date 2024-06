Trump als erster Ex-US-Präsident strafrechtlich verurteilt

Washington - Im Prozess um die Verschleierung von Schweigegeld-Zahlungen an eine Pornodarstellerin haben die Geschworenen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in allen 34 Anklagepunkten schuldig gesprochen. Das teilte die Jury am Donnerstag in New York mit. Es ist das erste Mal in der amerikanischen Geschichte, dass ein Ex-Präsident wegen einer Straftat verurteilt wird. Das Strafmaß wird am 11. Juli verkündet werden.

14 Tote bei westlichen Luftangriffen im Jemen

Sanaa - Im Jemen sind nach einem TV-Bericht 14 Menschen bei Luftangriffen der USA und Großbritanniens getötet worden. Über 30 seien verletzt worden, meldet der Sender Al-Masirah. Die Angriffe hätten ein Radiogebäude im Bezirk Al-Hawk und den Hafen von Salif in der Provinz Hodeidah zum Ziel gehabt. Die US-Armee teilte zuvor mit, 13 Ziele seien in den von den Houthi-Milizen beherrschten Gebieten angegriffen worden.

Slowakischer Premier Fico in häusliche Pflege entlassen

Bratislava - Der bei einem Attentat schwer verletzte slowakische Ministerpräsident Robert Fico ist aus der Roosevelt-Klinik in der Stadt Banska Bystrica entlassen und in seine Wohnung in Bratislava gebracht worden. Das berichteten slowakische Medien am Donnerstagabend. Am Vormittag hatte die Klinikleiterin Miriam Lapunikova erklärt, Fico werde nicht in ein anderes Spital verlegt. Er wünsche die Überstellung in häusliche Pflege, sobald sein Gesundheitszustand dies zulasse.

USA erlauben Kiew begrenzt Einsatz von US-Waffen in Russland

Washington/Kiew (Kyjiw) - Die US-Regierung hat der Ukraine übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge im Stillen die Erlaubnis erteilt, US-Waffen in begrenztem Umfang gegen Ziele auf russischem Territorium einzusetzen. Das gelte ausschließlich für Gegenschläge zur Verteidigung der ostukrainischen Großstadt Charkiw, berichteten unter anderem das Nachrichtenmagazin "Politico" und der Sender CNN am Donnerstag.

WHO alarmiert wegen hoher Zahl von Dengue-Fällen

Genf - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist alarmiert wegen der hohen Zahl von Dengue-Fällen in diesem Jahr. Die Zahl der Infektionen steige schon seit fünf Jahren, aber seit Anfang 2024 sei die Lage auf den amerikanischen Kontinenten besonders besorgniserregend, berichtete die WHO am Donnerstag in Genf. Bis April seien von dort mehr als sieben Millionen Fälle gemeldet worden, deutlich mehr als die 4,5 Millionen Fälle im gesamten Jahr 2023.

Großeinsatz nach Bombendrohung am Wiener Hauptbahnhof

Wien - Eine Bombendrohung hat in der Nacht auf Freitag einen Großeinsatz der Exekutive in Wien-Favoriten ausgelöst. Die Landespolizeidirektion bestätigte der APA, dass eine Person die Polizei gegen 22.30 Uhr telefonisch darüber informiert habe, dass angeblich Sprengstoff am Hauptbahnhof versteckt worden sei. Zahlreiche Beamtinnen und Beamten suchten das Gelände ab. Gegen Mitternacht konnte aber wieder Entwarnung gegeben werden. "Es wurde nichts gefunden", teilte eine Sprecherin mit.

