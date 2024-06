Trump als erster Ex-US-Präsident strafrechtlich verurteilt

Washington/Rom/New York - Im Prozess um die Verschleierung von Schweigegeld-Zahlungen an eine Pornodarstellerin haben die Geschworenen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in allen 34 Anklagepunkten schuldig gesprochen. Das teilte die Jury am Donnerstag in New York mit. Es ist das erste Mal in der amerikanischen Geschichte, dass ein Ex-Präsident wegen einer Straftat verurteilt wird. Das Strafmaß wird am 11. Juli verkündet werden.

Vier Tote bei Verkehrsunfall in Niederösterreich

St. Egyden am Steinfeld - Vier Todesopfer hat am späten Donnerstagabend der Verkehrsunfall eines Pkw mit schwedischer Zulassung auf der B17 im Raum St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) gefordert. Zwei weitere Insassen wurden laut Polizeiangaben von Freitagfrüh lebensgefährlich verletzt. Das Kfz war aus noch ungeklärter Ursache ungebremst über einen Kreisverkehr gefahren und hatte sich mehrmals überschlagen. Fünf von sechs Insassen wurden aus dem Fahrzeug geschleudert.

Inflation im Mai bei 3,3 Prozent

Wien - Die Inflationsrate für Österreich ist weiter rückläufig. Im Mai stiegen die Preise im Jahresabstand um 3,3 Prozent, im April waren es noch 3,5 Prozent. Der harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) für Österreich lag gegenüber dem Vorjahresmonat ebenfalls bei 3,3 Prozent. Die heimische Inflation lag damit abermals deutlich über dem Eurozonen-Schnitt. Im Euro-Raum stiegen die Preise im Mai im Schnitt um 2,6 Prozent und damit wieder etwas stärker als im April (2,4 Prozent).

Berlin erlaubt Ukraine Waffeneinsatz gegen Ziele in Russland

Berlin/Washington - Deutschland gibt der Ukraine bei der Verteidigung der Millionenstadt Charkiw gegen russische Angriffe freie Hand. Die ukrainischen Streitkräfte dürfen sich gegen den Beschuss aus dem russischen Grenzgebiet auch mit aus Deutschland gelieferten Waffen wehren, wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag mitteilte. Auch die US-Regierung tendiert mittlerweile zu einer solchen Haltung. Kritik kam unterdessen von Ungarn und der FPÖ.

Beloussow: Ukrainische Truppen ziehen sich in Charkiw zurück

Krasnodar - Die ukrainischen Streitkräfte haben sich in wichtigen Gebieten in der Region Charkiw im Nordosten nach Angaben des russischen Verteidigungsministers Andrej Beloussow acht bis neun Kilometer zurückgezogen. Im Mai hätten die russischen Streitkräfte mehr als 28 Ortschaften in der Ukraine unter ihre Kontrolle gebracht, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Interfax den Minister. In diesem Jahr hätten sie insgesamt eine Fläche von 880 Quadratkilometern erobert.

"Fridays For Future"-Klimastreik mit nassem Start in Bregenz

Wien - Die am Freitag österreichweit durchgeführten Klimastreiks von "Fridays For Future" (FFF) haben am späten Vormittag in Bregenz einen nassen Start erlebt. Bei strömendem Regen, zehn Grad Lufttemperatur und Starkwindwarnung für den Bodensee machten etwa 150 Unentwegte am "Platz für Menschenrechte" am Bregenzer Hafen Stimmung für einen Gesinnungswandel. Die Kundgebung stand unter dem Motto "Wir haben die Wahl" und soll zur Stimmabgabe bei der EU-Wahl am 9. Juni motivieren.

GPA fordert Recht auf Stunden-Aufstockung bei Teilzeit

Wien - Wer in Teilzeit arbeitet, muss trotzdem oft mehr Stunden leisten, als vertraglich vorgesehen. Dem will die Gewerkschaft GPA einen Riegel vorschieben - nicht zuletzt im Streit mit der Industriellenvereinigung (IV) und der ÖVP, die wollen, dass mehr gearbeitet wird. Die GPA kontert nun mit der Forderung nach einem Rechtsanspruch für Teilzeitbedienstete, ihre Arbeitszeit aufstocken zu können, berichtete das Ö1-"Morgenjournal" am Freitag.

14 Tote bei westlichen Luftangriffen im Jemen

Sanaa - Britische und US-Streitkräfte haben in der Nacht auf Freitag Ziele im Jemen aus der Luft angegriffen, um militärische Fähigkeiten der Houthi-Rebellen zu zerstören. Nach Angaben von Augenzeugen und lokalen Medien wurden Ziele in der Hauptstadt Sanaa und der Hafenstadt Hodeidah getroffen. Der von den Houthi-Rebellen kontrollierte Fernsehsender Al-Masirah berichtete, bei den Angriffen seien 14 Menschen getötet und mehr als 30 weitere verletzt worden.

