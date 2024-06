Trump als erster Ex-US-Präsident strafrechtlich verurteilt

Washington/Rom/New York - Im Prozess um die Verschleierung von Schweigegeld-Zahlungen an eine Pornodarstellerin haben die Geschworenen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in allen 34 Anklagepunkten schuldig gesprochen. Das teilte die Jury am Donnerstag in New York mit. Es ist das erste Mal in der amerikanischen Geschichte, dass ein Ex-Präsident wegen einer Straftat verurteilt wird. Das Strafmaß wird am 11. Juli verkündet werden.

Inflation im Mai bei 3,3 Prozent

Wien - Die Inflationsrate für Österreich ist weiter rückläufig. Im Mai stiegen die Preise im Jahresabstand um 3,3 Prozent, im April waren es noch 3,5 Prozent. Der harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) für Österreich lag gegenüber dem Vorjahresmonat ebenfalls bei 3,3 Prozent. Die heimische Inflation lag damit abermals deutlich über dem Eurozonen-Schnitt. Im Euro-Raum stiegen die Preise im Mai im Schnitt um 2,6 Prozent und damit wieder etwas stärker als im April (2,4 Prozent).

Gut drei Viertel der Gemeinden verschieben Investitionen

Wien - Die Gemeinden befinden sich in finanziellen Nöten. Das legt eine Blitzumfrage des Gemeindebunds nahe. Demnach haben mehr als drei Viertel der Kommunen Investitionen verschoben. Rund ein Viertel der Gemeinden glaubt, 2024 finanziell gar nicht über die Runden zu kommen.

Juwelier als Betrüger zu viereinhalb Jahren verurteilt

Wien - Der Betreiber eines Juwelier-Geschäfts hat am Freitag am Wiener Landesgericht die Rechnung für seine Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung präsentiert bekommen, die vorwiegend ältere, meist weibliche Personen mit dem Polizei-Trick hinters Licht führt. Der 46-Jährige, der erbeutete Schmuckstücke, Goldmünzen und Bargeld im Gesamtwert von 1,1 Millionen Euro entgegengenommen hatte, um sie in die Türkei zu verbringen, wurde zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt.

Jugendkriminalität: ÖVP präsentierte Gesetzesentwurf

Wien - Vor dem Hintergrund der Debatte um Jugendkriminalität haben Innenminister Gerhard Karner und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (beide ÖVP) am Freitag einen Gesetzesentwurf präsentiert, der künftig Fallkonferenzen sowie Regelbelehrungen auch bei strafunmündigen Minderjährigen, die noch keine 14 sind, möglich machen soll. Die Novelle soll nach Abschluss der Verhandlungen mit dem grünen Koalitionspartner "so schnell wie möglich in Kraft treten", sagte Edtstadler.

Austro-Lebensmittelpreise auch online stark über deutschen

Wien - Die Arbeiterkammer (AK) hat die Reihe an Lebensmittel-Preisvergleichen fortgesetzt und diesmal Markenprodukte online beleuchtet. Die Arbeitnehmervertreter orten im Vergleich zu Deutschland hierbei einen "Preisschock im Supermarkt". Denn durchschnittlich seien die Markenlebensmittel hierzulande um knapp ein Viertel (24 Prozent) teurer als im nordwestlichen Nachbarland. Auch netto, also ohne Mehrwertsteuer seien die Produkte in Österreich um gut ein Fünftel (21 Prozent) teurer.

Houthis griffen US-Flugzeugträger mit Raketen an

Sanaa - Die Houthis im Jemen haben nach eigenen Angaben einen Raketenangriff auf den US-Flugzeugträger "Eisenhower" gestartet. Dies sei eine Reaktion auf Angriffe der USA und Großbritanniens in den Provinzen Sanaa, Hodeidah und Taiz, erklärt der Militärsprecher der Houthis, Yahya Saree, im Fernsehen. Britische und US-Streitkräfte hatten in der Nacht auf Freitag Ziele im Jemen aus der Luft angegriffen, und sollen dabei mindestens 14 Menschen getötet haben.

"Fridays For Future"-Klimastreik mit nassem Start in Bregenz

Wien/Österreich-weit - Die am Freitag österreichweit durchgeführten Klimastreiks von "Fridays For Future" (FFF) haben am späten Vormittag in Bregenz einen nassen Start erlebt. Bei strömendem Regen, zehn Grad Lufttemperatur und Starkwindwarnung für den Bodensee machten etwa 150 Unentwegte am "Platz für Menschenrechte" am Bregenzer Hafen Stimmung für einen Gesinnungswandel. Die Kundgebung stand unter dem Motto "Wir haben die Wahl" und soll zur Stimmabgabe bei der EU-Wahl am 9. Juni motivieren.

