Biden: Israel akzeptiert Vorschlag für Gaza-Deal

Washington - Israel hat nach Angaben von US-Präsident Joe Biden einem von den USA, Katar und Ägypten vermittelten Entwurf für eine Waffenruhe im Gazastreifen zugestimmt. Der Deal beinhalte eine "vollständige Waffenpause", einen sechswöchigen Abzug der israelischen Truppen sowie die Freilassung von Hamas-Geiseln, sagte Biden am Freitag im Weißen Haus. Er rief die radikalislamische Hamas dringend auf, dem Abkommen zuzustimmen. Es sei an der Zeit, den Krieg zu beenden.

Hochwassergefahr im süddeutschen Bodenseegebiet

Ravensbrück/Bregenz - In Süddeutschland könnte es am Samstag in vielen Gemeinden entlang der von Dauerregen belasteten Flüsse zu heftigen Überschwemmungen kommen. Am Freitagabend haben einige Gemeinden ihre Bewohner aufgefordert, Keller zu meiden oder für ein paar Tage woanders zu schlafen. Ein Landkreis ist vorbeugend im Katastrophenmodus. Im Fokus steht die Bodensee-Region im erweiterten Grenzgebiet zu Vorarlberg.

Richard Lugner feiert zum sechsten Mal Hochzeit

Wien - Baumeister Richard Lugner (91) wird am Samstag im Wiener Rathaus zum sechsten Mal heiraten - und zwar seine Lebensgefährtin Simone Reiländer. Während Lugner Hochzeiten nicht unbekannt sind, ist es für Reiländer die erste Trauung. Trauzeugin von "Bienchen" ist ihre Schwester Simone, Lugner wird von seinem Sohn Alexander begleitet.

Trump teilt nach Schuldspruch gegen seine Gegner aus

New York - Nach seiner historischen Verurteilung in einem Schweigegeldprozess hat Ex-US-Präsident Donald Trump gegen seine Gegner ausgeteilt. Die Zeugen, die auf seiner Seite gewesen seien, seien "buchstäblich gekreuzigt" worden, sagte Trump am Freitag in New York. US-Präsident Joe Biden und dessen "Bande" bezeichnete er als "krank" und als "Faschisten". Biden nannte Trump eine Bedrohung für die US-Demokratie. Unterstützung für den Rechtspopulisten kam unter anderem aus dem Kreml.

Messerattacke auf Islamkritiker in Deutschland

Mannheim - Der aus Bayern stammende deutsche Islamkritiker Michael Stürzenberger ist Freitagmittag bei einer Messerattacke auf eine Versammlung von Pax Europa in der Stadt Mannheim verletzt worden. Neben Stürzenberger verletzte der Angreifer fünf weitere Menschen. Ein Polizist musste laut Sicherheitskreisen notoperiert werden. Der Angreifer wurde niedergeschossen und ebenfalls verlwundet. Laut Medien handelt es sich um einen 25-Jährigen aus Herat in Afghanistan, der in Südhessen lebt.

Laut Teilergebnissen bisher schlechtestes Ergebnis für ANC

Pretoria - Nach der Parlamentswahl in Südafrika hat der seit 30 Jahren allein regierende Afrikanische Nationalkongress (ANC) Teilergebnissen zufolge sein bisher schlechtestes Wahlergebnis eingefahren - und verliert damit seine absolute Mehrheit im Parlament. Nach Auszählung von mehr drei Vierteln der Stimmen kam die Partei des Nationalhelden Nelson Mandela laut Wahlkommission am Freitag auf 41,5 Prozent. Offizielle Ergebnisse wird es erst am Sonntag geben.

