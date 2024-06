500 Millionen Euro für Kinderbetreuung fließen im Juni

Wien - Länder und Gemeinden erhalten noch in diesem Monat mehr Mittel für die Kinderbetreuung. Im Juni fließen die ersten 500 Mio. Euro aus dem Zukunftsfonds des Finanzausgleichs, teilte das Bundeskanzleramt mit. Das Geld wird jährlich bis 2030 ausbezahlt, insgesamt sollen bis dahin 4,5 Mrd. Euro in die Kinderbetreuung investiert werden. Der Ausbau sei ein Meilenstein für "Wahlfreiheit und Sicherheit bei der Planung des Familienalltags", so Familienministerin Susanne Raab (ÖVP).

Starkregen machte in Vorarlberg über 130 Einsätze notwendig

Bregenz - Anhaltender Starkregen hat am Freitag die Vorarlberger Feuerwehr in Atem gehalten. Bis zum Abend stieg die Zahl der Einsätze auf über 130, nachdem es bis zum Nachmittag vergleichsweise ruhig geblieben war. Besonders betroffen war dabei die Region Leiblachtal, auf die der überwiegende Großteil der Feuerwehr-Einsätze entfiel. In Hörbranz bereitet man sich nach Angaben der Feuerwehrleitstelle auf mögliche Evakuierungen vor.

Suche nach drei Vermissten in Fluss in Norditalien

Udine - Nachdem am Freitag drei junge Menschen vom Fluss Natisone in der norditalienischen Provinz Udine mitgerissen wurden, ist die Suche nach den Vermissten am Samstag weiterhin auf Hochtouren gelaufen. Bei den Personen handelt es sich um eine 20-jährige Studentin aus der Gegend von Udine, um eine 23-jährige rumänische Freundin und dessen 25-jährigen Lebensgefährten, ein in Österreich lebender Rumäne, wie lokale Medien berichteten.

Rekordhoch: 37 ermordete Kandidaten bei Wahlen in Mexiko

Mexiko-Stadt - Im Vorfeld der Wahlen in Mexiko sind inzwischen so viele Kandidatinnen und Kandidaten wie noch nie in der jüngeren Geschichte des Landes getötet worden. Am Freitag wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft der Bewerber Jorge Huerta Cabera bei einer Wahlveranstaltung erschossen. Er hatte sich für einen Sitz im Gemeinderat der Stadt Izucar de Matamoros beworben. Nach Angaben des Sicherheitsberaters Integralia sind damit 37 Kandidaten bei der Wahl am Sonntag getötet worden.

Messerattacke auf Islamkritiker in Deutschland

Mannheim - Der aus Bayern stammende deutsche Islamkritiker Michael Stürzenberger ist Freitagmittag bei einer Messerattacke auf eine Versammlung von Pax Europa in der Stadt Mannheim verletzt worden. Neben Stürzenberger verletzte der Angreifer fünf weitere Menschen. Ein Polizist musste laut Sicherheitskreisen notoperiert werden. Der Angreifer wurde niedergeschossen und ebenfalls verlwundet. Laut Medien handelt es sich um einen 25-Jährigen aus Herat in Afghanistan, der in Südhessen lebt.

"Starliner" soll zu erstem bemannten Testflug aufbrechen

Washington - Nach jahrelangen Verzögerungen soll das krisengeplagte Raumschiff "Starliner" am Samstag (12.25 Uhr Ortszeit, 18.25 Uhr MESZ) erstmals zu einem bemannten Testflug zur Internationalen Raumstation ISS aufbrechen. Mit den NASA-Astronauten Barry Wilmore und Suni Williams an Bord soll das Raumschiff vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida starten.

