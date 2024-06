Katastrophenalarm nach Dauerregen in Süddeutschland

München/Stuttgart/Bern - Nach tagelangem Dauerregen sind angesichts übergelaufener Flüsse und Bäche in Süddeutschland Nothelfer im Einsatz. Bis zum späten Samstagabend hatten in Bayern zehn Gemeinden den Katastrophenfall ausgerufen, da die Donau und mehrere ihrer Zuflüsse bedrohlich anschwollen. Am Samstagabend entgleisten in Schwäbisch Gmünd zwei ICE-Waggons - die Passagiere blieben aber unverletzt. Weitere Regenfälle und Gewitter könnten am Sonntagnachmittag zu neuen Überschwemmungen führen.

Real Madrid gewinnt CL-Finale gegen BVB mit 2:0

London - Rekordsieger Real Madrid hat seine Vormachtstellung im europäischen Fußball mit einem weiteren Champions-League-Sieg untermauert. Die Spanier triumphierten im Finale am Samstag gegen eine lange stark aufspielende Borussia Dortmund im Londoner Wembley-Stadion glanzlos mit 2:0 (0:0) und feierten damit den 15. Titel in der "Königsklasse". ÖFB-Star David Alaba durfte trotz seines Kreuzbandrisses auf der Ersatzbank sitzen, beim BVB spielte Marcel Sabitzer durch.

Wahl in Indien - Modi rief sich vor Ergebnis zum Sieger aus

Neu-Delhi - Nach Ende der Wahl in Indien hat sich der hindu-nationalistische Regierungschef Narendra Modi noch vor Bekanntgabe der Ergebnisse zum Sieger erklärt. "Ich kann mit Zuversicht sagen, dass die Menschen in Indien in Rekordzahl für die Wiederwahl der NDA-Regierung gestimmt haben", schrieb er am Samstagabend auf der Plattform X, ohne seine Behauptung zu belegen. Modi hat sich einer Nachwahlbefragung zufolge eine dritte Amtszeit gesichert.

Platter für EU-Verteidigungssystem, offen bei Koalitionen

Innsbruck/Wien - Tirols Altlandeshauptmann Ex-Verteidigungsminister Günther Platter (ÖVP) spricht sich "massiv" für ein "eigenes europäisches Verteidigungssystem" aus. Eine Mitgliedschaft Österreichs sei "zu diskutieren", sagte Platter im APA-Interview. In puncto Koalitionen nach der Nationalratswahl legte er sich nicht fest, eine explizite Absage an die FPÖ gab es nicht: "Entscheidend ist nicht die Parteifarbe, sondern die Umgangsform einer Partei und die Umsetzbarkeit eines Programmes."

Heuer bereits Hunderttausende Euro Glücksspiel-Strafen

Wien - Die Finanzpolizei hat im ersten Quartal des Jahres Strafen in Höhe von rund 750.000 Euro im Bereich des illegalen Glücksspiels verhängt. Insgesamt wurden von der Einheit Strafen in der Höhe von 4,8 Millionen Euro ausgesprochen. Im Kampf gegen Abgabenhinterziehung und Sozialbetrug seien knapp 15.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in rund 7.100 Betrieben überprüft worden, teilte das Finanzministerium mit, 2.100 Strafanträge wurden gestellt.

Zwei Frauen Favoritinnen bei Präsidentschaftswahl in Mexiko

Mexiko-Stadt - In Mexiko finden am Sonntag Präsidentschafts- und Parlamentswahlen statt. Erstmals in der Geschichte des Landes wird aller Voraussicht nach eine Frau zum Staatsoberhaupt gewählt. Als Favoritin gilt die linksgerichtete frühere Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt, Claudia Sheinbaum. Auf dem zweiten Platz in den Umfragen lag die Oppositionskandidatin X�chitl G�lvez aus dem Mitte-Rechts-Lager.

Chinesische Sonde erfolgreich auf Mondrückseite gelandet

Peking - China hat staatlichen Angaben zufolge erstmals eine Sonde zum Sammeln von Gesteinsproben auf der erdabgewandten Seite des Mondes landen lassen. Wie die chinesische Raumfahrtbehörde am Sonntag berichtete, setzte ein Landemodul der nach der chinesischen Mondgöttin "Chang'e 6" benannten Raumsonde "erfolgreich" auf der Oberfläche auf. Die Mission gilt als Meilenstein für Chinas ambitioniertes Raumfahrtprogramm.

ICE-Waggons wegen Erdrutsches in Deutschland entgleist

Schwäbisch Gmünd - In Deutschland sind zwei Waggons eines ICE mit 185 Passagieren an Bord im baden-württembergischen Schwäbisch Gmünd am späten Samstagabend nach einem Erdrutsch entgleist. Nach Polizeiangaben in der Nacht auf Sonntag blieben die 185 Fahrgäste des Zuges unverletzt. Schwäbisch Gmünd liegt etwa 50 Kilometer östlich von Stuttgart. Dort hatte es wie in weiten Teilen Baden-Württembergs seit Freitag erhebliche Niederschläge gegeben.

