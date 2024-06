Katastrophenalarm in Süddeutschland - Feuerwehrmann tot

München/Stuttgart/Bern - Der tagelange Dauerregen in Süddeutschland hat ein Opfer unter den Einsatzkräften gefordert. Im bayerischen Pfaffenhofen an der Ilm kam ein Feuerwehrmann ums Leben, als bei einem Einsatz mit drei Kollegen sein Schlauchboot kenterte, teilte ein Sprecher der Behörden am Sonntag mit. Er sei in der Früh tot geborgen worden. In zehn Gemeinden Bayerns war wegen übergelaufener Flüsse und Bäche Katastrophenalarm ausgerufen worden.

Trotz US-Vorstoß hohe Hürden für Gaza-Deal

Jerusalem - Auch nach dem Vorstoß von US-Präsident Joe Biden für eine Beendigung des Gaza-Krieges sind die Hürden für ein Abkommen zwischen Israel und der islamistischen Hamas sehr hoch. Zwar äußerte sich ein im Libanon ansässiger Hamas-Sprecher am Samstag positiv und sagte, man werde das von Biden dargelegte Angebot der Israelis prüfen. Die Terrororganisation Hamas will aber eine militärische und politische Kraft in Gaza bleiben.

Selenskyj: 106 Zusagen für Ukraine-Friedensgipfel

Singapur - Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj haben 106 Länder und Organisationen ihre Teilnahme an dem Friedens-Gipfel in der Schweiz Mitte Juni zugesagt. Selenskyj erklärte dies am Sonntag auf der Sicherheitskonferenz "Shangri-La-Dialog" Singapur, an der Staatsoberhäupter, hochrangige Minister und Beamte aus 55 Ländern teilnehmen. Der ukrainische Präsident war überraschend nach Singapur gereist, um dort für den Friedensgipfel zu werben.

NEOS wollen Karas als nächsten heimischen EU-Kommissar

Wien/Brüssel - NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger bringt den derzeitigen Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments, Othmar Karas (ÖVP), als künftigen heimischen EU-Kommissar ins Spiel. "Othmar Karas ist ein über die Parteigrenzen anerkannter Europapolitiker und lupenreiner Europäer", erklärte Meinl-Reisinger gegenüber der APA. "Im Sinne einer gewichtigen Rolle Österreichs in Europa" sollte die schwarz-grüne Bundesregierung "rasch" entscheiden, findet die NEOS-Vorsitzende.

Zwei Frauen Favoritinnen bei Präsidentschaftswahl in Mexiko

Mexiko-Stadt - In Mexiko finden am Sonntag Präsidentschafts- und Parlamentswahlen statt. Erstmals in der Geschichte des Landes wird aller Voraussicht nach eine Frau zum Staatsoberhaupt gewählt. Als Favoritin gilt die linksgerichtete frühere Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt, Claudia Sheinbaum. Auf dem zweiten Platz in den Umfragen lag die Oppositionskandidatin X�chitl G�lvez aus dem Mitte-Rechts-Lager.

Chinesische Sonde erfolgreich auf Mondrückseite gelandet

Peking - China hat staatlichen Angaben zufolge erstmals eine Sonde zum Sammeln von Gesteinsproben auf der erdabgewandten Seite des Mondes landen lassen. Wie die chinesische Raumfahrtbehörde am Sonntag berichtete, setzte ein Landemodul der nach der chinesischen Mondgöttin "Chang'e 6" benannten Raumsonde "erfolgreich" auf der Oberfläche auf. Die Mission gilt als Meilenstein für Chinas ambitioniertes Raumfahrtprogramm.

Platter für EU-Verteidigungssystem, offen bei Koalitionen

Innsbruck/Wien - Tirols Altlandeshauptmann Ex-Verteidigungsminister Günther Platter (ÖVP) spricht sich "massiv" für ein "eigenes europäisches Verteidigungssystem" aus. Eine Mitgliedschaft Österreichs sei "zu diskutieren", sagte Platter im APA-Interview. In puncto Koalitionen nach der Nationalratswahl legte er sich nicht fest, eine explizite Absage an die FPÖ gab es nicht: "Entscheidend ist nicht die Parteifarbe, sondern die Umgangsform einer Partei und die Umsetzbarkeit eines Programmes."

Heuer bereits Hunderttausende Euro Glücksspiel-Strafen

Wien - Die Finanzpolizei hat im ersten Quartal des Jahres Strafen in Höhe von rund 750.000 Euro im Bereich des illegalen Glücksspiels verhängt. Insgesamt wurden von der Einheit Strafen in der Höhe von 4,8 Millionen Euro ausgesprochen. Im Kampf gegen Abgabenhinterziehung und Sozialbetrug seien knapp 15.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in rund 7.100 Betrieben überprüft worden, teilte das Finanzministerium mit, 2.100 Strafanträge wurden gestellt.

