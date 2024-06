Feuerwehrmann bei Hochwasser in Süddeutschland gestorben

München/Stuttgart/Bern - Beim Hochwasser in Süddeutschland hat es ein erstes Todesopfer gegeben. Ein 42 Jahre alter Feuerwehrmann sei bei einem Einsatz in Oberbayern verunglückt, teilte ein Sprecher des Landratsamts am Sonntag in Pfaffenhofen an der Ilm mit. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet weiteren Regen. Von den Überschwemmungen angesichts tagelanger Regenfälle besonders betroffen ist Bayern. Im Nachbarbundesland Baden-Württemberg entgleiste ein ICE-Zug nach einem Erdrutsch.

Island bekommt neue Präsidentin: T�masd�ttir gewinnt Wahl

Reykjavik - Auf Island hat Halla T�masd�ttir die Präsidentenwahl gewonnen. Nach der Auszählung des größten Teils der Stimmen während einer langen Wahlnacht hatte sie am Sonntag einen deutlichen Vorsprung vor ihren Konkurrenten. Es war zunächst ein enges Rennen zwischen T�masd�ttir und Katr�n Jakobsd�ttir, die durch ihre ehemalige Rolle als Ministerpräsidentin des Landes bereits viel Erfahrung in der Politik hat. Jakobsd�ttir räumte schließlich ihre Niederlage ein.

Trotz US-Vorstoß hohe Hürden für Gaza-Deal

Jerusalem - Nach dem Vorstoß von US-Präsident Joe Biden für eine Beendigung des Gaza-Kriegs wächst der Druck auf Israels Premier Benjamin Netanyahu. Allein in Tel Aviv gingen am Samstagabend rund 120.000 Menschen für ein Abkommen auf die Straße und forderten Neuwahlen. Präsident Yitzhak Herzog dankte Biden am Sonntag für dessen Bemühungen. Er selbst habe Netanyahu und der Regierung "meine volle Unterstützung für einen Deal zugesichert, der zur Freilassung der Geiseln führen wird".

Selenskyj sieht chinesische Störversuche vor Friedensgipfel

Singapur - Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj haben 106 Länder und Organisationen ihre Teilnahme an dem Friedens-Gipfel in der Schweiz Mitte Juni zugesagt. Selenskyj erklärte dies am Sonntag auf der Sicherheitskonferenz "Shangri-La-Dialog" Singapur, an der Staatsoberhäupter, hochrangige Minister und Beamte aus 55 Ländern teilnehmen. Selenskyj warf zugleich China vor, andere Länder an der Teilnahme zu hindern.

Russland meldet Einnahme von weiterem Dorf in Region Donezk

Moskau - Russland hat nach eigenen Angaben ein weiteres Dorf im Osten der Ukraine eingenommen. Einheiten der russischen Armee sei es gelungen, in der Region Donezk das Dorf Umanske "zu befreien", teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Sonntag mit. Zudem rückten die russischen Truppen auch weiter in Richtung der Stadt Pokrowsk vor.

SPÖ fordert "Nationalen Aktionsplan" zur Renaturierung

Wien - Die SPÖ legt in Sachen Renaturierung nach. Nachdem mit Wien und Kärnten zwei der drei SP-regierten Bundesländer ihren Ausstieg aus der einheitlichen Bundesländerblockade des EU-Renaturierungsgesetzes erklärt haben, wollen die österreichischen Sozialdemokraten nun einen "Nationalen Aktionsplan Renaturierung". Neben der Zustimmung der Bundesregierung zu dem Gesetz wird u.a. "zumindest eine Biodiversitätsmilliarde für die nächste Gesetzgebungsperiode" gefordert.

Regierender ANC nach Wahldebakel selbstkritisch

Pretoria - Nach einem massiven Machtverlust bei den Parlamentswahlen in Südafrika hat sich Langzeit-Regierungspartei Afrikanischer Nationalkongress (ANC) erstmals zu Wort gemeldet. "Es gibt es nichts zu feiern", sagte ANC-Generalsekretär Fikile Mbalula während einer Pressekonferenz am Sonntag. Nach Auszählung von 99,91 Prozent der Stimmen lag der ANC nach Angaben der Wahlbehörde bei 40,2 Prozent - ein Verlust von rund 17 Prozentpunkten im Vergleich zu den letzten Parlamentswahlen 2019.

Schauspielerin Ruth Maria Kubitschek gestorben

Ascona/Hamburg - Die Schauspielerin Ruth Maria Kubitschek ist tot. Wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, starb sie am Samstag im Alter von 92 Jahren in der Schweiz. "Die Grande Dame des deutschen Film- und Fernsehschauspiels hat in ihrer Wahlheimat der Schweiz nach kurzer, schwerer Krankheit leise Abschied vom Leben genommen", hieß es am Sonntag.

