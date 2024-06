Amtlich: ANC verliert in Südafrika absolute Mehrheit

Johannesburg - Bei der Parlamentswahl in Südafrika hat die Regierungspartei ANC erstmals ihre absolute Mehrheit verloren. Wie die Wahlkommission am Sonntag mitteilte, kam der ANC auf 159 der 400 Mandate. Bisher hatte der ANC 230 Sitze. Die größte Oppositionspartei, die mitte-rechts ausgerichtete Demokratische Allianz (DA), wurde zweitstärkste Kraft und kam auf 87 Mandate. Dritter wurde die neu gegründete Partei MK von Ex-Präsident Jacob Zuma mit 14,6 Prozent der Stimmen.

Nehammer mit rundem Tisch gegen Verbrenner-Aus

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) beruft am Montag einen runden Tisch mit Experten sowie Teilnehmern aus Politik und Wirtschaft ein, um die gemeinsame Vorgangsweise gegen das auf EU-Ebene beschlossene Verbrenner-Aus zu besprechen. Die Weichenstellungen für den Standort Europa müssten jetzt getroffen werden, verwies das Bundeskanzleramt gegenüber der APA auf die EU-Wahlen am 9. Juni. "Wir sagen 'Ja' zum Auto" und "zu über hunderttausend Arbeitsplätzen", wird Nehammer zitiert.

Großer Andrang bei historischer Wahl in Mexiko

Mexiko-Stadt - In Mexiko hat die Präsidentschaftswahl mit einem großen Andrang der Wahlberechtigten begonnen. Gleich bei Öffnung der Wahllokale um 8.00 Uhr Ortszeit bildeten sich lange Warteschlangen vor den Gebäuden. Es wurde mit einem historischen Ergebnis gerechnet: Umfragen zufolge dürfte erstmals eine Frau Mexikos höchstes Amt bekleiden. Regierungskandidatin Claudia Sheinbaum galt als Favoritin vor der Oppositionsvertreterin X�chitl G�lvez. Erste Resultate wurden am Abend erwartet.

Bei Messerattacke in Mannheim verletzter Polizist gestorben

Mannheim - Der Polizist, der bei dem Messerangriff auf dem Mannheimer Marktplatz schwer verletzt worden ist, ist tot. Das teilten die Staatsanwaltschaft Karlsruhe, das Polizeipräsidium Mannheim und das Landeskriminalamt Sonntagabend mit. Der aus Afghanistan stammende Angreifer hatte dem 29-jährigen Beamten mehrmals in den Kopfbereich gestochen. Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) nannte in der "Bild am Sonntag" die Bilder des Messerangriffs ein trauriges Zeugnis dessen, wohin Extremismus führe.

Warnung vor weiterem Starkregen in Süddeutschland

Offenbach - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor weiteren Starkregenfällen vor allem im Süden Deutschlands. Am frühen Sonntagabend seien insbesondere im Raum Stuttgart extreme Regenmengen möglich, sagten die Meteorologen in Offenbach. Auch an den Alpen könne es kräftige Gewitter mit Starkregen geben, außerdem von Sachsen bis ins südliche Brandenburg und nach Berlin hinein.

Pilot bei Flugshow in Portugal tödlich verunglückt

Lissabon - Bei einem missglückten Manöver auf einer Flugshow im Süden Portugals ist nach Medienberichten ein Pilot ums Leben gekommen. Wie die portugiesische Luftwaffe mitteilte, kollidierten am Sonntagnachmittag auf der Beja Air Show zwei Kleinflugzeuge. Rettungskräfte seien im Einsatz, die Show sei gestoppt worden.

Straße in Tirol nach Hangrutsch und Felssturz gesperrt

Fließ - Ein Felssturz bzw. Hangrutsch ist Sonntagnachmittag auf die bereits im vergangenen Dezember von einem solchen Ereignis betroffene Hochgallmiggstraße (L312) im Tiroler Bezirk Landeck niedergegangen. Die Straße wurde daraufhin gesperrt, der Ortsteil Hochgallmigg war auf diesem Wege somit vorerst von der Außenwelt abgeschnitten. Neben den Aufräumarbeiten soll am Montag eine weitere Begutachtung durch die Landesgeologie stattfinden, hieß es seitens des Landes.

