Nehammer mit rundem Tisch gegen Verbrenner-Aus

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) beruft am Montag einen runden Tisch mit Experten sowie Teilnehmern aus Politik und Wirtschaft ein, um die gemeinsame Vorgangsweise gegen das auf EU-Ebene beschlossene Verbrenner-Aus zu besprechen. Die Weichenstellungen für den Standort Europa müssten jetzt getroffen werden, verwies das Bundeskanzleramt gegenüber der APA auf die EU-Wahlen am 9. Juni. "Wir sagen 'Ja' zum Auto" und "zu über hunderttausend Arbeitsplätzen", wird Nehammer zitiert.

50 Prozent wollen "sicher" zur EU-Wahl gehen

Wien - Die Hälfte der Bevölkerung (50 Prozent) will sicher zur EU-Wahl gehen, 21 Prozent eher schon. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Market-Instituts, das für die Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) 5.400 Personen befragt hat (Schwankungsbreite plus/minus 1,36 Prozent). Acht Prozent gehen sicher nicht zur Wahl. Höchste Priorität haben für die Österreicher eine einheitliche Migrations- und Asylpolitik und die Verringerung der Kluft zwischen Arm und Reich.

Gratis-KlimaTicket für 18-Jährige kann nun beantragt werden

Wien - Das kostenlose KlimaTicket Österreich für alle 18-Jährigen geht an den Start: Ab dem heutigen Montag kann es unkompliziert beantragt werden, die Gültigkeit beginnt dann am 1. Juli. All jene, die seit Jahresbeginn ihren 18. Geburtstag gefeiert haben und in Österreich gemeldet sind, können das Angebot in Anspruch nehmen, so das Umweltministerium am Montag. Das Ticket gilt dann ein Jahr - der Start kann frei zwischen dem 18. und einem Tag vor dem 21. Geburtstag gewählt werden.

Wifo: Ein "Öxit" käme Österreich teuer

Wien - Nach dem Brexit, dem EU-Austritt Großbritanniens, liebäugeln manche Politiker in Europa mit einem ähnlichen Schritt. Österreich käme der Wegfall der EU-Mitgliedschaft teuer, so das Ergebnis einer Analyse des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo). Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Preisen von 2022 wäre im Schnitt um 35 Mrd. Euro oder 7,8 Prozent niedriger, errechneten Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr und Inga Heiland von der Norwegian University of Science and Technology.

Sheinbaum wird erste Präsidentin Mexikos - Exit Polls

Mexiko-Stadt - Regierungskandidatin Claudia Sheinbaum hat laut Umfragen die Präsidentenwahl in Mexiko gewonnen. Sheinbaum würde bei einem Sieg die erste Präsidentin des bevölkerungsreichsten spanischsprachigen Landes. Die Linkspolitikerin lag nach den Prognosen der Wirtschaftszeitung "El Financiero", des TV-Senders Televisa und des Enkoll-Instituts vorn. Erste offizielle Resultate wurden am späten Abend Ortszeit erwartet. Bei Gewalttaten während der Wahl kamen zwei Menschen ums Leben.

Weiter angespannte Hochwasserlage in Süddeutschland

Offenbach - Die Lage in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten Süddeutschlands bleibt trotz einer nächtlichen Entwarnung des Deutschen Wetterdienstes weiter angespannt: Im bayrischen Ebenhausen-Werk bei Reichertshofen ist in der Nacht auf Montag ein Damm gebrochen. In Ebersbach an der Fils südöstlich von Stuttgart rief die Stadtverwaltung die Bewohner auf, sich auf Evakuierungen vorzubereiten. In der Nacht hat der Wetterdienst die Warnungen vor Unwettern mit Starkregen aufgehoben.

Prozess gegen Hunter Biden wegen illegalen Waffenbesitzes

Wilmington (Delaware) - Im US-Staat Delaware beginnt am Montag ein Prozess gegen den Präsidentensohn Hunter Biden wegen mutmaßlich illegalen Waffenbesitzes. Der Sohn von Joe Biden wird beschuldigt, im Jahr 2018 kurzzeitig einen Revolver besessen zu haben, obwohl ihm das als Drogenkonsumenten verboten war. Der Präsidentensohn hat auf nicht schuldig plädiert. Es handelt sich um den ersten von zwei Prozessen gegen Hunter Biden. Im September soll ein Gerichtsverfahren wegen Steuerhinterziehung folgen.

