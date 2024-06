Nehammer mit rundem Tisch gegen Verbrenner-Aus

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) beruft am Montag einen runden Tisch mit Experten sowie Teilnehmern aus Politik und Wirtschaft ein, um die gemeinsame Vorgangsweise gegen das auf EU-Ebene beschlossene Verbrenner-Aus zu besprechen. Die Weichenstellungen für den Standort Europa müssten jetzt getroffen werden, verwies das Bundeskanzleramt gegenüber der APA auf die EU-Wahlen am 9. Juni. "Wir sagen 'Ja' zum Auto" und "zu über hunderttausend Arbeitsplätzen", wird Nehammer zitiert.

Hochwasser-Lage in Süddeutschland spitzt sich zu

Stuttgart/München - Das Hochwasser hat sich in einigen Gebieten Süddeutschlands Montagfrüh zugespitzt. Besonders kritisch war die Lage in den beiden Kreisen Rems-Murr und Ostalb im Bundesland Baden-Württemberg. Nach tagelangem Dauerregen sind in vielen Gegenden Baden-Württembergs und Bayerns Flüsse über die Ufer getreten, Tausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Zehntausende Helfer sind im Einsatz. Ein Feuerwehrmann starb am Wochenende, ein weiterer sowie eine Bewohnerin werden vermisst.

Mindestens 19 Tote bei Angriffen Israels im Gazastreifen

Rafah - Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind nach Angaben von Spitälern in der Nacht auf Montag mindestens 19 Menschen getötet worden. Das Europäische Krankenhaus erklärte, allein bei einem Angriff auf ein Haus östlich von Khan Younis im Süden des Gazastreifens seien zehn Menschen getötet und mehrere weitere verletzt worden. Bei einem Angriff auf ein Haus in der Flüchtlingssiedlung Bureij weiter nördlich gab es laut dem Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus sechs Tote.

Sheinbaum wird erste Präsidentin Mexikos

Mexiko-Stadt - Regierungskandidatin Claudia Sheinbaum hat offenbar die Präsidentenwahl in Mexiko gewonnen. Die 61-Jährige wird damit die erste Präsidentin des bevölkerungsreichsten spanischsprachigen Landes. Die Linkspolitikerin lag laut einer Hochrechnung der Wahlbehörde INE von Montagfrüh (MESZ) auf der Basis von Teilresultaten unerreichbar vorne. Demnach erhielt die frühere Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt mehr als 50 Prozent der Stimmen. Für den Wahlsieg reicht die einfache Mehrheit.

Gratis-KlimaTicket für 18-Jährige kann nun beantragt werden

Wien - Das kostenlose KlimaTicket Österreich für alle 18-Jährigen geht an den Start: Ab dem heutigen Montag kann es unkompliziert beantragt werden, die Gültigkeit beginnt dann am 1. Juli. All jene, die seit Jahresbeginn ihren 18. Geburtstag gefeiert haben und in Österreich gemeldet sind, können das Angebot in Anspruch nehmen, so das Umweltministerium am Montag. Das Ticket gilt dann ein Jahr - der Start kann frei zwischen dem 18. und einem Tag vor dem 21. Geburtstag gewählt werden.

Prozess gegen Hunter Biden wegen illegalen Waffenbesitzes

Wilmington (Delaware) - Im US-Staat Delaware beginnt am Montag ein Prozess gegen den Präsidentensohn Hunter Biden wegen mutmaßlich illegalen Waffenbesitzes. Der Sohn von Joe Biden wird beschuldigt, im Jahr 2018 kurzzeitig einen Revolver besessen zu haben, obwohl ihm das als Drogenkonsumenten verboten war. Der Präsidentensohn hat auf nicht schuldig plädiert. Es handelt sich um den ersten von zwei Prozessen gegen Hunter Biden. Im September soll ein Gerichtsverfahren wegen Steuerhinterziehung folgen.

Wifo: Ein "Öxit" käme Österreich teuer

Wien - Nach dem Brexit, dem EU-Austritt Großbritanniens, liebäugeln manche Politiker in Europa mit einem ähnlichen Schritt. Österreich käme der Wegfall der EU-Mitgliedschaft teuer, so das Ergebnis einer Analyse des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo). Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Preisen von 2022 wäre im Schnitt um 35 Mrd. Euro oder 7,8 Prozent niedriger, errechneten Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr und Inga Heiland von der Norwegian University of Science and Technology.

Schwerer Unfall bei Mautstelle in Italien mit drei Toten

Rom/Wien - Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn nahe der italienischen Hafenstadt Livorno in der Toskana sind am Sonntagnachmittag drei Personen ums Leben gekommen, sechs weitere wurden verletzt. Bei den Todesopfern handelt es sich um ein deutsches Ehepaar im Alter von 61 und 68 Jahren aus Augsburg, das mit seinem Auto in Richtung Rom unterwegs war.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red