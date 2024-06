Arbeitslosigkeit im Mai um 9,5 Prozent gestiegen

Wien - Die schwächelnde Bauwirtschaft und Industrie belastet weiter den Arbeitsmarkt. Ende Mai waren 351.151 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in Schulung gemeldet, davon waren 272.997 arbeitslos und 78.154 in Schulungsmaßnahmen des AMS. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die Zahl der Arbeitslosen und AMS-Schulungsteilnehmer um 9,5 Prozent bzw. 30.549 Personen gestiegen. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,5 Prozentpunkte auf 6,4 Prozent.

Mannheim - Scholz will strikt gegen Extremisten vorgehen

Mannheim/Wien/Berlin - Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz hat nach der tödlichen Messerattacke in Mannheim ein striktes Vorgehen gegen Extremisten angekündigt. In Gedenken an den getöteten Polizisten fahren die Dienstfahrzeuge der deutschen Bundespolizei bundesweit mit Trauerflor. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) versprach indes, alles zu tun, um eine derartige Attacke in Österreich zu verhindern.

Grüne rechnen mit System Benko ab

Wien - Die Grünen haben am Montag ihren Fraktionsbericht zum parlamentarischen COFAG-Untersuchungsausschuss vorgelegt und sich dabei auf die Signa-Pleite und das "Milliarden-Monopoly" des gescheiterten Unternehmers Rene Benko konzentriert, wie Fraktionschefin Nina Tomaselli ausführte. In dem verspielt gestalteten Report geht es um die Lehren aus der "größten Firmenpleite der Zweiten Republik". Kritik übte Tomaselli am Koalitionspartner ÖVP, dort sah man sich zu Konsequenzen bereit.

Wirtschaftsleistung im ersten Quartal erneut rückläufig

Wien - Die österreichische Wirtschaft kommt weiter nicht vom Fleck. Im ersten Quartal 2024 schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zur Vorjahresperiode real um 1,1 Prozent, was vor allem auf die Entwicklung in Industrie und Großhandel zurückzuführen sei, wie die Statistik Austria am Montag mitteilte. Im Vergleich zu den Vorquartalen schwächte sich der Rückgang der Wirtschaftsleistung ab. Durch das Bevölkerungswachstum sank das BIP pro Kopf um 1,7 Prozent des Vorjahreswertes.

Mobiler Hochwasserschutz in Oberösterreich aufgebaut

Linz/St. Pölten - Starke Regenfälle und Hochwasser in Süddeutschland lassen auch die Pegel von Donau und Inn ansteigen. In Oberösterreich rüstet man sich mit mobilem Hochwasserschutz am Inn und an der Donau. In der Nacht auf Dienstag wird eine zweite Hochwasserwelle erwartet, sie sollte aber wie die erste kein Problem darstellen, sagte Feuerwehr-Kommandant Markus Furtner aus Schärding zur APA. Montagvormittag war die Lage dort "unverändert gut".

EU droht trotz Zuwanderung Bevölkerungsschwund

EU-weit/Berlin - Der Europäischen Union (EU) droht in den kommenden Jahrzehnten ein deutlicher Bevölkerungsschwund. Bis 2070 könnte die Einwohnerzahl in den aktuellen Grenzen selbst bei einer Nettozuwanderung von jährlich 1,2 Millionen Personen um 4,2 Prozent auf 432,2 Millionen sinken. Diese Prognose veröffentlichte das deutsche Statistische Bundesamt in Berlin am Montag. Grundlage sind Berechnungen des EU-Statistikamtes Eurostat. Am 1. Jänner 2023 lebten 451,4 Millionen Menschen in der EU.

Ein Toter bei nächtlichen russischen Angriffen auf Charkiw

Charkiw (Charkow) - Bei einem nächtlichen russischen Raketenangriff auf die ukrainische Region Charkiw sind ein Mensch getötet und zwei weitere verletzt worden. Russland habe das Dorf Sloboshanske südöstlich der Stadt Charkiw gegen Mitternacht angegriffen, erklärte Gouverneur Oleh Synegubow am Montag in Onlinedienst Telegram. "Häuser wurden beschädigt. Ein Mann starb. Ein anderer Mann und eine Frau wurden verletzt", schrieb Synegubow.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red