Slowenisches Parlament stimmte für Anerkennung Palästinas

Ljubljana - Slowenien hat Palästina als unabhängigen und souveränen Staat anerkannt. Für den Antrag stimmten am späten Dienstagabend in Ljubljana 52 Abgeordnete, die Opposition boykottierte die Abstimmung. Die Regierungsmehrheit setzte aber die Anerkennung durch. Slowenien folgt damit Spanien, Irland und Norwegen, die in der vergangenen Woche offiziell einen eigenständigen palästinensischen Staat anerkannt hatten.

Studie zeigt durchwachsene Stimmung im Tourismus vorm Sommer

Wien - Der Unternehmensberater Deloitte hat mit der Hoteliervereinigung (ÖHV) wieder den Status Quo im Tourismus beleuchtet. Demnach belasten hohe Kosten, Personalmangel und die schwache Konjunktur. Die Stimmung ist durchwachsen, Investitionen werden wegen der Zinslast reduziert. Doch immerhin 60 Prozent der befragten Betriebe erwarten in der Sommersaison ein Umsatzplus, die Buchungslage sei zufriedenstellend. So gebe es auch Optimismus, aber auf schwachem Niveau.

Grüner Waitz würde Karas als EU-Kommissar unterstützen

Wien - Thomas Waitz, Listenzweiter der Grünen bei der kommenden EU-Wahl, würde Othmar Karas (ÖVP), bisher Erster Vizepräsident des Europäischen Parlaments, als österreichischen EU-Kommissar unterstützen. Kritik übte er im APA-Interview aber an Karas' politischer Heimat, denn die ÖVP betreibe im EU-Wahlkampf "faktenwidrigen Populismus" und agiere wie eine "weichgespülte FPÖ". Für seine eigene Fraktion erhofft er sich - trotz der Aufregung um Lena Schilling - zwei bis drei Mandate.

Mensch erhitzt Erde so schnell wie nie

Leeds - Die menschengemachte Erderwärmung nimmt einem Report zufolge so schnell zu wie nie seit Start der instrumentellen Aufzeichnungen. Allein im vergangenen Jahrzehnt (2014 bis 2023) sei die Temperatur durch Aktivitäten des Menschen um rund 0,26 Grad gestiegen, schreibt ein Team im Bericht "Indicators of Global Climate Change" (IGCC), der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Das sei ein Rekord bei der Aufzeichnung mit Messgeräten, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreiche.

Hausarbeit in Österreich immer noch Frauen-Sache

Wien - Putzen und Hausarbeit ist in Österreich immer noch überwiegend eine Frauen-Angelegenheit. Bei einer Umfrage unter 1.000 Österreicherinnen und Österreicher im Auftrag des Hausgeräteherstellers Vorwerk fühlten sich 70 Prozent der Frauen für die Reinigungsarbeiten im eigenen Heim zuständig. Für 23 Prozent der befragten Männer war sogar ein sauberes Auto wichtiger als ein geputztes Zuhause, wie es in einer Aussendung hieß.

Mehr Mitglieder im Club der Dollar-Millionäre weltweit

Frankfurt - Der Boom an vielen Aktienmärkten hat im vergangenen Jahr die Vermögen der Reichen beflügelt und für mehr Mitglieder im Club der Dollar-Millionäre gesorgt. Nach einer Studie des Beratungsunternehmens Capgemini stieg die Zahl der Menschen, die über ein anlagefähiges Vermögen von mindestens 1 Mio. Dollar (920.000 Euro) verfügen, weltweit um 5,1 Prozent auf geschätzt 22,8 Millionen. Es ist den Angaben zufolge der höchste Stand seit der ersten Auswertung im Jahr 1997.

red