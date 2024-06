Indien-Wahl: Modi-Partei verliert absolute Mehrheit

Neu-Delhi - Bei der Parlamentswahl in Indien hat die Partei von Premierminister Narendra Modi das erste Mal seit zehn Jahren ihre absolute Mehrheit im Parlament verloren. Die BJP sicherte sich 240 der insgesamt 543 zur Wahl stehenden Sitze, wie Daten der Wahlkommission nach dem Auszählen aller Stimmen am Mittwoch zeigten. Sie bleibt aber weiter stärkste Kraft. Zusammen mit ihren Koalitionspartnern kommt die BJP nach Auswertung örtlicher Medien auf 292 Sitze.

Pegel in Oberösterreich und Niederösterreich sinken

Linz/St. Pölten - Nach starken Niederschlägen sind die Pegel am Mittwoch in Oberösterreich und Niederösterreich zurückgegangen. Nachdem in mehreren Gemeinden entlang der Donau am Dienstag der mobile Hochwasserschutz errichtet worden war, soll dieser in den kommenden Tagen wieder rückgebaut werden. In Niederösterreich wurde am Dienstagabend der Pegel-Höchststand erreicht. "Die Lage hat sich grundsätzlich entspannt", berichtete Klaus Stebal, Sprecher des Landesfeuerwehrkommandos, am Mittwoch.

AfD-Politiker in Mannheim mit Messer attackiert

Mannheim - In Mannheim ist ein AfD-Kandidat für die Kommunalwahl am späten Dienstagabend mit einem Messer angegriffen worden. Der Mann wurde dabei verletzt, wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch erfuhr. Der Täter wurde festgenommen. Der Vorfall ereignete sich demnach um 22.45 Uhr. Die Polizei Mannheim bestätigte in der Früh offiziell nur, dass es einen Polizeieinsatz gab, aber sie am Vormittag informieren will.

Feierlichkeiten zum D-Day beginnen in Portsmouth

Portsmouth - Im Zweiten Weltkrieg landeten Zehntausende Soldaten an der nordfranzösischen Küste - nun soll 80 Jahre später an den sogenannten D-Day erinnert werden. In Großbritannien ist am Mittwoch eine Gedenkfeier in Portsmouth geplant, an der König Charles III. und Premierminister Rishi Sunak teilnehmen. Der südenglische Hafen war einer der Ausgangsorte für den Angriff am 6. Juni 1944. Schon vor der Zeremonie stachen einige Veteranen in See, um in die Normandie zu reisen.

D-Day-Feierlichkeiten - Biden in Frankreich eingetroffen

Paris - US-Präsident Joe Biden ist am Mittwoch in Frankreich gelandet, um den 80. Jahrestag der alliierten Landung in der Normandie (D-Day) zu begehen. Mit seiner Reise will er sein Engagement für die Verbündeten der USA in Europa unterstreichen. Biden wird fünf Tage in Frankreich verbringen und unter anderem am Donnerstag an den Feierlichkeiten zum D-Day in der Normandie teilnehmen. Am Wochenende folgt ein offizieller Staatsbesuch bei Präsident Emmanuel Macron.

Mehr als 90 Rinder in Oberösterreich notgeschlachtet

Vöcklabruck - Ein Landwirt aus dem oberösterreichischen Bezirk Vöcklabruck hat seine 105 Rinder offenbar komplett verwahrlosen lassen. Wegen der desolaten Zustände ordnete die Bezirkshauptmannschaft in der Vorwoche die Räumung des Stalls an. Die Tiere wurden dem Mann abgenommen, der Großteil - 94 - musste allerdings notgeschlachtet werden, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Gewinn der voestalpine 2023/24 massiv geschrumpft

Wien/Linz - Der Gewinn des Stahlkonzerns voestalpine mit Sitz in Linz ist in einem insgesamt schwachen konjunkturellen Umfeld zuletzt um mehr als 80 Prozent zusammengeschmolzen. Unter dem Strich blieb im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023/24 ein Ergebnis nach Steuern von 207,1 Mio. Euro, nach 1,18 Mrd. Euro im Jahr davor. Das geht aus dem aktuellen Geschäftsbericht hervor, den das Unternehmen am Mittwoch veröffentlichte. Die Dividende soll nun von 1,50 Euro auf 70 Cent gestutzt werden.

Mann stirbt nach Blitzeinschlag in Dresden

Dresden - Nach einem Blitzeinschlag am Elbufer in Dresden ist ein 29-Jähriger an seinen Verletzungen gestorben. Bei dem Blitzeinschlag am Pfingstmontag waren insgesamt zehn Menschen zum Teil schwer verletzt worden - über deren aktuellen Gesundheitszustand gab es keine Informationen, wie die Polizei Dresden am Mittwoch mitteilte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red