Dutzende Tote bei Angriff Israels auf Schule im Gazastreifen

Gaza - Israel hat am Donnerstag eine Schule im Gazastreifen angegriffen, in der sich nach israelischen Angaben eine Stellung der militanten Palästinenser-Organisation Hamas befand. Dabei seien Kämpfer getötet worden, die bei den Angriffen auf Israel am 7. Oktober beteiligt gewesen seien. Etwa 20 bis 30 Kämpfer hätten sich in der Schule befunden, hieß es. Von zivilen Opfer wisse man nichts. Der Hamas zufolge wurden mindestens 27 Menschen getötet, die Schutz gesucht hatten.

Auftakt zur Europawahl: Niederländer erwarten Rechtsruck

Amsterdam - Die Europawahl hat begonnen. Den Auftakt machten am Donnerstag die Niederlande, wo rund 13,5 Millionen Wahlberechtigte ihre Stimme für die Abgeordneten des Europaparlaments abgeben konnten. Umfragen zufolge steht ein deutlicher Rechtsruck bevor. Demnach könnte erstmals bei einer Europawahl die radikal-rechte PVV des Populisten Geert Wilders stärkste Kraft werden. Der mögliche Wahlsieg passt zu dem in Umfragen vorhergesagten Trend für ganz Europa.

ÖVP-Wahlkampfende ohne Nehammer mit bescheidenen Erwartungen

Wien - Spitzenkandidat Reinhold Lopatka und ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker haben am Donnerstag die eigene Partei angefeuert, auch noch die letzten Stunden für "ein gutes Ergebnis" bei der EU-Wahl zu kämpfen. Angesichts magerer Umfragewerte stellt man sich in der Parteizentrale auf klare Verluste ein: Fünf Mandate, also zwei weniger als bisher, nannte Stocker als "gutes Ergebnis". Nicht dabei beim Wahlkampfabschluss in Wien war Parteichef und Bundeskanzler Karl Nehammer.

Staatliches Begräbnis für Österreichs erste Kanzlerin

Wien - Die Trauerfeierlichkeiten für Österreichs erste Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein finden am 14. Juni statt. Das teilte das Kanzleramt mit. Gestartet wird das "staatliche Begräbnis" mit einer Aufbahrung des Sargs im Stephansdom. Nach einem Requiem wird Bierlein in einem Ehrengrab am Zentralfriedhof beigesetzt. Österreichs erste Regierungschefin und VfGH-Präsidentin war vergangenen Montag kurz vor ihrem 75. Geburtstag verstorben.

Eigener Russland-Ausschuss laut Bericht "wünschenswert"

Wien - Nach dem COFAG-Untersuchungsausschuss liegt nun auch der Berichtsentwurf der Verfahrensrichter zum von der ÖVP eingesetzten Ausschuss zum "rot-blauen Machtmissbrauch" vor. Im Fokus stand dabei vor allem der nunmehrige FPÖ-Obmann und einstige Innenminister Herbert Kickl, der zumindest einmal selbst als Auskunftsperson Fragen beantwortete. Im Fall der Spionage-Causa rund um Egisto Ott findet der Bericht einen eigenen Russland-Ausschuss "wünschenswert".

Großes Gedenken an Landung der Alliierten in Normandie

Paris - Zu einem großen internationalen Gedenken an die Landung der Alliierten in der Normandie im Zweiten Weltkrieg werden an diesem Donnerstag zahlreiche Staats- und Regierungschefs aus aller Welt an der nordfranzösischen Küste erwartet. An der Feier zum 80. Jahrestag des sogenannten D-Days beteiligt sind neben US-Präsident Joe Biden, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Hochwasser-Lage in Österreich entspannt sich weiter

Linz/St. Pölten - Donau und Inn waren am Donnerstag in Oberösterreich weiter am Abschwellen. Der mobile Hochwasserschutz wurde - wie auch zum Teil in Niederösterreich - wieder abgebaut. In Linz betrug der Pegelstand der Donau 5,69 Meter, in Grein lag er mit 9,29 Meter 30 Zentimeter unter dem jährlichen Hochwasser, teilte der hydrografische Dienst mit. In Schärding hatte sich der Inn am Mittwoch wieder so weit zurückgezogen, dass die Feuerwehr bezüglich ihres Einsatzes sagte: "Wir sind fertig."

Stoltenberg: NATO plant keine Truppenentsendung in Ukraine

Helsinki/Brüssel - NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat bei einem Besuch in Helsinki betont, dass die NATO nicht plane, Truppen in die Ukraine zu entsenden. Außerdem plädierte er dafür, dass sich militärische Versorgungslücken nicht wiederholten. "In den vergangenen Monaten haben wir einige Lücken, einige Verzögerungen bei der Bereitstellung militärischer Unterstützung der Ukraine gesehen", sagte Stoltenberg bei einer Pressekonferenz mit dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red