EU-Wahl geht in Tschechien und Irland weiter

Dublin/Prag - Nach den Niederlanden sind am Freitag die Europawahlen in Irland und Tschechien weitergegangen. Rund 3,6 Millionen Iren waren dazu aufgerufen, ihre Stimme für das Europäische Parlament abzugeben. In Tschechien haben die Wahllokale seit 14.00 Uhr geöffnet. Die mehr als acht Millionen Wahlberechtigten haben dort bis Samstagmittag Zeit, ihre Stimme abzugeben.

EU-Wahl: Von der Leyen in Wien - Treffen mit Kanzler

Wien/Klosterneuburg - Unter Ausschluss der Medienöffentlichkeit ist EVP-Spitzenkandidatin Ursula von der Leyen am Freitag im Rahmen ihrer EU-Tour zum Finale des Europawahlkampfs nach Österreich gekommen. Die amtierende EU-Kommissionspräsidentin traf in Wien auch mit Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) zu einem Gespräch zusammen, bei dem es um die nächste EU-Kommission gehen sollte. Am Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg traf sie Forscher und Vertreter von Start-ups.

Gedenken an getöteten Polizisten von Mannheim

Mannheim - Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Freitag auf dem Mannheimer Marktplatz des dort vor einer Woche getöteten Polizisten Rouven Laur gedacht. Steinmeier, Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Landesinnenminister Thomas Strobl hielten um 11.34 Uhr in stiller Trauer inne. Auch die Eltern des getöteten Polizisten sowie weitere Angehörige nahmen an dem Gedenken teil. Die Polizei Baden-Württemberg hatte zu der Gedenkminute aufgerufen.

Israel: Hamas-Mitglieder auf UN-Schulgelände angegriffen

Rafah - Israels Armee hat nach eigenen Angaben erneut ein Gelände einer Schule des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA angegriffen, um dort gegen eine Hamas-Zelle vorzugehen. Die Mitglieder der Terrororganisation hätten einen Container auf dem Schulgelände im Flüchtlingslager Al-Shati im Nordteil des Küstenstreifens als Treffpunkt für ihre Aktivitäten genutzt, teilte das Militär am Freitag mit. Sie hätten dort auch Anschläge geplant. Bei dem Luftschlag seien Terroristen getötet worden.

Einigung bei Umsetzung der Gesundheitsreform

Wien - Bund, Länder und Sozialversicherung haben sich nach einer Sitzung am Freitag darauf geeinigt, wie die Gesundheitsreform konkret umgesetzt wird. 35 Prozent des ihnen zustehenden Geldes dürfen die Bundesländer für bereits begonnene Projekte verwenden, sagte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) bei einer Pressekonferenz. Ein Fokus liegt außerdem auf Impfungen - so wird die Influenza-Impfung künftig gänzlich, die HPV-Impfung bis zum 30. Lebensjahr kostenlos sein.

Modi sichert sich dritte Amtszeit in Indien

Neu-Delhi - Nach der Wahlschlappe der Partei von Premierminister Narendra Modi bei der Parlamentswahl in Indien haben ihm seine bisherigen Verbündeten ihre Unterstützung bei der Bildung einer Koalitionsregierung zugesichert. Einstimmig wählten sie den 73-Jährigen am Freitag in Neu-Delhi formell zu ihrem Anführer. Er solle am Sonntagabend (Ortszeit) vereidigt werden, sagte Modi nach einem Treffen mit Präsidentin Draupadi Murmu. Murmu beauftragte Modi mit der Regierungsbildung.

FTI-Reisen bis 5. Juli storniert

Frankfurt - Der insolvente Reisekonzern FTI hat Pauschalreisen bis einschließlich 5. Juli abgesagt. Die Reisen wären mit zu vielen Unsicherheiten für die Urlauber verbunden, erklärte Insolvenzverwalter Axel Bierbach am Freitag. Unterdessen werde mit anderen Reiseveranstaltern weiter darüber verhandelt, die danach anstehenden Reisen zu übernehmen. Konkurrenten wie TUI, Dertour oder Alltours bieten Buchungen teils mit flexiblen Stornierungsregeln an, um FTI-Kunden für sich zu gewinnen.

EU: Ukraine und Moldau bereit für Beitrittsverhandlungen

Brüssel/Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine und Moldau erfüllen nach Einschätzung der EU-Kommission alle Voraussetzungen für den Beginn von Verhandlungen über eine Aufnahme in die Europäische Union. "Wir sind der Ansicht, dass sämtliche Schritte von den beiden Ländern erfüllt wurden", sagte eine Sprecherin der Behörde am Freitag in Brüssel. Dazu gehörten etwa Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung, für einen besseren Schutz von Minderheiten und zur Einschränkung des politischen Einflusses von Oligarchen.

Wiener Börse am Nachmittag etwas schwächer

Wien - Die Wiener Börse hat am Freitag moderat im Minus geschlossen Der ATX fiel um 0,36 Prozent auf 3.658,69 Punkte. Ein weiterhin robuster Arbeitsmarkt in den USA versetzte am Nachmittag den Hoffnungen auf baldigere US-Zinssenkungen einen Dämpfer. In Wien blieb es meldungsseitig zum Wochenausklang sehr ruhig. Addiko Bank verloren 0,5 Prozent. Die slowenische Bankengruppe NLB (Nova Ljubljanska Banka) hat am Freitag ein Übernahmeangebot für das Institut veröffentlicht.

