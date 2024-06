Österreich wählt am Sonntag seine EU-Abgeordneten neu

Wien - Am Sonntag sind die knapp 6,4 Millionen Wahlberechtigten in Österreich dazu aufgerufen, die EU-Abgeordneten neu zu wählen. Die ersten Wahllokale öffnen um 6 Uhr, die letzten schließen um 17 Uhr. Das Ergebnis wird aber erst nach dem EU-weiten Wahlschluss (23 Uhr) veröffentlicht, bis dahin bietet eine Trendprognose Anhaltspunkte zum Wahlausgang. Die EU-Wahl ist die erste bundesweite Wahl im "Superwahljahr" 2024: Im Herbst folgt die Nationalratswahl sowie zwei Landtagswahlen.

Mann nach Angriff auf dänische Regierungschefin in Haft

Kopenhagen - Nach dem Angriff auf Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen soll ein verdächtiger 39-Jähriger vorerst in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, der Politikerin mit der Faust einen Schlag auf den Oberarm versetzt zu haben. Ein Gericht habe nun eine Inhaftierung bis zum 20. Juni angeordnet, meldete die dänische Nachrichtenagentur Ritzau am Samstag. Der Mann bestreitet seine Schuld. Die Polizei geht derzeit nicht von einem politischen Motiv aus.

340.000 Menschen bei Wiener Regenbogenparade

Wien - 340.000 Personen haben laut Veranstaltern am Samstagnachmittag bei der Regenbogenparade am Wiener Ring teilgenommen. Unter dem Motto "Pride is a demonstration" forderten die bunten Teilnehmerinnen und Teilernehmer - darunter auch zahlreiche aus der Politik - der "größten Demo Österreichs" mehr Rechte für LGBTIQ-Menschen. Zu Zwischenfällen kam es nicht.

Armee befreite vier Hamas-Geiseln - Hamas: 210 Tote

Tulkarem/Kairo - Israelische Spezialkräfte haben im Zentrum des Gazastreifens nach Armeeangaben vier Geiseln aus der Gewalt der Hamas gerettet. Die am 7. Oktober vom Nova-Musikfestival Entführten seien am Samstag bei zwei Einsätzen im Flüchtlingsviertel Nuseirat befreit worden, teilte das Militär mit. Es handelt sich demnach um eine 25 Jahre alte Frau und drei Männer im Alter von 21, 27 und 40 Jahren. Die Palästinenser im Gazastreifen über 200 Tote.

EU-Außenbeauftragter: Blutbad im Gazastreifen sofort beenden

Washington/Brüssel - EU-Chefdiplomat Josep Borrell hat die Befreiung der israelischen Geiseln bei einem Militäreinsatz im Gazastreifen begrüßt, sich aber gleichzeitig angesichts der Berichte über ein "Massaker an Zivilisten" dabei entsetzt gezeigt. "Das Blutbad muss sofort beendet werden", forderte Borrell am Samstag auf der Plattform X. Der Generalsekretär der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen beschrieb die Situation im Gazastreifen mit drastischen Worten und übte scharfe Kritik an Israel.

Ermittlungen gegen Stronach wegen sexueller Übergriffe

Wien - Der austro-kanadische Unternehmer Frank Stronach sieht sich mit Vorwürfen sexueller Übergriffe konfrontiert. In Kanada laufen Ermittlungen wegen fünf Straftaten, darunter sexueller Übergriff und Vergewaltigung, bestätigte sein österreichischer Anwalt Michael Krüger am Samstagnachmittag gegenüber der APA. Eine "Verhaftung", wie es zuvor laut Agenturberichten hieß, habe es aber nicht gegeben, Stronach sei freiwillig einer Aufforderung der Polizei zur Befragung nachgekommen.

