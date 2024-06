Die EU-Wahl hat begonnen, die meisten Wahllokale sind offen

Wien - Österreich wählt heute, Sonntag, seine Europa-Abgeordneten neu. Die ersten der 9.856 Wahllokale sperrten bereits um 6 Uhr auf, seit 8.00 Uhr ist die Wahl in vollem Gang, nun stehen die meisten Lokale offen. Wahlschluss ist in ganz Österreich spätestens um 17 Uhr, wobei man sich nur in Wien so lange für die Stimmabgabe Zeit lassen kann. Etwas sputen sollte man sich hingegen in Vorarlberg: Dort schließen alle Wahllokale spätestens um 13 Uhr.

EU-Wahl - ÖVP-Spitzenmann Lopatka wählte als Erster

Greinbach - Der Spitzenkandidat der ÖVP für die Wahl zum Europaparlament, Reinhold Lopatka, hat am Sonntag gegen 8.00 Uhr schon früh seine Stimme abgegeben. Pünktlich zur Öffnung des Wahllokals erschien Lopatka mit Ehefrau Franziska zur Stimmabgabe im Gemeindeamt Greinbach in Penzendorf nördlich des oststeirischen Hartberg (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld). Lopatka gab sich danach zuversichtlich, Ziel sei es, stärkste Partei zu werden.

Selenskyj: Russland hat Ziele in Charkiw verfehlt

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russlands Offensive auf die östliche Grenzregion Charkiw zumindest vorerst für gescheitert erklärt. "Der russischen Armee ist es nicht gelungen, ihre Charkiw-Operation durchzuführen", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache am Samstag. "Wir halten sie derzeit zurück so gut wir können und zerstören russische Einheiten, die in unser Land eindringen und das Charkiwer Gebiet terrorisieren."

Unwetter in Steiermark - Hochwasser in Graz, A9 gesperrt

Übelbach/Oberwart - Im Zuge der Unwetter in der Steiermark hat eine Mure Samstagabend die Pyhrnautobahn (A9) bei Übelbach verlegt. Die Fahrbahn war gesperrt, so die Asfinag. In Deutschfeistritz, Eggersdorf, und in Nord-Andritz in Graz wurde Zivilschutzalarm ausgelöst, der in der Früh wieder aufgehoben wurde. Betroffen waren die Bezirke Graz-Umgebung, Hartberg-Fürstenfeld und Teile der Südoststeiermark. Auch in Oberwart im Burgenland wurde Zivilschutzalarm ausgerufen.

Parlamentswahl in Bulgarien hat begonnen

Sofia - In Bulgarien hat am Sonntag die Abstimmung über ein neues Parlament begonnen. Es ist bereits die sechste Parlamentswahl innerhalb von gut drei Jahren. Die Abstimmung läuft parallel zur Europawahl. Zur jüngsten Regierungskrise in Sofia war es im März nach dem Bruch der prowestlichen liberal-konservativen Regierungskoalition von Ministerpräsident Nikolaj Denkow gekommen. Zur Wahl stehen 22 Parteien und 11 Koalitionen.

Belgien hält parallel zu EU-Wahl auch Parlamentswahl ab

Brüssel - Zeitgleich mit der Europawahl finden in Belgien am Sonntag Parlamentswahlen statt. Die Wahllokale öffnen um 8.00 Uhr, Prognosen werden nach Schließung um 16.00 Uhr erwartet. Neben dem nationalen Parlament werden auch die Regionalkammern neu gewählt. Aufgerufen sind rund 8,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger. In Belgien herrscht Wahlpflicht.

Wienerin starb bei Badeunfall im Wörthersee

Krumpendorf - Eine 60-jährige Wienerin ist am Samstag bei einem Badeunfall im Wörthersee ums Leben gekommen. Laut Polizei hatte eine 47-jährige Frau im Strandbad Krumpendorf gegen 18.15 Uhr Alarm geschlagen, dass die 60-Jährige nicht vom Schwimmen zurückgekehrt sei. Die reglose Frau wurde etwa 30 Meter vom Ufer entfernt durch die Besatzung eines Polizeihubschraubers entdeckt. Reanimationsversuche blieben aber ohne Erfolg, sie starb nach ihrer Einlieferung ins Klinikum Klagenfurt.

Nordkorea schickt wieder Müll-Ballons nach Südkorea

Seoul/Pjöngjang - Nordkorea hat nach Angaben Südkoreas erneut zahlreiche Ballons mit Plastikbeuteln voller Müll über die stark militarisierte Grenze zwischen beiden Ländern geschickt. Zwischen Samstag und Sonntagvormittag (Ortszeit) seien etwa 330 "Müll-Ballons" aus Nordkorea aufgestiegen, teilte der Generalstab in der Hauptstadt Seoul mit. Von ihnen seien mehr als 80 auf südkoreanischem Territorium niedergegangen. Die übrigen hätten vermutlich ihr Ziel nicht erreicht.

