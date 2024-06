Schäden nach schweren Unwettern in Teilen Österreichs

Übelbach/Oberwart/Innsbruck - Schwere Unwetter haben in Teilen Österreichs in der Nacht auf Sonntag zu teilweise erheblichen Schäden geführt. In der Steiermark verlegte eine Mure die Pyhrnautobahn (A9) bei Übelbach, die Fahrbahn war gesperrt. Zudem wurden gleich mehrere Wahllokale für die EU-Wahl zerstört. Für das Burgenland, in dem vor allem der Bezirk Oberwart in Mitleidenschaft gezogen worden ist, forderte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) den Assistenzeinsatz des Bundesheeres an.

Die EU-Wahl hat begonnen, die meisten Wahllokale sind offen

Wien - Österreich wählt heute, Sonntag, seine Europa-Abgeordneten neu. Die ersten der 9.856 Wahllokale sperrten bereits um 6 Uhr auf, seit 8.00 Uhr ist die Wahl in vollem Gang, nun stehen die meisten Lokale offen. Wahlschluss ist in ganz Österreich spätestens um 17 Uhr, wobei man sich nur in Wien so lange für die Stimmabgabe Zeit lassen kann. Etwas sputen sollte man sich hingegen in Vorarlberg: Dort schließen alle Wahllokale spätestens um 13 Uhr.

Spitzenkandidaten demonstrieren bei Stimmabgabe Zuversicht

Greinbach/Wien - Der Reigen der Stimmabgaben zur EU-Wahl hat sich am Vormittag dem Ende zugeneigt. Als einer der letzten Spitzenkandidaten war Helmut Brandstätter an der Reihe, der im Kreise seine Familie in Wien-Pötzleinsdorf zur Urne schritt und Zuversicht ausstrahlte. Positiv stimmte ihn das Interesse an den von den NEOS propagierten "Vereinigten Staaten" von Europa während des Wahlkampfs. Schon am Montag wird er nach Brüssel reisen, um sich sein künftiges Tätigkeitsgebiet näher anzusehen.

Kritik an Netanyahu: Trifft nur befreite Geiseln

Tel Aviv - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ist in die Kritik geraten, weil er sich medienwirksam mit befreiten Geiseln, nicht aber mit Opferfamilien getroffen hat. "Wenn man Ministerpräsident ist, dann ist man Ministerpräsident der Erfolge und der Niederlagen", sagte Oppositionsführer Yair Lapid dem israelischen Sender Kan. "Nur dann Regierungschef zu sein, wenn alles klappt, und zu verschwinden, wenn alles nicht so läuft, wie man will, das ist erbärmlich."

Selenskyj: Russland hat Ziele in Charkiw verfehlt

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russlands Offensive auf die östliche Grenzregion Charkiw zumindest vorerst für gescheitert erklärt. "Der russischen Armee ist es nicht gelungen, ihre Charkiw-Operation durchzuführen", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache am Samstag. "Wir halten sie derzeit zurück so gut wir können und zerstören russische Einheiten, die in unser Land eindringen und das Charkiwer Gebiet terrorisieren."

Südkorea beschließt Propaganda-Beschallung Nordkoreas

Seoul/Pjöngjang - Vor dem Hintergrund wachsender Spannungen mit Nordkorea beschließt Südkorea Maßnahmen für psychologische Kriegsführung und möchte die Propaganda-Beschallung des abgeschotteten Nachbarlandes wieder aufnehmen. Das Militär werde am Sonntag wieder Lautsprecheranlagen an der Grenze aufstellen und mit Durchsagen in Richtung Nordkorea beginnen, teilte das Präsidialamt in Seoul nach einer Dringlichkeitssitzung des Nationalen Sicherheitsrats mit.

Spektakulärer Einbruch bei Nobeljuwelier Bulgari in Rom

Rom - In Rom ist es in der Nacht auf Sonntag zu einem spektakulären Einbruch gekommen. Kriminelle drangen durch ein Loch im Boden in das Geschäft des Nobeljuweliers Bulgari auf der Luxusmeile Via Condotti im Herzen Roms ein. Damit erreichten sie einen Raum des Geschäfts. Mehrere Juwele wurden gestohlen, die Beute beläuft sich auf etwa 500.000 Euro, wie italienische Medien berichteten.

Wienerin starb bei Badeunfall im Wörthersee

Krumpendorf - Eine 60-jährige Wienerin ist am Samstag bei einem Badeunfall im Wörthersee ums Leben gekommen. Laut Polizei hatte eine 47-jährige Frau im Strandbad Krumpendorf gegen 18.15 Uhr Alarm geschlagen, dass die 60-Jährige nicht vom Schwimmen zurückgekehrt sei. Die reglose Frau wurde etwa 30 Meter vom Ufer entfernt durch die Besatzung eines Polizeihubschraubers entdeckt. Reanimationsversuche blieben aber ohne Erfolg, sie starb nach ihrer Einlieferung ins Klinikum Klagenfurt.

