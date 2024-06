FPÖ erreicht bei EU-Wahl erstmals Platz eins

Wien - Die EU-Wahl in Österreich ist geschlagen und sie hat erstmals bei einem bundesweiten Urnengang die FPÖ auf Platz eins gebracht. Mit (laut Trendprognose von 17 Uhr) 27 Prozent dürften die Freiheitlichen ÖVP und SPÖ hinter sich lassen. Die Volkspartei hat hier in einem engen Duell mit 23,5 zu 23 Prozent derzeit knapp die Nase vorn. Grüne und NEOS schaffen wohl beide mit 10,5 Prozent die Zweistelligkeit. Die KPÖ liegt wie die DNA aktuell unter der entscheidenden 4-Prozent-Marke.

Erste Trends laut ARD/ZDF: EVP gewinnt Europawahl

Berlin/Brüssel - Bei der Europawahl deutet sich nach ersten Zahlen von ARD und ZDF ein klarer Sieg des Mitte-Rechts-Bündnisses EVP mit der deutschen Spitzenkandidatin Ursula von der Leyen ab. Den um kurz vor 18.00 Uhr veröffentlichten Trends zufolge könnte es auf rund 180 der 720 Sitze im neuen Europäischen Parlament kommen. Im Vergleich zur Europawahl 2019 bleibt es damit stabil. Ursula von der Leyen kann demnach auf eine weitere Amtszeit als Präsidentin der EU-Kommission hoffen.

CDU/CSU in Deutschland vorne, AfD auf Platz zwei

Berlin - Bei der Europawahl in Deutschland haben CDU und CSU mit großem Abstand gewonnen. Nach Hochrechnungen von ARD und ZDF legt auch die AfD zu und erreicht Platz zwei. Erst dahinter folgt die SPD. Die Grünen liegen mit deutlichen Verlusten auf dem vierten Platz. Die FDP bleibt stabil, während die Linke stark absackt - und von der neuen Partei BSW von Sahra Wagenknecht überholt wird. Es ist ein Dämpfer für die Ampel-Koalition - alle drei Regierungsparteien verlieren Wähler.

Verluste bei EU-Wahl für Lopatka "bitter"

Wien - Für ÖVP-Spitzenkandidat Reinhold Lopatka sind die Verluste seiner Partei bei der EU-Wahl "bitter", aber auch "ein Auftrag". "Rückenwind wäre besser gewesen", meinte SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Schieder im ORF. FPÖ-Spitzenkandidat Harald Vilimsky kommentierte die erste Trendprognose hingegen erfreut. NEOS-Kandidat Helmut Brandstätter lobte das "sensationelle Ergebnis", die Grüne Lena Schilling will nun fünf Jahre lang kämpfen.

Felbermayr räumt Fehler in Inflationsbekämpfung ein

Wien - Die lange zu hohe Inflation in Österreich führt Wifo-Chef Gabriel Felbermayr auch auf Fehler der Regierung zurück. Man hätte die Strompreisbremse auch auf Erdgas ausdehnen sollen, sagte der Leiter des Wirtschaftsforschungsinstituts am Sonntag in der ORF-Pressestunde. Felbermayr gab sich dabei auch selbstkritisch, als Wirtschaftsberater habe er dies nicht empfohlen. Wäre die Teuerungswelle nicht zurückgegangen, hätte man auch über eine Mehrwertsteuersenkung reden müssen.

Indiens Premier Modi für dritte Amtszeit vereidigt

Neu-Delhi - Narendra Modi ist zum dritten Mal in Folge als Premierminister Indiens vereidigt worden. Der seit 2014 regierende Hindu-Nationalist legte am Sonntagabend (Ortszeit) vor dem Amtssitz von Präsidentin Draupadi Murmu in der Hauptstadt Neu-Delhi den Amtseid für weitere fünf Jahre ab. Im Anschluss wurden auch Mitglieder seines neuen Kabinetts vereidigt. Modi ist nach Jawaharlal Nehru erst der zweite Premier des Landes mit einer dritten Amtszeit.

Schäden nach schweren Unwettern in Teilen Österreichs

Übelbach/Oberwart/Innsbruck - Schwere Unwetter haben in Teilen Österreichs in der Nacht auf Sonntag zu teilweise erheblichen Schäden geführt. In der Steiermark verlegte eine Mure die Pyhrnautobahn (A9) bei Übelbach. Diese ist laut Asfinag zumindest bis nächstes Wochenende gesperrt. Zudem wurden mehrere EU-Wahllokale zerstört. Für das Burgenland, in dem vor allem der Bezirk Oberwart in Mitleidenschaft gezogen worden ist, forderte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) Assistenz des Bundesheeres an.

Mann rettete sich in Tirol mit Sprung aus abstürzendem Auto

Finkenberg - Eine spektakuläre Rettungsaktion in eigener Sache hat Sonntagmittag ein 45-jähriger deutscher Pkw-Lenker am Penkenberg in Finkenberg im Tiroler Zillertal hingelegt. Der Mann war auf einem rutschigen Feldweg vor einer Almhütte unterwegs, als er den Pkw in abfallendem Gelände anhielt. Plötzlich setzte sich das Auto, trotz aktivierter Handbremse, in Bewegung und begann, den Hang hinunterzurutschen bzw. zu stürzen. Der Deutsche konnte jedoch noch aus dem fahrenden Wagen springen.

