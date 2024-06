Blinken kämpft weiter um Gaza-Waffenruhe

Kairo - In den laufenden Bemühungen um eine Waffenruhe im Gazakrieg ist US-Außenminister Antony Blinken am Montag in Jerusalem mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu zusammengetroffen. Anschließend waren auch Gespräche mit Verteidigungsminister Yoav Gallant geplant. Dienstagfrüh kommt er mit dem israelischen Staatspräsidenten Yitzhak Herzog zusammen. Blinken hält sich bis Mittwoch in Nahost auf, nach Ägypten und Israel geht es Jordanien und Katar weiter.

Sohn nach Tod von 69-Jähriger in Tirol mordverdächtig

Innsbruck - Nach dem Tod einer 69-Jährigen in Innsbruck in der Nacht auf Sonntag ist ihr 42-jähriger Sohn festgenommen worden. Der Mann stand unter dringendem Verdacht, seine Mutter in der gemeinsamen Wohnung getötet zu haben, teilte die Polizei am Montag mit. Er wurde ebendort stark alkoholisiert festgenommen. Der Österreicher zeigte sich bisher nicht geständig. Ein Motiv war vorerst nicht bekannt, hieß es seitens der Exekutive.

Babler ruft Dreikampf gegen FPÖ und ÖVP aus

Wien - Die SPÖ lässt sich am Tag nach dem historisch schlechtesten Abschneiden bei einer Europa-Wahl die Hoffnung auf einen Wahlsieg im Herbst nicht nehmen. Parteichef Andreas Babler rief Montag Nachmittag in einer Pressekonferenz nach den Parteigremien einen Dreikampf gegen FPÖ und ÖVP aus. Das Migrationspapier der Partei will er "refreshen", aber nicht viel daran ändern, sondern es nur bekannter machen.

Vorläufiges Endergebnis der EU-Wahl liegt vor

Wien - Nach Auszählung der restlichen Wahlkartenstimmen ist Montagnachmittag das vorläufige Endergebnis der EU-Wahl vorgelegen. Wesentliche Veränderungen brachte es keine mehr. Wahlsieger bleibt die FPÖ mit 25,36 Prozent der Stimmen (6 Mandate), der Abstand auf die zweitplatzierte ÖVP (24,52 Prozent, 5 Mandate) wurde jedoch nach Auszählung der restlichen Wahlkarten mit 0,84 Prozentpunkten etwas geringer. Die SPÖ bleibt auf dem dritten Platz mit 23,22 Prozent der Stimmen (5 Mandate).

Pilotprojekt mit Gratis-Verhütungsmitteln in Vorarlberg

Wien - In Vorarlberg startet im Herbst ein Pilotprojekt zur Abgabe kostenloser Verhütungsmittel. Dafür werden eine Million Euro zur Verfügung gestellt, teilte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am Montag bei der Vorstellung des Verhütungsberichts 2024 in Wien mit. 3.500 Frauen sollen über das Fraueninformationszentrum femail unterstützt werden. Das Gratisangebot richtet sich nicht an Männer, denn der Bericht zeigt: die Hälfte der Frauen trägt die Kosten für Verhütung allein.

EZB-Chefin dämpft Erwartungen auf weitere Zinssenkungen

Frankfurt - EZB-Präsidentin Christine Lagarde dämpft nach der Zinswende Erwartungen, dass es rasche weitere Lockerungsschritte geben wird. Die Europäische Zentralbank (EZB) habe mit der Zinssenkung am Donnerstag zwar die richtige Entscheidung getroffen, sagte Lagarde den Zeitungen "Expansi�n", "Handelsblatt", "Il Sole 24 Ore" und "Les Echos" in einem am Montag veröffentlichten Interview.

Zwei Zwölfjährige in England wegen Mordes verurteilt

Wolverhampton - In einem aufsehenerregenden Mordfall sind zwei Zwölfjährige in England schuldig gesprochen worden. Die Geschworenen am Gericht in Nottingham sahen es am Montag als erwiesen an, dass die beiden Buben im November 2023 einen 19-jährigen Mann mit einer Machete erstochen hatten. Die Kinder gelten nun als jüngste verurteilte Mörder in Großbritannien seit der Tötung des kleinen James Bulger durch zwei Zehnjährige vor gut 30 Jahren.

Wiener Börse schließt am Montag nach EU-Wahlen leichter

Wien - Die Wiener Börse ist am Montag nach den am Sonntag abgehaltenen Europa-Wahlen mit lediglich leichten Verlusten aus dem Handel gegangen, nachdem sie ursprünglich klar tiefer gestartet war. Marktbeobachter hoben den Rechtsruck im Parlament und die damit einhergehenden Unsicherheiten für die Europäische Union hervor. Der ATX verlor 0,2 Prozent auf 3.652,33 Einheiten. Unter den Einzelwerten gewannen SBO nach einer Studie rund zwei Prozent hinzu.

